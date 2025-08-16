کنفرانس مطبوعاتی پوتین و ترامپ بعد از مذاکرات در آلاسکا آغاز شد

کرملین گزارش داد که مذاکرات دو جانبه بین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در آلاسکا پایان یافته است.در بیانیه کرملین آمده است: " مذاکرات (مذاکرات دو جانبه پوتین و ترامپ) در قالب محدود به پایان رسیده است."