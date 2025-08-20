https://spnfa.ir/20250820/اتحادیه-اروپا-معتقد-است-که-اعزام-نیرو-به-اوکراین-با-مشکلاتی-روبرو-خواهد-شد-24720164.html
2025-08-20T08:45+0430
2025-08-20T08:45+0430
2025-08-20T08:47+0430
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/10/24614243_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_68d7acc1450d89d020ac63c28426f005.jpg
روز قبل، اطلاعاتی منتشر شد مبنی بر اینکه حدود ده کشور آماده اعزام نیروهای خود به اوکراین برای ارائه ضمانتهای امنیتی احتمالی به کییف هستند.دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز سهشنبه گفت که فرانسه، آلمان و بریتانیا میخواهند در اوکراین نیرو مستقر کنند و افزود که در دوران ریاست جمهوری او هیچ نیروی آمریکایی در آنجا نخواهد بود.کییر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، پیش از این گفته بود که "ائتلاف کشورهای داوطلب" آماده اجرای طرحی برای اعزام نیرو به اوکراین در صورت برقراری آتشبس است. همزمان، روزنامه بریتانیایی نیز گزارش داد که لندن در حال کاهش مقیاس برنامههای خود برای اعزام "نیروهای حافظ صلح" به اوکراین است.
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/10/24614243_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_813ee6e8ebb60c228d68e581d5d8737c.jpg
08:45 20.08.2025 (بروز رسانی شده: 08:47 20.08.2025)
رسانههای غربی به نقل از یک دیپلمات اروپایی که نامش فاش نشده، میگویند: "با توجه به ضعف سیاسی مکرون و استارمر، تصور چگونگی اجرای این طرح دشوار است... از نظر اقتصادی، دوران سختی را سپری میکنیم."
روز قبل، اطلاعاتی منتشر شد مبنی بر اینکه حدود ده کشور آماده اعزام نیروهای خود به اوکراین برای ارائه ضمانتهای امنیتی احتمالی به کییف هستند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز سهشنبه گفت که فرانسه، آلمان و بریتانیا میخواهند در اوکراین نیرو مستقر کنند و افزود که در دوران ریاست جمهوری او هیچ نیروی آمریکایی در آنجا نخواهد بود.
کییر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، پیش از این گفته بود که "ائتلاف کشورهای داوطلب" آماده اجرای طرحی برای اعزام نیرو به اوکراین در صورت برقراری آتشبس است. همزمان، روزنامه بریتانیایی نیز گزارش داد که لندن در حال کاهش مقیاس برنامههای خود برای اعزام "نیروهای حافظ صلح" به اوکراین است.