وزیر بهداشت ایران به اسپوتنیک: تعاملات دارویی با سامانه های یکپارچه میان ایران و روسیه

وزیر بهداشت ایران به اسپوتنیک: تعاملات دارویی با سامانه های یکپارچه میان ایران و روسیه

اسپوتنیک ایران

در جریان سفر دی ماه 1403 رییس جمهور پزشکیان به مسکو، تفاهمنامه جامع راهبردی ایران و روسیه در 47 ماده به امضای روسای جمهور دو کشور رسید که چندین ماده آن مربوط... 13.08.2025

پس از این تفاهمنامه، میز همکاری های مشترک ایران و روسیه با هدف اجرای توافقات آموزشی، دانشگاهی و پژوهشی در حوزه سلامت در چارچوب معاهده مشارکت جامع راهبردی تشکیل شد.دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران از پیشرفت های روابط ایران و روسیه گفت:ما در دو یا سه جلسه مشترک، که عمدتا با معاون وزیر بهداشت روسیه بوده هماهنگی هایی را انجام دادیم.وی افزود:در قالب بریکس و اوراسیا همکاری های خوبی داشتیم و تفاهم نامه هایی هم امضا شده که بخش های مربوط به حوزه ی بهداشت و دارو عمده ی ماهیت این تفاهم نامه ها بوده.وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران در ادامه بیان کرد:در حوزه بهداشتی تبادل تجربیات شبکه بهداشتی و کیسی که ما در ایران داریم و در مورد دارو هم شناسایی داروهای مورد نیاز دو طرف و امکان تبادل دارویی از طریق سامانه های یکپارچه صورت می‌گیرد.وی در خصوص چگونگی تعاملات دارویی اظهار داشت:قرار است ما سامانه تیپک خود را که محور شناسایی داروها، صادرات و امکانات دارویی ما هست را در اختیار طرف روس قرار دهیم و آن طرف هم به طور متقابل سامانه مشابه را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم تبادلات دارویی انجام دهیم.

ایران , روسیه