فدراسیون روسیه مایل است به سمت حل و فصل مسائل از طریق مسالمتآمیز حرکت کند
19:46 16.08.2025 (بروز رسانی شده: 20:17 16.08.2025)
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه
اشتراک
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پس از اجلاس آلاسکا و دیدار با پوتین جلسه ای با هیئت دولت روسیه برگزار کرد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفت:
این سفر به موقع و بسیار مفید بود.
گفتگو صریح و معنادار بود.
فرصتی پیش آمد تا با آرامش و به طور کامل موضع فدراسیون روسیه در مورد وضعیت اوکراین را تشریح کنیم.
ما در مورد یک راه حل عادلانه برای بحران اوکراین بحث کردیم.
از بین بردن ریشههای بحران باید اساس حل و فصل باشد.
فدراسیون روسیه به موضع ترامپ در مورد لزوم پایان دادن به خصومتها احترام میگذارد.
فدراسیون روسیه، مانند ایالات متحده، مایل است شاهد پایان سریع خصومتها باشد.
این اجلاس ما را به تصمیمات لازم نزدیکتر میکند.
طرفین تقریباً در مورد همه زمینههای تعامل بحث کردند.
در جلسه کرملین، میخائیل میشوستین، نخستوزیر روسیه، ویاچسلاو ولودین، رئیس مجلس دومای روسیه، آنتون واینو، رئیس دفتر کرملین، دمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه، سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، دنیس مانتوروف، معاون نخستوزیر روسیه، الکسی گروموف، معاون اول رئیس دفتر ریاست جمهوری، سرگئی کرینکو، معاون اول رئیس دفتر پوتین، آندری بلوسوف، وزیر دفاع روسیه، دمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه، کریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه، یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه، ولادیمیر مدینسکی، رئیس هیأت نمایندگی فدراسیون روسیه، ماکسیم رشتنیکوف، وزیر توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه، الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی فدراسیون روسیه، الکساندر بورتنیکوف، مدیر سازمان امنیت فدرال روسیه، سرگئی ناریشکین، مدیر سرویس اطلاعات خارجی روسیه، والری گراسیموف، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، حضور داشتند.