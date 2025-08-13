https://spnfa.ir/20250813/چرا-اوکراین-قصد-برهم-زدن-نشست-روسیه-و-ایالاتمتحده-را-دارد-24526338.html

چرا اوکراین قصد برهم زدن نشست روسیه و ایالات‌متحده را دارد؟

چرا اوکراین قصد برهم زدن نشست روسیه و ایالات‌متحده را دارد؟

پژوهشگر مسائل بین‌الملل: اکنون اوکراین می‌داند که در عرصه میدانی توان تغییر سریع موازنه قوا با روسیه را ندارد، اما در عوض می‌تواند با یک روایت‌سازی حساب‌شده،... 13.08.2025, اسپوتنیک ایران

سمیه ماندگار، پژوهشگر مسائل بین‌الملل به اسپوتنیک، اظهار داشت: بنابراین، وقوع یک حادثه با تلفات غیرنظامی، آن هم درست پیش از نشست مهم روسیه و آمریکا، می‌تواند فضای مذاکرات را به سمت اتهام‌زنی و تشدید فشارهای دیپلماتیک علیه مسکو ببرد. ماندگار افزود، از سویی هرگونه موفقیت احتمالی در گفت‌وگوهای مسکو–واشنگتن ممکن است به کاهش تنش و حتی گشایش در مسیر آتش‌بس منجر شود. اما بخشی از حلقه‌های تصمیم‌گیر در کی‌یف و حامیان تندروی آن در غرب، تمایلی به آن ندارند. بنابراین با ایجاد یک حادثه ساختگی، می‌توانند فضای بی‌اعتمادی را تشدید و مسیر گفت‌وگو را مسدود کنند. وی افزود، از سویی دولت اوکراین برای حفظ انسجام داخلی و ادامه دریافت کمک‌های مالی و تسلیحاتی، نیازمند نمایش دائمی خطر از سوی روسیه است و یک حمله نمایشی که به‌سرعت به رسانه‌های جهانی مخابره شود، می‌تواند به این هدف کمک کند.ماندگار تصریح کرد، چنین اقدامی، اگر صحت داشته باشد، نه‌تنها اقدامی غیر اخلاقی و غیر انسانی است، بلکه با اصول حقوق بشردوستانه بین‌المللی و قوانین جنگ نیز در تضاد آشکار قرار دارد. استفاده ابزاری از غیرنظامیان و بیمارستان‌ها به‌عنوان سپر یا صحنه‌سازی برای اهداف تبلیغاتی، به معنای قربانی‌کردن انسان‌های بی‌گناه برای منافع سیاسی است. این کار عملا بی اعتبار کردن گفتمان حقوق بشر از سوی عاملانش و بازی با جان مردم برای جنگ روایت‌هاست.

