میشوستین با معاون اول رئیس جمهور ایران دیدار کرد
میشوستین با معاون اول رئیس جمهور ایران دیدار کرد
میخائیل میشوستین، نخست وزیر روسیه، در حاشیه نشست شورای بین دولتی اوراسیا در قرقیزستان با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور ایران، دیدار کرد. 15.08.2025
میخائیل میشوستین، نخست وزیر روسیه، در حاشیه نشست شورای بین دولتی اوراسیا در قرقیزستان با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور ایران، دیدار کرد.نشست شورای بین دولتی اوراسیا در شهر چولپون-آتا در قرقیزستان در حال برگزاری است. نخست وزیر روسیه به عنوان بخشی از سفر رسمی خود به این جمهوری در آن شرکت می‌کند.ایران در دسامبر 2024 به عنوان عضو ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا پذیرفته شد.
میشوستین با معاون اول رئیس جمهور ایران دیدار کرد

08:49 15.08.2025
میشوستین و رضا عارف
میخائیل میشوستین، نخست وزیر روسیه، در حاشیه نشست شورای بین دولتی اوراسیا در قرقیزستان با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور ایران، دیدار کرد.
نشست شورای بین دولتی اوراسیا در شهر چولپون-آتا در قرقیزستان در حال برگزاری است. نخست وزیر روسیه به عنوان بخشی از سفر رسمی خود به این جمهوری در آن شرکت می‌کند.
ایران در دسامبر 2024 به عنوان عضو ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا پذیرفته شد.
