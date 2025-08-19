https://spnfa.ir/20250819/ارتقای-سطح-مذاکرهکنندگان-مهمتر-از-گمانهزنی-درباره-دیدار-پوتین-و-زلنسکی--24677934.html

ارتقای سطح مذاکره‌کنندگان مهم‌تر از گمانه‌زنی درباره دیدار پوتین و زلنسکی

ارتقای سطح مذاکره‌کنندگان مهم‌تر از گمانه‌زنی درباره دیدار پوتین و زلنسکی

اسپوتنیک ایران

روسیه می‌کوشد نشان دهد که برخلاف فضای رسانه‌ای غرب، آینده گفت‌وگوها به نمایش نشست‌ها وابسته نیست. 19.08.2025, اسپوتنیک ایران

2025-08-19T14:32+0430

2025-08-19T14:32+0430

2025-08-19T14:49+0430

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/06/24407755_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_6cd0d9fedaf945593c18a37707be1611.jpg

به گزارش اسپوتنیک- امیرعلی صادقی پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره دیدار احتمالی ولادیمیر پوتین و زلنسکی در آينده به اسپوتنیک گفت: در حالی که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از تدارک یک نشست بی‌سابقه میان ولودیمیر زلنسکی و ولادیمیر پوتین خبر داد. در این میان آنچه حائز اهمیت است، ارتقای جایگاه تیم مذاکره‌کننده روسیه در روند گفت‌وگوهاست. این تغییر نشان می‌دهد که کرملین قصد دارد ابتکار عمل در سطح دیپلماتیک را با قدرت بیشتری به نمایش بگذارد و وزن سیاسی خود را در مسیر گفت‌وگوهای صلح برجسته‌تر کند.صادقی افزود، این تحول به معنای کنار گذاشتن کارگروه تحت هدایت ولادیمیر مدینسکی نیست. برعکس، گروه مدینسکی همچنان به فعالیت خود در سطح کارشناسی و جزئیات ادامه می‌دهد، در حالی که ارتقای سطح مذاکره‌کنندگان نشان از ترکیب کار کارشناسی دقیق با مدیریت سیاسی در بالاترین سطح دارد. به این ترتیب، مسکو می خواهد سیمای خود را به‌عنوان بازیگری آماده، منسجم و ساختارمند در مسیر هرگونه توافق احتمالی نشان بدهد.صادقی در پایان خاطرنشان کرد: ارتقای سطح مذاکره‌کنندگان روسیه همچنین پیام روشنی به طرف‌های غربی دارد و نشان دهنده آن است که مسکو آماده است مذاکرات را وارد یک روند عملیاتی و سازمان‌یافته برای دستیابی به صلح تبدیل کند.در واقع، روسیه با این رویکرد می‌کوشد نشان دهد که برخلاف فضای رسانه‌ای غرب، آینده گفت‌وگوها به نمایش نشست‌ها وابسته نیست، بلکه به اراده سیاسی و چارچوب‌های عملیاتی مشخصی بستگی دارد که اکنون در حال شکل‌گیری است.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

ایران