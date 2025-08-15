ایران
نشست آلاسکا؛ آزمون بزرگ واشنگتن میان صلح با روسیه یا بازی در زمین لندن
نشست آلاسکا؛ آزمون بزرگ واشنگتن میان صلح با روسیه یا بازی در زمین لندن
2025-08-15T19:49+0430
2025-08-15T19:49+0430
روح‌الله مدبر، کارشناس مسائل بین‌الملل، درباره دیدار رؤسای‌جمهور روسیه و آمریکا در آلاسکا گفت: این شروط، راه‌حلی ریشه‌ای برای پایان بحران اوکراین ارائه می‌دهند و این مطالبه‌ای است که تحلیلگران و اندیشمندان روابط بین‌الملل مطرح کرده‌اند. حتی جان مرشایمر، تحلیلگر برجسته آمریکایی، نیز بر همین نکته تأکید کرده و از ترامپ خواسته است شروط روسیه را بپذیرد.مدبر افزود: آنچه قابل توجه است، فشار طرف انگلیسی به‌عنوان عامل اصلی بحران‌سازی در اوکراین بر ترامپ است. مشاهده می‌کنیم که تا ساعاتی پیش از برگزاری نشست آلاسکا، ترامپ مواضعی متناقض بیان می‌کند که این امر نتیجه فشار جبهه آنگلوساکسونی، شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان، برای برهم زدن این نشست است. بحران اوکراین محصول سیاست‌های آنگلوساکسونی است که با تجاوز به حقوق روس‌تباران، ایجاد ناامنی در منطقه و اقدام علیه دولت قانونی ویکتور یانوکوویچ، وضعیت کنونی را رقم زد و همچنان با ادامه این سیاست‌ها بحران را تداوم می‌بخشند.وی در ادامه گفت: اصرار لندن بر ادامه بحران و جلوگیری از رسیدن به یک راه‌حل منطقی کاملاً آشکار است. اگر ترامپ بار دیگر تسلیم خواسته‌های لندن شود و ولودیمیر زلنسکی – که یک مهره و دلقک تحت فرمان باکینگهام است – نیز در مسیر خراب کردن روند گفت‌وگوها حرکت کند، ترامپ در تله‌ای گرفتار خواهد شد که نتیجه آن، یک بازی کاملاً باخت برای ایالات متحده است. این در حالی است که رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه با حسن‌نیت کامل در آلاسکا حضور یافته و هیئتی متشکل از وزیر امور خارجه، وزیر دفاع، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک روسیه، دستیار ویژه رئیس‌جمهور و دیگر مقامات کلیدی سیاسی، اقتصادی و امنیتی را به همراه دارد؛ ترکیبی که بیانگر رویکرد جدی و نیت خیر مسکو برای حل ریشه‌ای بحران اوکراین و مسائل مهم جهانی است.مدبر تأکید کرد: در شرایط کنونی، ترامپ باید ثابت کند که آیا واقعاً حسن‌نیت دارد و قصد دارد به حل مسئله بپردازد و شروط روسیه را بپذیرد یا این‌که صرفاً به دنبال یک نمایش تبلیغاتی است و در تله لندن حرکت خواهد کرد. امروز، اگر ترامپ مرتکب اشتباه شود، این اشتباه به زیان خود او تمام خواهد شد. بنابراین، بهترین گزینه برای او پذیرش شروط روسیه و عدم تسلیم در برابر سیاست‌های خصمانه بریتانیاست.
کارشناس مسائل بین‌الملل: انتظار می‌رود دونالد ترامپ نشست آلاسکا را به‌عنوان یک نشست جدی تلقی کند، از رویکرد تبلیغاتی و نمایشی همیشگی خود فاصله بگیرد و به سمت دستیابی به یک دستاورد برای صلح پایدار، بر اساس شروط شش‌گانه فدراسیون روسیه، حرکت کند.
روح‌الله مدبر، کارشناس مسائل بین‌الملل، درباره دیدار رؤسای‌جمهور روسیه و آمریکا در آلاسکا گفت: این شروط، راه‌حلی ریشه‌ای برای پایان بحران اوکراین ارائه می‌دهند و این مطالبه‌ای است که تحلیلگران و اندیشمندان روابط بین‌الملل مطرح کرده‌اند. حتی جان مرشایمر، تحلیلگر برجسته آمریکایی، نیز بر همین نکته تأکید کرده و از ترامپ خواسته است شروط روسیه را بپذیرد.
مدبر افزود: آنچه قابل توجه است، فشار طرف انگلیسی به‌عنوان عامل اصلی بحران‌سازی در اوکراین بر ترامپ است. مشاهده می‌کنیم که تا ساعاتی پیش از برگزاری نشست آلاسکا، ترامپ مواضعی متناقض بیان می‌کند که این امر نتیجه فشار جبهه آنگلوساکسونی، شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان، برای برهم زدن این نشست است. بحران اوکراین محصول سیاست‌های آنگلوساکسونی است که با تجاوز به حقوق روس‌تباران، ایجاد ناامنی در منطقه و اقدام علیه دولت قانونی ویکتور یانوکوویچ، وضعیت کنونی را رقم زد و همچنان با ادامه این سیاست‌ها بحران را تداوم می‌بخشند.
وی در ادامه گفت: اصرار لندن بر ادامه بحران و جلوگیری از رسیدن به یک راه‌حل منطقی کاملاً آشکار است. اگر ترامپ بار دیگر تسلیم خواسته‌های لندن شود و ولودیمیر زلنسکی – که یک مهره و دلقک تحت فرمان باکینگهام است – نیز در مسیر خراب کردن روند گفت‌وگوها حرکت کند، ترامپ در تله‌ای گرفتار خواهد شد که نتیجه آن، یک بازی کاملاً باخت برای ایالات متحده است. این در حالی است که رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه با حسن‌نیت کامل در آلاسکا حضور یافته و هیئتی متشکل از وزیر امور خارجه، وزیر دفاع، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک روسیه، دستیار ویژه رئیس‌جمهور و دیگر مقامات کلیدی سیاسی، اقتصادی و امنیتی را به همراه دارد؛ ترکیبی که بیانگر رویکرد جدی و نیت خیر مسکو برای حل ریشه‌ای بحران اوکراین و مسائل مهم جهانی است.
مدبر تأکید کرد: در شرایط کنونی، ترامپ باید ثابت کند که آیا واقعاً حسن‌نیت دارد و قصد دارد به حل مسئله بپردازد و شروط روسیه را بپذیرد یا این‌که صرفاً به دنبال یک نمایش تبلیغاتی است و در تله لندن حرکت خواهد کرد. امروز، اگر ترامپ مرتکب اشتباه شود، این اشتباه به زیان خود او تمام خواهد شد. بنابراین، بهترین گزینه برای او پذیرش شروط روسیه و عدم تسلیم در برابر سیاست‌های خصمانه بریتانیاست.
