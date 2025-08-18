ایران
ایجاد مسیرهای مواصلاتی، نباید خدشه‌ای به مرزهای شناخته‌شده بین‌المللی وارد کند
ایجاد مسیرهای مواصلاتی، نباید خدشه‌ای به مرزهای شناخته‌شده بین‌المللی وارد کند
آمریکا به عنوان طرفی که سابقه بدی در انجام مذاکرات بین المللی دارد قطعا باید تلاش بیشتری برای جلب اعتماد طرفین انجام دهد. 18.08.2025
به گزارش شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری هفتگی با رسانه ها گفت:ایران همواره بر حساسیت خود نسبت به حضور و مداخله بازیگران فرامنطقه‌ای در منطقه قفقاز جنوبی تأکید کرده است.وی افزود: به ما اطمینان داده شد همکاری‌های مورد نظر (احداث کریدور ترامپ) با شرکت‌های آمریکایی صرفاً در قالب شرکتی ثبت‌شده در ارمنستان و بر اساس قوانین داخلی این کشور انجام خواهد شد. در بیانیه مشترک دو کشور نیز بر حفظ حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و خدشه‌ناپذیری مرزها تأکید شده است.رفع انسداد و ایجاد مسیرهای ارتباطی و مواصلاتی، از جمله مسیر ریلی جنوب ارمنستان که جمهوری آذربایجان را به جمهوری خودمختار نخجوان متصل می‌کند، نباید خدشه‌ای به مرزهای شناخته‌شده بین‌المللی وارد کند، با حاکمیت ملی ارمنستان تعارض داشته باشد یا موجب تغییر در ژئوپولیتیک منطقه شود.سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد: ایران اوضاع را با دقت رصد می‌کند و هر زمان که لازم باشد، نگرانی‌های خود را به کشورهای منطقه گوشزد خواهد کرد تا از هرگونه مداخله فرامنطقه‌ای که به صلح، ثبات و امنیت قفقاز جنوبی آسیب بزند، جلوگیری شود.اسماعیل بقایی، در ادامه از تمایل ایران برای صلح میان اوکراین و روسیه سخن گفت و بیان کرد: ما از هر ابتکاری برای پایان جنگ و درگیری در اوکراین استقبال میکنیم؛ از ابتدا بر راهکار گفتگوی صلح آمیز میان طرفین تاکید کردیم و برای آن تلاش کردیم.اما آمریکا به عنوان طرفی که سابقه بدی در انجام مذاکرات بین المللی دارد قطعا باید تلاش بیشتری برای جلب اعتماد طرفین انجام دهد.
آمریکا به عنوان طرفی که سابقه بدی در انجام مذاکرات بین المللی دارد قطعا باید تلاش بیشتری برای جلب اعتماد طرفین انجام دهد.
به گزارش شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری هفتگی با رسانه ها گفت:
ایران همواره بر حساسیت خود نسبت به حضور و مداخله بازیگران فرامنطقه‌ای در منطقه قفقاز جنوبی تأکید کرده است.
وی افزود: به ما اطمینان داده شد همکاری‌های مورد نظر (احداث کریدور ترامپ) با شرکت‌های آمریکایی صرفاً در قالب شرکتی ثبت‌شده در ارمنستان و بر اساس قوانین داخلی این کشور انجام خواهد شد. در بیانیه مشترک دو کشور نیز بر حفظ حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و خدشه‌ناپذیری مرزها تأکید شده است.
رفع انسداد و ایجاد مسیرهای ارتباطی و مواصلاتی، از جمله مسیر ریلی جنوب ارمنستان که جمهوری آذربایجان را به جمهوری خودمختار نخجوان متصل می‌کند، نباید خدشه‌ای به مرزهای شناخته‌شده بین‌المللی وارد کند، با حاکمیت ملی ارمنستان تعارض داشته باشد یا موجب تغییر در ژئوپولیتیک منطقه شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد: ایران اوضاع را با دقت رصد می‌کند و هر زمان که لازم باشد، نگرانی‌های خود را به کشورهای منطقه گوشزد خواهد کرد تا از هرگونه مداخله فرامنطقه‌ای که به صلح، ثبات و امنیت قفقاز جنوبی آسیب بزند، جلوگیری شود.
اسماعیل بقایی، در ادامه از تمایل ایران برای صلح میان اوکراین و روسیه سخن گفت و بیان کرد: ما از هر ابتکاری برای پایان جنگ و درگیری در اوکراین استقبال میکنیم؛ از ابتدا بر راهکار گفتگوی صلح آمیز میان طرفین تاکید کردیم و برای آن تلاش کردیم.
اما آمریکا به عنوان طرفی که سابقه بدی در انجام مذاکرات بین المللی دارد قطعا باید تلاش بیشتری برای جلب اعتماد طرفین انجام دهد.
