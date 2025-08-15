ایران
لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و دارچیف، سفیر روسیه در ایالات متحده، وارد آلاسکا شدند
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و الکساندر دارچیف، سفیر روسیه در ایالات متحده، وارد آلاسکا شده‌اند. 15.08.2025
وزیر امور خارجه روسیه عضو هیئت‌ روسیه است که در مذاکرات با مقامات آمریکایی شرکت خواهد کرد.پوتین و ترامپ روز جمعه ساعت 22:30 به وقت مسکو در انکوریج دیدار خواهند کرد. این اجلاس در پایگاه نظامی المندورف-ریچاردسون برگزار خواهد شد. سیاستمداران ابتدا رو در رو، سپس با حضور هیئت‌ها، و سپس مذاکرات در یک صبحانه کاری ادامه خواهد یافت.
لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و دارچیف، سفیر روسیه در ایالات متحده، وارد آلاسکا شدند

به گزارش خبرنگار اسپوتنیک، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و الکساندر دارچیف، سفیر روسیه در ایالات متحده، وارد آلاسکا شده‌اند.
وزیر امور خارجه روسیه عضو هیئت‌ روسیه است که در مذاکرات با مقامات آمریکایی شرکت خواهد کرد.
پوتین و ترامپ روز جمعه ساعت 22:30 به وقت مسکو در انکوریج دیدار خواهند کرد. این اجلاس در پایگاه نظامی المندورف-ریچاردسون برگزار خواهد شد. سیاستمداران ابتدا رو در رو، سپس با حضور هیئت‌ها، و سپس مذاکرات در یک صبحانه کاری ادامه خواهد یافت.
