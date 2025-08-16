https://spnfa.ir/20250816/آیا-نشست-آلاسکا-نتایج-مورد-انتظار-را-به-همراه-داست--24611990.html

آیا نشست آلاسکا نتایج مورد انتظار را به همراه داست؟

آیا نشست آلاسکا نتایج مورد انتظار را به همراه داست؟

ترامپ با طرح احتمال برگزاری نشست سه‌جانبه با مشارکت اوکراین و ناتو کوشید ابتکار عمل سیاسی را به دست گیرد 16.08.2025, اسپوتنیک ایران

سیاسی

به گزارش اسپوتنیک- سمیه ماندگار پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره ارزیابی نتایج نشست آلاسکا به اسپوتنیک گفت: دیدار شب گذشته دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در آلاسکا اگرچه با سر و صدای رسانه‌ای همراه بود، اما فعلا نتیجه ملموسی به همراه نداشت. ماندگار گفت: ظاهرا هیچ توافق رسمی درباره آتش‌بس در اوکراین یا سازوکار مذاکرات صلح اعلام نشده است. ترامپ با طرح احتمال برگزاری نشست سه‌جانبه با مشارکت اوکراین و ناتو کوشید ابتکار عمل سیاسی را به دست گیرد، اما این پیشنهاد هنوز در حد گمانه‌زنی باقی مانده و سازوکار عملی برای تحقق آن ارائه نشده است. وی افزود، با وجود این، طرفین تلاش کردند نشست را مثبت جلوه دهد. ولادیمیر پوتین در سخنان پس از دیدار، بر آغاز فصل تازه‌ای در روابط با آمریکا تأکید کرد و این تلاشی برای ارائه تصویر یک دستاورد سیاسی ولو غیرملموس از مذاکرات به نظر می‌رسد.این رویکرد نشان می‌دهد که کرملین از گفت‌وگو و بازگشت آمریکا به میز مذاکره با روسیه رضایت نسبی دارد و حتی اگر خروجی مشخصی نداشته باشد گامی رو به جلو بشمارمی‌آید. ماندگار تصریح کرد، در عین حال، برخی گزارش‌های غیررسمی درباره پیشنهادهای اقتصادی ترامپ از جمله طرح‌های مرتبط با منابع طبیعی آلاسکا بر پیچیدگی این دیدار افزودند، هرچند چنین ادعاهایی تأیید رسمی نشده‌اند. ماندگار در پایان خاطر نشان کرد، نشست آلاسکا بیش از آنکه به توافقی پایدار ختم شود، فرصتی بود برای سنجش مواضع و نمایش سیاسی دو طرف به نظر می‌رسد. در ظاهر مسیر صلح در اوکراین همچنان مبهم باقی خواهد ماند و این‌گونه دیدارها بیشتر به‌عنوان ابزار فشار و چانه‌زنی آینده استفاده خواهند شد. اما درباره روابط روسیه و آمریکا این انتظار وجود دارد که رایزنی‌های بیشتری بین دو کشور در ارتباط با کاهش تنش‌ها در روابط دو جانبه انجام شود.

