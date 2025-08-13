https://spnfa.ir/20250813/چرا-اوکراین-قصد-برهم-زدن-نشست-روسیه-و-ایالاتمتحده-را-دارد-24526338.html
چرا اوکراین قصد برهم زدن نشست روسیه و ایالاتمتحده را دارد؟
چرا اوکراین قصد برهم زدن نشست روسیه و ایالاتمتحده را دارد؟
اسپوتنیک ایران
پژوهشگر مسائل بینالملل: اکنون اوکراین میداند که در عرصه میدانی توان تغییر سریع موازنه قوا با روسیه را ندارد، اما در عوض میتواند با یک روایتسازی حسابشده،... 13.08.2025, اسپوتنیک ایران
2025-08-13T14:21+0430
2025-08-13T14:21+0430
2025-08-13T14:21+0430
گزارش و تحلیل
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/08/24453271_30:0:1170:641_1920x0_80_0_0_ed9eff22e0b28c9060eeb07048e3a33e.jpg
سمیه ماندگار، پژوهشگر مسائل بینالملل به اسپوتنیک، اظهار داشت: بنابراین، وقوع یک حادثه با تلفات غیرنظامی، آن هم درست پیش از نشست مهم روسیه و آمریکا، میتواند فضای مذاکرات را به سمت اتهامزنی و تشدید فشارهای دیپلماتیک علیه مسکو ببرد. ماندگار افزود، از سویی هرگونه موفقیت احتمالی در گفتوگوهای مسکو–واشنگتن ممکن است به کاهش تنش و حتی گشایش در مسیر آتشبس منجر شود. اما بخشی از حلقههای تصمیمگیر در کییف و حامیان تندروی آن در غرب، تمایلی به آن ندارند. بنابراین با ایجاد یک حادثه ساختگی، میتوانند فضای بیاعتمادی را تشدید و مسیر گفتوگو را مسدود کنند. وی افزود، از سویی دولت اوکراین برای حفظ انسجام داخلی و ادامه دریافت کمکهای مالی و تسلیحاتی، نیازمند نمایش دائمی خطر از سوی روسیه است و یک حمله نمایشی که بهسرعت به رسانههای جهانی مخابره شود، میتواند به این هدف کمک کند.ماندگار تصریح کرد، چنین اقدامی، اگر صحت داشته باشد، نهتنها اقدامی غیر اخلاقی و غیر انسانی است، بلکه با اصول حقوق بشردوستانه بینالمللی و قوانین جنگ نیز در تضاد آشکار قرار دارد. استفاده ابزاری از غیرنظامیان و بیمارستانها بهعنوان سپر یا صحنهسازی برای اهداف تبلیغاتی، به معنای قربانیکردن انسانهای بیگناه برای منافع سیاسی است. این کار عملا بی اعتبار کردن گفتمان حقوق بشر از سوی عاملانش و بازی با جان مردم برای جنگ روایتهاست.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/08/24453271_173:0:1028:641_1920x0_80_0_0_57f54f2b2f23f99e7454a89bcb9b1660.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
چرا اوکراین قصد برهم زدن نشست روسیه و ایالاتمتحده را دارد؟
پژوهشگر مسائل بینالملل: اکنون اوکراین میداند که در عرصه میدانی توان تغییر سریع موازنه قوا با روسیه را ندارد، اما در عوض میتواند با یک روایتسازی حسابشده، افکار عمومی غرب را دوباره علیه روسیه تحریک کند.
سمیه ماندگار، پژوهشگر مسائل بینالملل به اسپوتنیک، اظهار داشت: بنابراین، وقوع یک حادثه با تلفات غیرنظامی، آن هم درست پیش از نشست مهم روسیه و آمریکا، میتواند فضای مذاکرات را به سمت اتهامزنی و تشدید فشارهای دیپلماتیک علیه مسکو ببرد.
ماندگار افزود، از سویی هرگونه موفقیت احتمالی در گفتوگوهای مسکو–واشنگتن ممکن است به کاهش تنش و حتی گشایش در مسیر آتشبس منجر شود. اما بخشی از حلقههای تصمیمگیر در کییف و حامیان تندروی آن در غرب، تمایلی به آن ندارند. بنابراین با ایجاد یک حادثه ساختگی، میتوانند فضای بیاعتمادی را تشدید و مسیر گفتوگو را مسدود کنند.
وی افزود، از سویی دولت اوکراین برای حفظ انسجام داخلی و ادامه دریافت کمکهای مالی و تسلیحاتی، نیازمند نمایش دائمی خطر از سوی روسیه است و یک حمله نمایشی که بهسرعت به رسانههای جهانی مخابره شود، میتواند به این هدف کمک کند.
ماندگار تصریح کرد، چنین اقدامی، اگر صحت داشته باشد، نهتنها اقدامی غیر اخلاقی و غیر انسانی است، بلکه با اصول حقوق بشردوستانه بینالمللی و قوانین جنگ نیز در تضاد آشکار قرار دارد. استفاده ابزاری از غیرنظامیان و بیمارستانها بهعنوان سپر یا صحنهسازی برای اهداف تبلیغاتی، به معنای قربانیکردن انسانهای بیگناه برای منافع سیاسی است. این کار عملا بی اعتبار کردن گفتمان حقوق بشر از سوی عاملانش و بازی با جان مردم برای جنگ روایتهاست.