تلاش پزشکیان برای خط شکنی در ارمنستان

ایران تمایل دارد که راه ارتباطی اش با قفقاز از طریق ارمنستان حفظ شود. 19.08.2025, اسپوتنیک ایران

آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران وارد ایروان شد تا سفر رسمی خود را پس از 11 روز از امضای توافق صلح آذربایجان و ارمنستان و توافق بر سر راه اندازی دالان زنگزور به نام دالان ترامپ، انجام دهد.در حالی که اعتراضات و انتقادات شدیدی درون ایران بر سر ماجرای دالان زنگزور وجود دارد و بسیاری دلواپس هستند که با حضور نیروهای آمریکایی در این دالان و احتمال پیوستن ارمنستان وآذربایجان به ناتو عملا ایران با یک تهدید امنیتی در شمال غرب خود مواجه خواهد شد دولت آقای پزشکیان در این باره موضعی محطاتانه و چه بسا مثبت تری اتخاذ کرده و تلاش دارد با دیپلماسی آرام خود سد مسیر دالان را بشکند.طبق اظهار نظر آقای بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، ارمنستان تاکید کرده که هیچ نیروی آمریکایی در این منطقه حضور نخواهد داشت و قبل تر هم آقای عراقچی وزیر امور خارجه ایران در اظهاراتی در نجف اظهار داشتند که یک شرکت آمریکایی فقط احداث این دالان را عهده دار می باشد اما همه چیز تحت مدیریت و نظارت ارمنستان خواهد بود.اینکه این بحث ها که توسط ارمنستان و آذربایجان به ایران منتقل شده چه قدر صحت داشته باشد در واقع بحث هایی هست که احتمالا آقای پزشکیان در سفر خود به ارمنستان جویای آن خواهد شد و احتمالا با امضای توافقنامه های همکاری فیما بین ایران و ارمنستان مخصوصا در زمینه حمل و نقل تلاش خواهد شد که سد این راه به نوعی شکسته شود و ارتباط زمینی ایران و ارمنستان قطع نشود.البته ارمنستان هم به خوبی می داند که خیلی نمی تواند روی توافق صلح با آذربایجان و وعده های آمریکا و غرب حساب باز کند و باید به هر شکلی شده ارتباط زمینی خود با ایران را حفظ کند چون در صورتی که مجددا در آینده هر اتفاقی پیش آید فقط این ارتباط زمینی است که می تواند راه تنفس برای ارمنستان باشد.گو اینکه در شمال ارمنستان با گرجستان هم مرز است اما به دلیل برخی اختلافات، مخصوصا برخورد های دولت ارمنستان با کلیسای ارثودوکس، ارمنستان خیلی روی رابطه با گرجستان هم نمی تواند حساب باز کند.درباره آذربایجان و ترکیه هم که اختلافات عمیق تر و تاریخی تر از آن است که تصور شود با یک توافق زیر نظر آمریکا ارامنه می توانند با خیال راحت در چهاردیواری خاک خود زندگی کنند.این خطر برای ارامنه وجود دارد که پس از ایجاد دالان زنگزور اگر مسیر ارتباطی آنها با ایران قطع شود آنها در یک محاصره کامل قرار بگیرند.همچنین باید به این نکته توجه داشت که علیرغم اعلام آقای پاشینیان مبنی بر بسته شده پرونده قره باغ اما این پرونده برای ارامنه ای که از آنجا کوچانده شده اند بسته نشده.طبق گفته آقای پاشینیان هنوز بخشی از خاک ارمنستان در تصرف آذربایجان است و هنوز بخشی از خاک آذربایجان در اختیار ارمنستان است و این مساله هم یک معظل لا ینفک باقی مانده که می تواند هر لحظه موجب بروز درگیری های جدید بین طرفین گردد.با توجه به شرایط موجود هم ایران تمایل دارد که راه ارتباطی اش با قفقاز از طریق ارمنستان حفظ شود و هم ارمنستان تمایل دارد راه ارتباطی اش با خارج از محیط تورانی حفظ گردد و به نظر می رسد فرصت خوبی در حال حاضر جلو آقای پزشکیان است تا با امضای توافقنامه ها و معاهده هایی خط شکنی کند ومهم ترین مساله امروز این است که ایران باید تلاش کند در اجرای هر توافقی که امضا می شود بسیار چابک عمل کند، سریعتر از آمریکایی ها، تا بلکه بخشی از نقشه هایی که آمریکایی ها کشیده اند را بتواند خنثی کند.اینکه ارمنستان تضمین داده نیروهای آمریکایی حضور نخواهند داشت و این دالان کاملا تحت مدیریت ارمنستان خواهد بود حرف های توخالی است که در آینده هیچ جا کسی نیست که نقد اش کند.

