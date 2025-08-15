https://spnfa.ir/20250815/پوتین-پیش-از-دیدار-با-ترامپ-در-آلاسکا-وارد-خاور-دور-روسیه-شد-24548114.html

پوتین پیش از دیدار با ترامپ در آلاسکا، وارد خاور دور روسیه شد

به گزارش خبرنگار اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پیش از دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در آلاسکا، وارد شهر ماگادان در خاور دور روسیه شده... 15.08.2025, اسپوتنیک ایران

به گزارش خبرنگار اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پیش از دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در آلاسکا، وارد شهر ماگادان در خاور دور روسیه شده است.فاصله بین ماگادان و انکوریج حدود سه هزار کیلومتر یا تقریباً دو هزار مایل در یک خط مستقیم است. زمان پرواز بین شهرها حدود چهار ساعت است.همانطور که یوری اوشاکوف، سخنگوی کرملین، گزارش داد، پوتین و ترامپ روز جمعه ساعت 22:30 به وقت مسکو در انکوریج دیدار خواهند کرد. این نشست در پایگاه نظامی المندورف-ریچاردسون برگزار خواهد شد.

