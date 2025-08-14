https://spnfa.ir/20250814/دیدار-سران-آمریکا-و-روسیه-در-آلاسکا-گفتوگو-بر-سر-آتشبس-در-اوکراین-و-تعلیق-موقت-تحریمها--24540884.html
دیدار سران آمریکا و روسیه در آلاسکا/ گفتوگو بر سر آتشبس در اوکراین و تعلیق موقت تحریمها
دیدار سران آمریکا و روسیه در آلاسکا/ گفتوگو بر سر آتشبس در اوکراین و تعلیق موقت تحریمها
اسپوتنیک ایران
گفته شده این دیدار تلاش برای دستیابی به یک آتشبس فوری در جنگ اوکراین است. ترامپ نیز پیشتر تأکید کرده بود که هدف نخست او توقف سریع درگیریهاست. 14.08.2025, اسپوتنیک ایران
2025-08-14T14:52+0430
2025-08-14T14:52+0430
2025-08-14T15:19+0430
گزارش و تحلیل
سیاسی
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/09/24463767_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_34cb091819d82f648c145143c0b6cebf.jpg
به گزارش اسپوتنیک- انديشه کاظمی پژوهشگر مسائل بینالملل درباره دیدار روز جمعه دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در شهر انکوریج واقع در ایالت آلاسکا به اسپوتنیک گفت: این نشست که در پایگاه نظامی المندورف–ریچاردسون برگزار میشود، به گفته مقامهای آمریکایی سطح بالاترین تدابیر امنیتی را خواهد داشت. کاظمی در ادامه گفت: در جلسه اصلی، تنها دو رئیسجمهور حضور خواهند داشت، اما گزارشها حاکی است که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نیز به همراه هیئت خود در حاشیه مذاکرات شرکت میکند. وی درباره محور اصلی گفتوگوها تصريح کرد، گفته شده این دیدار تلاش برای دستیابی به یک آتشبس فوری در بحران اوکراین است. ترامپ نیز پیشتر تأکید کرده بود که هدف نخست او توقف سریع درگیریهاست. در همین راستا، برخی گزارشها از پیشنهادهایی برای تعلیق موقت برخی تحریمهای روسیه و حتی اعطای امتیازات اقتصادی، از جمله دسترسی به منابع طبیعی آلاسکا و معادن نادر خاکی در مناطق اشغالی اوکراین، در ازای پذیرش آتشبس خبر میدهند. با این حال، واشنگتن این نشست را مقدمهای برای مذاکرات بعدی توصیف کرده و بر عدم انتظار نتیجه قطعی تأکید کرده است. وی افزود، انتخاب آلاسکا بهعنوان محل برگزاری این دیدار چند دلیل دارد که یکی موقعیت نمادین آن بهعنوان بخشی از امپراتوری سابق روسیه است و همچنین زیرساخت امنیتی ویژه پایگاه نظامی میزبان، اهمیت استراتژیک این منطقه در دوران جنگ سرد، و همچنین نبود خطر استرداد پوتین به دلیل عدم عضویت آمریکا در دادگاه کیفری بینالمللی عنوان شده است. کاظمی درباره واکنشهای بینالمللی نسبت به این نشست اذعان داشت، رهبران اروپایی از جمله اولاف شولتز و امانوئل مکرون، نسبت به برگزاری گفتوگو میان مسکو و واشنگتن بدون حضور مستقیم اوکراین ابراز نگرانی کرده و بر لزوم حفظ تمامیت ارضی این کشور تأکید کردهاند. ولودیمیر زلنسکی نیز خواستار مشارکت فعال در مراحل پیش و پس از نشست و دریافت تضمینهای امنیتی بدون تأیید روسیه شده است. وی در دایان گفت، در مقابل برخی تحلیلگران این دیدار را بیش از آنکه یک رویداد تعیینکننده بدانند، یک ژست سیاسی و تبلیغاتی برای هر دو طرف ارزیابی میکنند و هشدار دادهاند که در صورت نبود پیشرفت عملی و ادامه تحریمها، پیامدهای آن میتواند بازار انرژی و اقتصاد جهانی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/09/24463767_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_da8c12265026c4c07a1783446cf1b235.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سیاسی
دیدار سران آمریکا و روسیه در آلاسکا/ گفتوگو بر سر آتشبس در اوکراین و تعلیق موقت تحریمها
14:52 14.08.2025 (بروز رسانی شده: 15:19 14.08.2025)
گفته شده این دیدار تلاش برای دستیابی به یک آتشبس فوری در جنگ اوکراین است. ترامپ نیز پیشتر تأکید کرده بود که هدف نخست او توقف سریع درگیریهاست.
به گزارش اسپوتنیک- انديشه کاظمی پژوهشگر مسائل بینالملل درباره دیدار روز جمعه دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در شهر انکوریج واقع در ایالت آلاسکا به اسپوتنیک گفت: این نشست که در پایگاه نظامی المندورف–ریچاردسون برگزار میشود، به گفته مقامهای آمریکایی سطح بالاترین تدابیر امنیتی را خواهد داشت. کاظمی در ادامه گفت: در جلسه اصلی، تنها دو رئیسجمهور حضور خواهند داشت، اما گزارشها حاکی است که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نیز به همراه هیئت خود در حاشیه مذاکرات شرکت میکند. وی درباره محور اصلی گفتوگوها تصريح کرد، گفته شده این دیدار تلاش برای دستیابی به یک آتشبس فوری در بحران اوکراین است. ترامپ نیز پیشتر تأکید کرده بود که هدف نخست او توقف سریع درگیریهاست. در همین راستا، برخی گزارشها از پیشنهادهایی برای تعلیق موقت برخی تحریمهای روسیه و حتی اعطای امتیازات اقتصادی، از جمله دسترسی به منابع طبیعی آلاسکا و معادن نادر خاکی در مناطق اشغالی اوکراین، در ازای پذیرش آتشبس خبر میدهند.
با این حال، واشنگتن این نشست را مقدمهای برای مذاکرات بعدی توصیف کرده و بر عدم انتظار نتیجه قطعی تأکید کرده است. وی افزود، انتخاب آلاسکا بهعنوان محل برگزاری این دیدار چند دلیل دارد که یکی موقعیت نمادین آن بهعنوان بخشی از امپراتوری سابق روسیه است و همچنین زیرساخت امنیتی ویژه پایگاه نظامی میزبان، اهمیت استراتژیک این منطقه در دوران جنگ سرد، و همچنین نبود خطر استرداد پوتین به دلیل عدم عضویت آمریکا در دادگاه کیفری بینالمللی عنوان شده است. کاظمی درباره واکنشهای بینالمللی نسبت به این نشست اذعان داشت، رهبران اروپایی از جمله اولاف شولتز و امانوئل مکرون، نسبت به برگزاری گفتوگو میان مسکو و واشنگتن بدون حضور مستقیم اوکراین ابراز نگرانی کرده و بر لزوم حفظ تمامیت ارضی این کشور تأکید کردهاند. ولودیمیر زلنسکی نیز خواستار مشارکت فعال در مراحل پیش و پس از نشست و دریافت تضمینهای امنیتی بدون تأیید روسیه شده است. وی در دایان گفت، در مقابل برخی تحلیلگران این دیدار را بیش از آنکه یک رویداد تعیینکننده بدانند، یک ژست سیاسی و تبلیغاتی برای هر دو طرف ارزیابی میکنند و هشدار دادهاند که در صورت نبود پیشرفت عملی و ادامه تحریمها، پیامدهای آن میتواند بازار انرژی و اقتصاد جهانی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.