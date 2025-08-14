https://spnfa.ir/20250814/دیکتاتوری-اروپایی-24539368.html

دیکتاتوری اروپایی

دیکتاتوری اروپایی

اسپوتنیک ایران

اخیرا در یکی از گزارش ها می خواندم که سرویساطلاعات خارجی روسیه (SVR) گزارش کرده "کمیسیون اروپا در حال توطئه برای کمک به برکناریویکتور اوربان، نخست... 14.08.2025, اسپوتنیک ایران

2025-08-14T14:49+0430

2025-08-14T14:49+0430

2025-08-14T14:49+0430

سیاسی

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/07/1b/23857634_3:0:867:486_1920x0_80_0_0_0a5dc4393cf7027d76299119174b2659.jpg

دیکتاتوری اروپاییتهیه شده توسط دکتر عماد آبشناساخیرا در یکی از گزارش ها می خواندم که سرویساطلاعات خارجی روسیه (SVR) گزارش کرده "کمیسیون اروپا در حال توطئه برای کمک به برکناریویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، تا بهار آیندهبه دلیل آنچه که سیاست بیش از حد مستقل او می‌داند، است".آقای اوربان جزو معدود رهبران اتحادیه اروپا می باشد که با درایت به دنبال تامین منافع کشور مطبوع خود بوده و از ورود به ماجراجویی هایی که برخی رهبران کشورهای اروپایی برای تامین منافع اروپا و گذشت از منافع ملت های اروپایی انجام دادند پرهیز کرده.اوربان اصرار داشته و دارد که ورود به چالش و جنگ که ایالات متحده بایدن در اروپا با روسیه راه انداخته به نفع ملت های اروپایی نیست و باید این چالش از طریق سیاسی و دیپلماتیک حل و فصل گردد.کلا آقای اوربان به دنبال آن هست که مجارستان را به کشوری مشابه سوئیس و یا نهایتا عمان تبدیل کند که در منازعات بین المللی بی طرف است و به جای اینکه در رویارویی ها مشارکت داشته باشد میانجی حل اختلافات باشد.وی همچنین متوجه است که به نفع مجارستان است به جای اینکه پولهای خود را هزینه حمایت از مجموعه های جنگ طلب در اروپا بکند و در نهایت پولها به جیب مافیاهای فاسد برود، پولها را در کشور خود و برای رفاه مردم خود هزینه کند.اتفاقا همین سیاست های آقای اوربان موجب آن شده که وی محبوبیت زیادی درون کشور خود کسب کند و در مقابل چون برخی رهبران دیگر کشورهای اروپایی خود را وارد درگیری برای منافع روسیه کردند آنها محبوبیت مردمی خود را از دست داده اند.امروزه مردمان کشورهای اروپایی مقامات این کشورها را زیر سوال می برند که چرا آنها نیز مانند مجارستان بی طرفی خود را در این مجادله حفظ نکردند و کشورهای خود را وارد درگیری ای که تامین کننده منافع آمریکا بود کردند.اروپا امروزه مجبور می باشد چند برابر سابق برای خرید انرژی از آمریکا هزینه کند و علاوه بر آن خود را ملزم به خرید کالا و تسلیحات آمریکایی کرده و مضاف بر همه اینها پذیرفته که عوارض گمرکی برای کالای اروپایی به آمریکا بالا برود و در مقابل عوارض صادرات کالای آمریکایی به اروپا کاهش یابد.ایالات متحده هم که با مجبور کردن اوکراین به امضای معاهده اعطای منابع معدنی کمیاب اوکراین به آمریکا توانسته هزینه هایی که در اوکراین کرده با با سود چند برابر پس بگیرد در حالی که اروپایی ها فقط دارند هزینه می کنند و دشمنی برای مردم خود می خرند.در واقع تلاش برخی رهبران کشورهای اروپایی برای برکناری اوربان بیشتر به دلیل حسادت از محبوبیت مردمی وی و ناکامی دیگر رهبران کشورهای اروپایی برای تامین منافع ملت های خود می باشد.به نوعی برخی رهبران کشورهای حاکم بر اتحادیه اروپا می خواهند یک دیکتاتوری جدید بر این اتحادیه پیاده کنند که بر اساس آن اگر رهبری بخواهد به دنبال منافع کشور خود باشد توسط توطئه دیگران حذف خواهد شد

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

سیاسی