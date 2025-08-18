https://spnfa.ir/20250818/بازپس-گیری-کریمه-و-عضویت-اوکراین-در-ناتو-غیر-ممکن-است-24652571.html

بازپس گیری کریمه و عضویت اوکراین در ناتو غیر ممکن است

بازپس گیری کریمه و عضویت اوکراین در ناتو غیر ممکن است

تاریخ ثابت کرده که آنهایی که منافع آمریکا را بر منافع ملی خود ارجح می دانند در نهایت له می شوند. 18.08.2025

2025-08-18T14:43+0430

2025-08-18T14:43+0430

2025-08-18T14:43+0430

دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پیشاپیش سفر زلنسکی و رهبران اروپایی به ایالات متحده اظهار داشت : "بازپس گیری کریمه و عضویت اوکراین در ناتو غیر ممکن است، زلنسکی می تواند جنگ را فورا پایان دهد ویا به جنگ ادامه دهد".به نظر می رسد سخنان ترامپ پیشاپیش سفر رهبران آلمان و فرانسه و زلنسکی و... بعد از ملاقات وی با رئیس جمهوری روسیه آقای ولادمیر پوتین در آلاسکا به نوعی یک خط قرمز است که ترامپ برای اینها ترسیم نموده تا دیگر در باره آن با او بحث نکنند و در واقع خواسته قبل از ملاقات با آنها بحث در این موارد را خاتمه دهد.طبق بر آورد برخی کارشناسان ترامپ در جلسه خود با پوتین شروط روسیه مبنی بر ضرورت احترام به خواست روس تباران اوکراین برای پیوستن به سرزمین مادری ، روسیه ، را پذیرفته و همچنین ماجرای کریمه و عضویت اوکراین در ناتو که خط قرمز روسیه به حساب می آمد را نیز قبول کرده.بعد از بیش از سه سال از جنگ به نظر می رسد امروزه کشورهای اروپایی و اوکراین مجبور هستند خواسته های روسیه را بپذیرند چرا که در صورت خودداری ایالات متحده از حمایت آنها به خوبی می دانند هیچ شانسی برای ادامه رویارویی با روسیه را ندارند.و حتی در حال حاضر علیرغم تلاش مذبوحانه آنها برای به هم زدن توافق های پوتین و ترامپ در آلاسکا از طریق شعله ور کردن جبهه های جنگ و حمله به پل کریمه و... اما ملاحظه می شود همه تلاش های آنها با شکست مواجه شده و بر عکس به جای اینکه آنها بتوانند کارت های خود را روی میز مذاکره با روسیه تقویت کنند این روسیه است که پیشروی می کند و کارت هایش را قویتر می کند.اشتباه بزرگی که کشورهای اروپایی و اوکراین مرتکب شدند این بود که خود را وارد بازی بزرگان کردند و منافع آمریکا را بر منافع کشورهای خود ترجیح دادند.زمانی ظریفی حرف جالبی می زد، وی می گفت :"اگر دشمن آمریکا باشید با فشارهای زیادی مواجه می شوید اما اگر دوست آمریکا باشید نابود می شوید".تاریخ ثابت کرده که آنهایی که منافع آمریکا را بر منافع ملی خود ارجح می دانند در نهایت له می شوند.منافع اوکراین و کشورهای اروپایی اقتضا می کرد که به جای رویارویی با روسیه به تعامل با آن بپردازند تا این همه ضرری که امروز دیده اند نبینند.البته بخش بزرگی از این ضررها در بلند مدت خود را نشان می دهد و اینگونه نیست که همه اش به یکباره نمایان گردد.اقتصاد کشورهای اروپایی که منافع آمریکا را بر منافع خود ترجیح دادند به دلیل از دست دادن انرژی ارزان روسیه طی سالهای آتی با مشکلات عدیده مواجه خواهد شد.اصلی ترین مشکل فعلی این است که در حال حاضر زلنسکی مشروعیت قانونی برای مذاکره و امضای توافق با روسیه را ندارد و حتی معاهده ای که با آمریکا برای اعطای منابع معدنی اوکراین به آمریکا امضا کرده نیز مشروعیت قانونی ندارد چرا که دوره ریاست جمهوری او تمام شده و انتخاباتی در اوکراین برای انتخاب رئیس جمهوری جدید برگزار نشده.طبق بر آوردها اگر انتخابات جدید برگزار شود به احتمال زیاد زلنسکی نهایتا بتواند 10 تا 14 درصد آرای مردم اوکراین را کسب کند چون امروزه با نفرت شدید درون اوکران مواجه است و به این دلیل وی از برگزاری انتخابات پرهیز می کند اما به هر حال اگر صلحی بخواهد برقرار شود باید فردی که مشروعیت دارد بیاید و پای میز مذاکره با روسیه بنشیند.

