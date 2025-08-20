https://spnfa.ir/20250820/اهمیت-دیدار-مسعود-پزشکیان-و-الکساندر-لوکاشنکو-24760451.html
اهمیت دیدار مسعود پزشکیان و الکساندر لوکاشنکو
اهمیت دیدار مسعود پزشکیان و الکساندر لوکاشنکو
اسپوتنیک ایران
راحله چترسفید پژوهشگر مسائل بینالملل به اسپوتنیک اظهار داشت: این دیدار را شاید بتوان نمادی از جابهجایی خطوط ژئوپلیتیکی در اوراسیا قلمداد نمود. جایی که دو... 20.08.2025, اسپوتنیک ایران
2025-08-20T20:10+0430
2025-08-20T20:10+0430
2025-08-20T20:11+0430
گزارش و تحلیل
سیاسی
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/14/24759878_0:54:801:504_1920x0_80_0_0_3bc53bda76471485e53c9cea9ed63426.jpg
چترسفید در ادامه این گفتگو درباره دیدار دوجانبه لوکاشنکو و پزشکیان در کاخ استقلال مینسک افزود، در خصوص اهمیت این دیدار باید گفت ایران و بلاروس هر دو در یک نقطه تلاقی قرار گرفتهاند: هر دو کشور تحت فشار شدید ساختار تحریمهای غرب هستند و هر دو به دنبال تنوعبخشی به روابط خارجی خود در چارچوب چندجانبهگرایی غیرغربی هستند.لوکاشنکو در جریان این دیدار با لحنی کمسابقه تأکید کرد که برای مینسک هیچ خط قرمزی حتی در حوزههای فنی-نظامی در همکاری با تهران وجود ندارد. در مقابل، مسعود پزشکیان با ارجاع به چهار دهه تجربه ایران در خنثیسازی تحریمها، پیشنهاد داد که این الگو در اختیار بلاروس قرار گیرد.وی تصريح کرد، این مواضع نه تنها پاسخی است به فشارهای اقتصادی از سوی غرب، بلکه پیامی روشن برای نظام بینالملل دارد. آن هم در برههای که ایران یک جنگ 12 روزه از سر گذرانده و روابط ایران با ایالات متحده و اروپا تیرهتر از همیشه است. در واقع ایران و بلاروس میخواهند از موقعیت حاشیهای به بازیگری فعال در قالبهایی همچون اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و بریکس عبور کنند.این کارشناس اذعان داشت، آنچه می توان به عنوان نتیجه این دیدار استنباط نمود این است مقامات عالی ایران و بلاروس در جریان سفر پزشکیان به مینسک،12 سند همکاری و یک بیانیه مشترک امضا کردند. آنچه وجه تمایز این دیدار را نشان میدهد، پیام مشترک دو کشور علیه یکجانبهگرایی غربی است. پزشکیان با انتقاد از تلاش اروپا و آمریکا برای تحمیل مسیر حرکت، همکاری با بلاروس را عاملی برای خنثیسازی تحریمها و حفظ استقلال دانست. در سوی دیگر، لوکاشنکو نیز تحریمهای غربی علیه دو کشور را تروریسم اقتصادی خواند.چترسفید در پايان خاطر نشان کرد، دیدار تهران–مینسک را میتوان بخشی از روند بزرگتر اقتصاد تحریمی قلمداد نمود که کشورهایی چون ایران، روسیه، بلاروس و ونزوئلا میکوشند با ایجاد شبکههای همکاری موازی، از نظم اقتصادی تحت سلطه دلار فاصله فاصله بگیرند آن هم در زمانی که این کشورها بیشترین فشارهای اقتصادی را از جانب غرب متحمل شدهاند.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/14/24759878_28:0:771:557_1920x0_80_0_0_74e5ece67ee0ba0d5b2b0d4cc5d0139a.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سیاسی
اهمیت دیدار مسعود پزشکیان و الکساندر لوکاشنکو
20:10 20.08.2025 (بروز رسانی شده: 20:11 20.08.2025)
راحله چترسفید پژوهشگر مسائل بینالملل به اسپوتنیک اظهار داشت: این دیدار را شاید بتوان نمادی از جابهجایی خطوط ژئوپلیتیکی در اوراسیا قلمداد نمود. جایی که دو بازیگر در حاشیه نظام بینالملل غرب محور، در تلاش هستند تا از تهدید مشترک تحریمها فرصت مشترک بسازند. باید دید این هدف چقدر میتواند در عمل نمود پیدا کند.
چترسفید در ادامه این گفتگو درباره دیدار دوجانبه لوکاشنکو و پزشکیان در کاخ استقلال مینسک افزود، در خصوص اهمیت این دیدار باید گفت ایران و بلاروس هر دو در یک نقطه تلاقی قرار گرفتهاند: هر دو کشور تحت فشار شدید ساختار تحریمهای غرب هستند و هر دو به دنبال تنوعبخشی به روابط خارجی خود در چارچوب چندجانبهگرایی غیرغربی هستند.
لوکاشنکو در جریان این دیدار با لحنی کمسابقه تأکید کرد که برای مینسک هیچ خط قرمزی حتی در حوزههای فنی-نظامی در همکاری با تهران وجود ندارد. در مقابل، مسعود پزشکیان با ارجاع به چهار دهه تجربه ایران در خنثیسازی تحریمها، پیشنهاد داد که این الگو در اختیار بلاروس قرار گیرد.
وی تصريح کرد، این مواضع نه تنها پاسخی است به فشارهای اقتصادی از سوی غرب، بلکه پیامی روشن برای نظام بینالملل دارد. آن هم در برههای که ایران یک جنگ 12 روزه از سر گذرانده و روابط ایران با ایالات متحده و اروپا تیرهتر از همیشه است. در واقع ایران و بلاروس میخواهند از موقعیت حاشیهای به بازیگری فعال در قالبهایی همچون اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و بریکس عبور کنند.
این کارشناس اذعان داشت، آنچه می توان به عنوان نتیجه این دیدار استنباط نمود این است مقامات عالی ایران و بلاروس در جریان سفر پزشکیان به مینسک،12 سند همکاری و یک بیانیه مشترک امضا کردند. آنچه وجه تمایز این دیدار را نشان میدهد، پیام مشترک دو کشور علیه یکجانبهگرایی غربی است. پزشکیان با انتقاد از تلاش اروپا و آمریکا برای تحمیل مسیر حرکت، همکاری با بلاروس را عاملی برای خنثیسازی تحریمها و حفظ استقلال دانست. در سوی دیگر، لوکاشنکو نیز تحریمهای غربی علیه دو کشور را تروریسم اقتصادی خواند.
چترسفید در پايان خاطر نشان کرد، دیدار تهران–مینسک را میتوان بخشی از روند بزرگتر اقتصاد تحریمی قلمداد نمود که کشورهایی چون ایران، روسیه، بلاروس و ونزوئلا میکوشند با ایجاد شبکههای همکاری موازی، از نظم اقتصادی تحت سلطه دلار فاصله فاصله بگیرند آن هم در زمانی که این کشورها بیشترین فشارهای اقتصادی را از جانب غرب متحمل شدهاند.