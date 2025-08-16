https://spnfa.ir/20250816/حدود-سه-ساعت-مذاکره-مستقیم-با-برتری-مطلق-طرف-روسی-24613893.html
به گزارش اسپوتنیک- مهدی سيف تبریزی کارشناس مسائل روسيه و اوراسیا به اسپوتنیک گفت: بالاخره پس از سه سال پر تنش و پر ازدرگیری که جهان بارها شاهد حرکت به سمت یک جنگ فراگیر جهانی و حتی یک جنگ هستهای میان دو قدرت بزرگ جهان بود، در صبح سرد 15اگوست انکوریچ آلاسکا، جهان شاهد دیدار ولادیمیرپوتین و دونالد ترامپ روسای جمهور روسیه و ایالاتمتحده بود. دیداری که از شروع و بدون توجه به نتایج آن با برتری محسوس ولادیمیر پوتین همراه بود پس از سه ساعت مذاکره رو در رو بابرتری مطلق طرف روسی به پایان رسید. تبریزی در ادامه گفت، در ماههای بازگشت ترامپ به کاخ سفید که جنگ اوکراین یکی از مهمترین پروندههای سیاست خارجی تیم وی بوده و در این خصوصتصمیمات پر فراز و نشیبی را شاهد بودیم از نزدیکی با روسیه تا فروش پاتریوت به اوکراین از تحقیر زلنسکی در کاخ سفید تا قرارداد معادن با کییف. اما در طرف مقابل مسکو با اتخاذ سیاستی مشخص و منطقی در خصوص جنگ اوکراین و نوع تعامل با رئیس جمهور ایالاتمتحده به عنوان یکی از عوامل اصلی شروع این جنگ و بزرگترین حامی کییف توانست ترامپ و آمریکا را از جریان تحولات میدانی جنگ اروپا در 7 ماه گذشته به طور کامل دور نگه دارد. وی تصريح کرد، این رویه حتی پس از تهدیدات ترامپ به اعمال تحریمهای بیشتر نسبت به روسیه و مهمترین شرکای این کشور ادامه پیدا کرد. به نحوی که کرملین در قبال تهدیدات واشنگتن کوچکترین واکنشی نشان نداد تا ترامپ را تشویق به تصمیمات احساسی و خلق الساعه نکند. این موضوع نشان از شناخت درست و ارزیابی دقیق پوتین و سران کرملین از شخصیت ساکن جدید کاخ سفید داشت. سیف تبریزی خاطر نشان کرد، نتیجه اتخاذ تصمیمات دقیق و محاسبه شده و به دور از احساسات در سیاست خارجی و نوع پیامی که از سران مسکو به جهان مخابره شد، منجر به درخواست دیداری مشترک از سوی دونالد ترامپ گردید. دیداری که تا لحظه آخر و اتمام کنفرانس مطبوعاتی دو رئیس جمهور باعث نگرانی و اضطراب در میان سران کشورهای غربی و اوکراین شده بود. اما در خصوص مذاکرات میان دو رئیسجمهور به وضوح میتوان گفت که هیچ موضوعی میان آنها منجر به توافق نشد. اصولا سختترین بخشهای مذاکرات، بخشهایی هستند که در پایان باید مورد توافق قرار گیرند. واظهارات ترامپ مبنی بر اینکه برخی مسائل بزرگ حل نشده باقی ماندهاند، نشان میدهد که پیشرفت چندانی در مسائلی مانند خواستههای پوتین و یا آتشبس مد نظر ترامپ حاصل نشده است. وی افزود، اما نکته مهم در این نشست فارغ از نتیجه آن پیروزیهای دیپلماتیکی است ولادیمیر پوتین بدست آورد. پوتین پس از سه سال از شروع جنگ که توسط غرب مورد تحریم و طرد قرار گرفت دیروز با استقبال رئیس جمهور آمریکا و بر روی فرش قرمز پای به خاک آمریکا گذاشت و رودررو با رهبر جهان غرب به مذاکره نشست. این منظره برای بسیاری از اوکراینیها و شهروندان اروپا و آمریکا پس از سه سال پروپاگاندای ضد روسی وحشتناک و به معنای یک شکست کامل بود. پیروزی دوم برای کرملین بدست آوردن عنصر زمان است. پوتین پس از این نشست برای نیروهایش جهت پیشروی در خط مقدم و کسب زمینهای بیشتر در شرق اوکراین، زمان بیشتری خریده است. مشخص نیست که آیا ترامپ تحریمهای ثانویه را که ادعا کرده در روزهای آینده اعمال کند یا خیر. اما به نظر نمیرسد پوتین عجلهای برای آتشبس ویا هر توافق دیگری داشته باشد از همینروی پیشنهاد جلسات بیشتر و کار مداوم را مطرح کرد. زمان مهم است زیرا عملیاتهای تابستانی روسیه در آستانه تبدیل دستاوردهای تدریجی به پیروزیهای استراتژیک است. سیف تبریزی سومین پیروزی پوتین پس از این اجلاس را تغییر در سیاستهای ادعای تحریمی کاخ سفید دانست و افزود، این در حالی است که براساس آخرین تهدید ترامپ دیروز باید تحریمهای جدید تعرفهای و ثانویه این کشور بر علیه روسیه و شرکای آن شروع میشد، اما نه تنها این تحریمها آغاز نشد، بلکه تا مدت نا معلومی به تعویق افتاد. ترامپ در مصاحبهای با فاکس نیوز گفت: "به خاطر اتفاقی که امروز افتاد، فکر میکنم الان لازم نیست به تحریمها فکر کنم. شاید مجبور شوم دو یا سه هفته دیگر یا چیزی شبیه به آن مجدد به تحریمها فکر کنم، اما الان لازم نیست به آن فکر کنیم." این کارشناس در پایان خاطر نشان کرد، پس از این دیدار پوتین توانست رئیس جمهور ایالات متحده را قانع کند که برای دست یابی به صلحی پایدار باید علل اصلی این درگیریها از بین برده شوند. از همین روی ترامپ در مصاحبه خود توپ صلح را در زمین اوکراین و متحدان اروپایی آن انداخت و گفت حالا نوبت زلنسکی است که برای صلح قدم بردارد.اما پیروزی در طرف غربی جور دیگری معنا شد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان همینکه هیچ توافقی حاصل نشد، نکته مثبتی اتفاق افتاده است. در طرف غربی همه نگران بودند که قرار است توافقی بدون حضور اوکراین صورت بگیرد و در آن ترامپ امتیاز بزرگی به طرف روسی واگذار کند. در غرب کسی به این موضوع اعتقاد نداشت که در این نشست پوتین حاضر به واگذاری امتیازی باشد. ترس اروپا از این بود که دونالد ترامپ به طرق مختلف تسلیم شود - اوکراین را بفروشد یا اروپاییها را بفروشد. همین که در این مرحله او این کار را نکرده برای غربجمعی یک پیروزی محسوب میشود. در نهایت، اوکراینها در حالی از خواب بیدار شدند که جهانشان بدون تغییر باقی مانده است. جهانی ترسناک، اما بدون هیچگونه آشتی ناگهانی بین آمریکا و روسیه یا توافقی که بتوان آن را هضم کر
به گزارش اسپوتنیک- مهدی سيف تبریزی کارشناس مسائل روسيه و اوراسیا به اسپوتنیک گفت: بالاخره پس از سه سال پر تنش و پر ازدرگیری که جهان بارها شاهد حرکت به سمت یک جنگ فراگیر جهانی و حتی یک جنگ هستهای میان دو قدرت بزرگ جهان بود، در صبح سرد 15اگوست انکوریچ آلاسکا، جهان شاهد دیدار ولادیمیرپوتین و دونالد ترامپ روسای جمهور روسیه و ایالاتمتحده بود. دیداری که از شروع و بدون توجه به نتایج آن با برتری محسوس ولادیمیر پوتین همراه بود پس از سه ساعت مذاکره رو در رو بابرتری مطلق طرف روسی به پایان رسید. تبریزی در ادامه گفت، در ماههای بازگشت ترامپ به کاخ سفید که جنگ اوکراین یکی از مهمترین پروندههای سیاست خارجی تیم وی بوده و در این خصوصتصمیمات پر فراز و نشیبی را شاهد بودیم از نزدیکی با روسیه تا فروش پاتریوت به اوکراین از تحقیر زلنسکی در کاخ سفید تا قرارداد معادن با کییف. اما در طرف مقابل مسکو با اتخاذ سیاستی مشخص و منطقی در خصوص جنگ اوکراین و نوع تعامل با رئیس جمهور ایالاتمتحده به عنوان یکی از عوامل اصلی شروع این جنگ و بزرگترین حامی کییف توانست ترامپ و آمریکا را از جریان تحولات میدانی جنگ اروپا در 7 ماه گذشته به طور کامل دور نگه دارد. وی تصريح کرد، این رویه حتی پس از تهدیدات ترامپ به اعمال تحریمهای بیشتر نسبت به روسیه و مهمترین شرکای این کشور ادامه پیدا کرد. به نحوی که کرملین در قبال تهدیدات واشنگتن کوچکترین واکنشی نشان نداد تا ترامپ را تشویق به تصمیمات احساسی و خلق الساعه نکند. این موضوع نشان از شناخت درست و ارزیابی دقیق پوتین و سران کرملین از شخصیت ساکن جدید کاخ سفید داشت.
سیف تبریزی خاطر نشان کرد، نتیجه اتخاذ تصمیمات دقیق و محاسبه شده و به دور از احساسات در سیاست خارجی و نوع پیامی که از سران مسکو به جهان مخابره شد، منجر به درخواست دیداری مشترک از سوی دونالد ترامپ گردید. دیداری که تا لحظه آخر و اتمام کنفرانس مطبوعاتی دو رئیس جمهور باعث نگرانی و اضطراب در میان سران کشورهای غربی و اوکراین شده بود. اما در خصوص مذاکرات میان دو رئیسجمهور به وضوح میتوان گفت که هیچ موضوعی میان آنها منجر به توافق نشد. اصولا سختترین بخشهای مذاکرات، بخشهایی هستند که در پایان باید مورد توافق قرار گیرند. واظهارات ترامپ مبنی بر اینکه برخی مسائل بزرگ حل نشده باقی ماندهاند، نشان میدهد که پیشرفت چندانی در مسائلی مانند خواستههای پوتین و یا آتشبس مد نظر ترامپ حاصل نشده است. وی افزود، اما نکته مهم در این نشست فارغ از نتیجه آن پیروزیهای دیپلماتیکی است ولادیمیر پوتین بدست آورد. پوتین پس از سه سال از شروع جنگ که توسط غرب مورد تحریم و طرد قرار گرفت دیروز با استقبال رئیس جمهور آمریکا و بر روی فرش قرمز پای به خاک آمریکا گذاشت و رودررو با رهبر جهان غرب به مذاکره نشست. این منظره برای بسیاری از اوکراینیها و شهروندان اروپا و آمریکا پس از سه سال پروپاگاندای ضد روسی وحشتناک و به معنای یک شکست کامل بود. پیروزی دوم برای کرملین بدست آوردن عنصر زمان است. پوتین پس از این نشست برای نیروهایش جهت پیشروی در خط مقدم و کسب زمینهای بیشتر در شرق اوکراین، زمان بیشتری خریده است. مشخص نیست که آیا ترامپ تحریمهای ثانویه را که ادعا کرده در روزهای آینده اعمال کند یا خیر. اما به نظر نمیرسد پوتین عجلهای برای آتشبس ویا هر توافق دیگری داشته باشد از همینروی پیشنهاد جلسات بیشتر و کار مداوم را مطرح کرد.
زمان مهم است زیرا عملیاتهای تابستانی روسیه در آستانه تبدیل دستاوردهای تدریجی به پیروزیهای استراتژیک است. سیف تبریزی سومین پیروزی پوتین پس از این اجلاس را تغییر در سیاستهای ادعای تحریمی کاخ سفید دانست و افزود، این در حالی است که براساس آخرین تهدید ترامپ دیروز باید تحریمهای جدید تعرفهای و ثانویه این کشور بر علیه روسیه و شرکای آن شروع میشد، اما نه تنها این تحریمها آغاز نشد، بلکه تا مدت نا معلومی به تعویق افتاد. ترامپ در مصاحبهای با فاکس نیوز گفت: "به خاطر اتفاقی که امروز افتاد، فکر میکنم الان لازم نیست به تحریمها فکر کنم. شاید مجبور شوم دو یا سه هفته دیگر یا چیزی شبیه به آن مجدد به تحریمها فکر کنم، اما الان لازم نیست به آن فکر کنیم." این کارشناس در پایان خاطر نشان کرد، پس از این دیدار پوتین توانست رئیس جمهور ایالات متحده را قانع کند که برای دست یابی به صلحی پایدار باید علل اصلی این درگیریها از بین برده شوند. از همین روی ترامپ در مصاحبه خود توپ صلح را در زمین اوکراین و متحدان اروپایی آن انداخت و گفت حالا نوبت زلنسکی است که برای صلح قدم بردارد.
اما پیروزی در طرف غربی جور دیگری معنا شد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان همینکه هیچ توافقی حاصل نشد، نکته مثبتی اتفاق افتاده است. در طرف غربی همه نگران بودند که قرار است توافقی بدون حضور اوکراین صورت بگیرد و در آن ترامپ امتیاز بزرگی به طرف روسی واگذار کند. در غرب کسی به این موضوع اعتقاد نداشت که در این نشست پوتین حاضر به واگذاری امتیازی باشد. ترس اروپا از این بود که دونالد ترامپ به طرق مختلف تسلیم شود - اوکراین را بفروشد یا اروپاییها را بفروشد. همین که در این مرحله او این کار را نکرده برای غربجمعی یک پیروزی محسوب میشود. در نهایت، اوکراینها در حالی از خواب بیدار شدند که جهانشان بدون تغییر باقی مانده است. جهانی ترسناک، اما بدون هیچگونه آشتی ناگهانی بین آمریکا و روسیه یا توافقی که بتوان آن را هضم کر