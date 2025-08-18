https://spnfa.ir/20250818/صلح-فوری-معادله-دشوار-اوکراین-در-دیدار-با-ترامپ-24650955.html
صلح فوری؛ معادله دشوار اوکراین در دیدار با ترامپ
به گزارش اسپوتنیک- سمیه ماندگار پژوهشگر مسائل بینالملل دربارهٔ دیدار امشب زلنسکی و ترامپ به اسپوتنیک گفت: در آستانه دیدار ولودیمیر زلنسکی و دونالد ترامپ در واشنگتن، معادلات درگیری اوکراین وارد مرحلهای تازه شده است. ترامپ با صراحت اعلام کرده که پایان سریع درگیری تنها در صورتی امکانپذیر است که کییف از ادعای خود بر کریمه صرفنظر کند و از عضویت در ناتو چشم بپوشد.وی در ادامه گفت، این رویکرد نشان میدهد که کاخ سفید تحت ریاست ترامپ دیگر تمایلی به حمایت بیقید و شرط از اهداف اوکراین ندارد و ترجیح میدهد از طریق معاملهای سیاسی، وضعیت فرسایشی و پرهزینه برای غرب را متوقف کند.برای زلنسکی، این پیشنهاد یک معضل جدی است و پذیرش آن به نوعی به معنای عقبنشینی آشکار از شعارهای ملیگرایانه و از دست دادن بخشی از مشروعیت داخلی خواهد بود، در حالی که مخالفت با آن میتواند روابط با واشنگتن را به نقطه بحرانی بکشاند.ماندگار تصريح کرد، از سوی دیگر، اروپاییها نیز در موقعیتی شکننده قرار دارند. آنها از یک سو نگران آن هستند که توافق سریع میان واشنگتن و مسکو بدون مشارکت مؤثرشان، جایگاه اروپا را به حاشیه براند. از سوی دیگر، درون اروپا اختلافنظرهای عمیقی بر سر آینده مناقشات اوکراین وجود دارد. زیرا برخی کشورها مایل به ادامه حمایتهای نظامی هستند، در حالی که دیگران خسته از هزینههای اقتصادی و سیاسی، تمایل دارند هر چه زودتر به توافقی دست یابند. همین فقدان وحدت موجب شده است که اهرم فشار اروپا بر ترامپ و حتی بر زلنسکی کاهش یابد.بنابراین، زلنسکی در واشنگتن تنها با یک رهبر قدرتمند آمریکایی مواجه نیست، بلکه با واقعیتی روبهروست که در آن حتی نزدیکترین شرکای اروپاییاش نیز پشت سر او یکصدا ایستاده نیستند.ماندگار خاطر نشان کرد، اینطور به نظر میرسد که ترامپ تلاش دارد نشان دهد که قادر به آوردن صلح سریع است و این رویکرد در داخل آمریکا هم میتواند محبوبیت سیاسی او را تقویت کند. در مقابل، زلنسکی باید میان بقای سیاسی و منافع سرزمینی کشورش دست به انتخابی دشوار بزند.اگر او امتیازات بزرگ را بپذیرد، ممکن است آتشبس به سرعت برقرار شود، اما او با اتهام خیانت به آرمانهای ملی روبهرو خواهد شد. اگر هم رد کند، خطر از دست دادن پشتیبانی اصلیترین متحد خود را به جان میخرد. به همین دلیل، نشست امشب میتواند نقطه عطفی باشد که یا راه را برای توافقی سریع باز میکند یا فصل تازهای از انزوای اوکراین را رقم میزند.
