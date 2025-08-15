ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
⚡️مذاکرات پوتین و ترامپ در آلاسکا آغاز شد
https://spnfa.ir/20250815/دیدار-بین-پوتین-و-ترامپ-24576845.html
⚡️مذاکرات پوتین و ترامپ در آلاسکا آغاز شد
⚡️مذاکرات پوتین و ترامپ در آلاسکا آغاز شد
اسپوتنیک ایران
این مذاکرات در پایگاه نظامی المندورف-ریچاردسون در نزدیکی انکوریج، آلاسکا در ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود. طبق اطلاعات اولیه، این مذاکرات ساعت 23 به وقت... 15.08.2025, اسپوتنیک ایران
2025-08-15T22:43+0430
2025-08-15T23:00+0430
ولادیمیر پوتین
دونالد ترامپ
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e4/09/13/6941093_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_772b923b5055a057d6e3cce823f18245.jpg
این مذاکرات در پایگاه نظامی المندورف-ریچاردسون در نزدیکی انکوریج، آلاسکا در ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود. طبق اطلاعات اولیه، این مذاکرات ساعت 23 به وقت ایران آغاز خواهد شد. این هشتمین سفر ولادیمیر پوتین به ایالات متحده آمریکا و ششمین دیدار او با دونالد ترامپ است. آخرین باری که آنها حضوری ملاقات کردند در ژوئن 2019 در اجلاس گروه 20 در ژاپن بود. و آخرین سفر رئیس جمهور روسیه به ایالات متحده آمریکا در سپتامبر 2015 انجام شد، زمانی که او در مورد وضعیت اوکراین با باراک اوباما گفتگو کرد. همچنین موضوع اصلی مذاکرات امروز پوتین با ترامپ خواهد بود: روسای جمهور در مورد حل و فصل بحران اوکراین، تبادل نظر در مورد همکاری بین مسکو و واشنگتن و وظایف تضمین صلح و امنیت و همچنین مسائل مربوط به دستور کار بین‌المللی و منطقه‌ای بحث خواهند کرد.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e4/09/13/6941093_0:12:2698:2036_1920x0_80_0_0_730fa1264758d9ea34fe4aa174e2cbdc.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ولادیمیر پوتین, دونالد ترامپ
ولادیمیر پوتین, دونالد ترامپ

⚡️مذاکرات پوتین و ترامپ در آلاسکا آغاز شد

22:43 15.08.2025 (بروز رسانی شده: 23:00 15.08.2025)
© Sputnik / Mikhail Klimentyev /  مراجعه به بانک تصاویر حیرت ترامپ از انتقاد از وی به دلیل داشتن "روابط خوب" با پوتین
حیرت ترامپ از انتقاد از وی به دلیل داشتن روابط خوب با پوتین - اسپوتنیک ایران , 1920, 15.08.2025
© Sputnik / Mikhail Klimentyev
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
این مذاکرات در پایگاه نظامی المندورف-ریچاردسون در نزدیکی انکوریج، آلاسکا در ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود. طبق اطلاعات اولیه، این مذاکرات ساعت 23 به وقت ایران آغاز خواهد شد.

این هشتمین سفر ولادیمیر پوتین به ایالات متحده آمریکا و ششمین دیدار او با دونالد ترامپ است. آخرین باری که آنها حضوری ملاقات کردند در ژوئن 2019 در اجلاس گروه 20 در ژاپن بود. و آخرین سفر رئیس جمهور روسیه به ایالات متحده آمریکا در سپتامبر 2015 انجام شد، زمانی که او در مورد وضعیت اوکراین با باراک اوباما گفتگو کرد.

همچنین موضوع اصلی مذاکرات امروز پوتین با ترامپ خواهد بود: روسای جمهور در مورد حل و فصل بحران اوکراین، تبادل نظر در مورد همکاری بین مسکو و واشنگتن و وظایف تضمین صلح و امنیت و همچنین مسائل مربوط به دستور کار بین‌المللی و منطقه‌ای بحث خواهند کرد.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала