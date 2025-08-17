https://spnfa.ir/20250817/حل-ریشهای-بحران-اوکراین-در-گرو-از-بین-رفتن-ساختارهای-اصلی-ایجادکننده-این-بحران-است-24626667.html
حل ریشهای بحران اوکراین در گرو از بین رفتن ساختارهای اصلی ایجادکننده این بحران است
17.08.2025
گزارش و تحلیل
ایران
مذاکرات رئیسجمهور آمریکا و رئیسجمهور روسیه شامگاه جمعه در پایگاه مشترک "المندورف-ریچاردسون" در حومه شمالی "انکوریج" در آلاسکا برگزار شد.روح الله مدبر، کارشناس مسائل روسیه و قفقاز، در این زمینه به شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:بارها تأکید کرده بودم که روسیه هم در میدان و هم در دیپلماسی پیروز شده است. نشست آلاسکا، به اذعان تحلیلگران نظام بینالملل، پیروزی فدراسیون روسیه بود، تا جایی که حتی رسانههای آمریکایی نیز نتوانستند این موفقیت را سانسور کنند. شاهد بودیم که نشریاتی مانند “نیویورک تایمز” و “واشنگتن پست” با تیترهایی نظیر "پیروزی رئیسجمهور روسیه" این مسئله را برجسته کردند.وی افرود: نکته بسیار حائز اهمیت، دستاوردهای این نشست بود؛ جایی که ترامپ بارها اعتراف کرد روسیه دارای ارتش بزرگ و قدرتمندی است و آقای پوتین، رئیسجمهور روسیه، فردی باهوش و توانمند است. او حتی به زلنسکی توصیه کرد که شروط روسیه را بپذیرد و با این کشور به تفاهم برسد، زیرا اوکراین توان مقابله با ارتش فدراسیون روسیه را ندارد.در بخش بحثهای سرزمینی و موارد اصلی مطرحشده در توافقات، طرف آمریکایی نیز گفتمانی نزدیک به مواضع کرملین را پیش برد. تمام این موارد نشاندهنده پیروزی روسیه در نشست آلاسکا بود؛ نشستی که بریتانیاییها بهصورت تمامقد تلاش کردند تا در روند آن اخلال ایجاد کنند، اما اکنون نمیتوانند خشم خود را از این پیروزی روسیه پنهان نمایند.این کارشناس مسائل روسیه و قفقاز در ادامه با اشاره بر تأکید ترامپ مبنی بر اینکه "بایدن مانند آبنبات به رژیم کییف پول و تسلیحات تزریق میکرد"، اظهار داشت: این صحبت علاوه بر کنایه به مقامات اوکراین، نشاندهنده این واقعیت است که آمریکا در صورت ادامه تنشآفرینیهای کیِیف، دیگر رویکرد بایدن را دنبال نخواهد کرد.امروز، نظام بینالملل حسننیت کرملین را برای گفتوگوهای صلح به وضوح مشاهده کرد و اکنون توپ در زمین بریتانیاییهاست که باید تصمیم بگیرند آیا به سمت صلح پایدار با روسیه حرکت میکنند یا اینکه مهره دستنشاندهشان، زلنسکی، بار دیگر به سمت تنشسازی پیش خواهد رفت؟ در هر صورت، باز هم روسیه پیروز خواهد بود، زیرا این کشور ثابت کرده که خواهان صلح و گفتوگوست.وی تاکید کرد: حل ریشهای بحران اوکراین، همانطور که آقای پوتین در نشست خبری خود تأکید کرد، در گرو از بین رفتن ساختارهای اصلی ایجادکننده این بحران است. این نکته، که بازتابی از مواضع صریح و قاطع کرملین و عدم عقبنشینی آن از مواضع درست خود است، خود نوعی پیروزی برای روسیه محسوب میشود.
روح الله مدبر
روح الله مدبر
روح الله مدبر
ایران
روح الله مدبر
دکتری روابط بین الملل
مذاکرات رئیسجمهور آمریکا و رئیسجمهور روسیه شامگاه جمعه در پایگاه مشترک "المندورف-ریچاردسون" در حومه شمالی "انکوریج" در آلاسکا برگزار شد.
روح الله مدبر، کارشناس مسائل روسیه و قفقاز، در این زمینه به شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:
