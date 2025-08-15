https://spnfa.ir/20250815/دیدار-بین-پوتین-و-ترامپ-24576845.html

⚡️مذاکرات پوتین و ترامپ در آلاسکا آغاز شد

⚡️مذاکرات پوتین و ترامپ در آلاسکا آغاز شد

این مذاکرات در پایگاه نظامی المندورف-ریچاردسون در نزدیکی انکوریج، آلاسکا در ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود. طبق اطلاعات اولیه، این مذاکرات ساعت 23 به وقت... 15.08.2025, اسپوتنیک ایران

این مذاکرات در پایگاه نظامی المندورف-ریچاردسون در نزدیکی انکوریج، آلاسکا در ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود. طبق اطلاعات اولیه، این مذاکرات ساعت 23 به وقت ایران آغاز خواهد شد. این هشتمین سفر ولادیمیر پوتین به ایالات متحده آمریکا و ششمین دیدار او با دونالد ترامپ است. آخرین باری که آنها حضوری ملاقات کردند در ژوئن 2019 در اجلاس گروه 20 در ژاپن بود. و آخرین سفر رئیس جمهور روسیه به ایالات متحده آمریکا در سپتامبر 2015 انجام شد، زمانی که او در مورد وضعیت اوکراین با باراک اوباما گفتگو کرد. همچنین موضوع اصلی مذاکرات امروز پوتین با ترامپ خواهد بود: روسای جمهور در مورد حل و فصل بحران اوکراین، تبادل نظر در مورد همکاری بین مسکو و واشنگتن و وظایف تضمین صلح و امنیت و همچنین مسائل مربوط به دستور کار بین‌المللی و منطقه‌ای بحث خواهند کرد.

