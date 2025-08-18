https://spnfa.ir/20250818/تناقض-در-استراتژی-های-کییف-تا-کجا-ادامه-خواهد-یافت-24654316.html

تناقض در استراتژی های کی‌یف تا کجا ادامه خواهد یافت؟

هرگونه اقدام تحریک‌آمیز کی‌یف به‌جای آنکه زمینه‌ساز فشار بر مسکو شود، بیشتر به تضعیف موقعیت مذاکره‌ای زلنسکی در واشنگتن می‌انجامد. 18.08.2025, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

به گزارش اسپوتنیک- علی شیر یزدانی پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره مجموعه‌ای از اقدامات خرابکارانه و پرخطر اوکراین همزمان با سفر ولودیمیر زلنسکی به واشنگتن برای گفت‌وگو درباره چگونگی برقراری صلح به اسپوتنیک گفت: اقداماتی از قبیل تلاش نافرجام برای انفجار پل کریمه، حمله پهپادی به نیروگاه هسته‌ای اسمولنسک و انفجار خط لوله انتقال نفت به مجارستان نه تنها پرسش‌های جدی درباره ماهیت واقعی سیاست‌های کی‌یف ایجاد می‌کند، بلکه تناقض آشکاری را نشان می‌دهد. چراکه در حالی که از راه‌حل‌های دیپلماتیک سخن گفته می‌شود، زیرساخت‌های حیاتی و غیرنظامی را مورد هدف قرار داده‌اند.یزدانی گفت، به عقیده من این وضعیت برای شرکای غربی اوکراین نیز چالش‌آفرین شده است. اروپا که درگیر اختلافات داخلی بر سر ادامه حمایت نظامی از کی‌یف است، اکنون با واقعیت تهدید مستقیم علیه امنیت انرژی خود روبه‌رو شده است. زیرا توقف جریان نفت به مجارستان پیام روشنی دارد مبنی بر اینکه درگیری ها در اوکراین می‌تواند مستقیماً معیشت و ثبات اقتصادی اروپایی‌ها را هدف بگیرد. در همین حال، حمله به نیروگاه هسته‌ای اسمولنسک خطرات بسیار گسترده‌تری را متوجه کل منطقه می‌کند، چراکه هرگونه آسیب جدی می‌تواند پیامدهای فاجعه‌بار زیست‌محیطی و انسانی داشته باشد.یزدانی تصريح کرد، در چنین شرایطی، هرگونه اقدام تحریک‌آمیز کی‌یف به‌جای آنکه زمینه‌ساز فشار بر مسکو شود، بیشتر به تضعیف موقعیت مذاکره‌ای زلنسکی در واشنگتن می‌انجامد. ترامپ که خواستار توافق سریع صلح از طریق امتیازدهی اوکراین است، می‌تواند این حملات را به‌عنوان نشانه‌ای از غیرقابل اعتماد بودن کی‌یف معرفی کند و فشار بیشتری برای پذیرش شرایط خود وارد آورد.به هر حال این تحرکات نه تنها به سود اوکراین تمام نمی‌شود، بلکه می‌تواند به انزوای بیشتر این کشور در مذاکرات و کاهش حمایت سیاسی و اقتصادی غرب بیانجامد. نشست امشب در واشنگتن از این منظر نقطه عطفی خواهد بود که در آن اقدامات میدانی اوکراین به‌طور مستقیم بر سرنوشت آن اثر خواهد گذاشت.

