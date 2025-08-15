https://spnfa.ir/20250815/پوتین-دست-بالا-را-در-آلاسکا-دارد-توافق-ترامپ-و-پوتن-نقطه-عطف-تحولات-منطقه-ای--24560399.html

پوتین دست بالا را در آلاسکا دارد، توافق ترامپ و پوتين، نقطه عطف تحولات منطقه ای

آلاسکا نزدیک به خاک روسیه و دور از نظارت اروپا و یادآور تاریخ مرزهای جابجا شده که کرملین قصد دارد از آن بهره برداری کند. 15.08.2025, اسپوتنیک ایران

اشکان ممبینی کارشناس مسائل بین‌الملل، در خصوص مذاکرات آلاسکا به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: همزمان با دیدار دونالد ترامپ و ولادمیر پوتین در پایگاه هوایی المندورف ریچاردسون آمریکا در آلاسکا، شرایط برای یک نقطه عطف حساس در درگیری اوکراین مهیا شده است؛ وضعیتی که به وضوح به نفع رهبر روسیه رقم خورده است.پوتین به این مذاکرات با یک پیروزی دیپلماتیک وارد شده: اجلاس حاضر، مطابق خواسته های او برگزار میشود و اوکراین و نمایندگان کلیدی اتحادیه اروپا از میز مذاکره کنار گذاشته شده اند. این حذف نه تنها قدرت تصمیم گیری اوکراین را تضعیف میکند بلکه نمادی قدرتمند از پاسخ متفرق غرب است. رسانه های دولتی مسکو این نشست را نشانه پایان انزوای روسیه قلمداد کرده اند؛ علامتی آشکار از جایگاه دوباره ی روسیه در سیاست جهانی.وی ضمن تاکید بر اینکه مکان نشست در آلاسکا نیز هدفمند انتخاب شده، بیان کرد: این مکان نزدیک به خاک روسیه و دور از نظارت اروپا و یادآور تاریخ مرزهای جابجا شده که کرملین قصد دارد از آن بهره برداری کند. با داشتن مذاکرات مستقیم با ترامپ، دور از کیف و بروکسل، پوتین میتواند به دنبال آتش بسی باشد که منافع روسیه را تأمین کند—از جمله واگذاری احتمالی بخشی از خاک اوکراین با نظارت کمتر قدرتهای خارجی.اشکان ممبینی کارشناس مسائل بین‌الملل، در ادامه از انگیزه ترامپ برای توقف خونریزی و دستیابی به صلح سخن گفت و اظهار داشت:اما عجله و تعیین ضرب الاجلِ علنی او برای آتش بس، جایگاه چانه زنی پوتین را تقویت کرده است. در حالی که اراده ی آمریکا معطوف به آتش بس فوری است و توجه کمتری به جزئیات یک راه حل پایدار دارد، پوتین میتواند خواستار تنظیم مرزهای اوکراین به نفع خود شود و توافق را به عنوان "امر انجام شده" به کیف و پایتختهای اروپایی تحمیل کند.اگر در نشست امروز توافق یا آتش بسی حاصل شود، این رویداد نقطه ی عطفی در تحولات منطقه ای خواهد بود؛ پیامدهای آن فراتر از روابط روسیه و اوکراین است و میتواند معماری امنیتی اروپا شرقی را بازتعریف کند و نشانه ای از تغییر توازن قدرت باشد—لحظه ای که تاریخ نگاران احتمالاً سالها بعد آن را تعیین کننده قلمداد خواهند کرد.اجلاس آلاسکا یادآور این حقیقت است: صلح ممکن است، اما فقط بر اساس قواعد و منافع قدرتمندترین صدای حاضر در اتاق مذاکرات؛ و این بار، در دور جدید مذاکرات ترامپ، آن صدا متعلق به ولادیمیر پوتین است.

