پنتاگون حدود 800 سرباز گارد ملی را به واشنگتن اعزام می‌کند
پنتاگون حدود 800 سرباز گارد ملی را به واشنگتن اعزام می‌کند
این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: "امروز تقریباً 800 سرباز گارد ملی به عنوان بخشی از گروه ویژه برای ایمن و زیبا کردن واشنگتن دی سی مستقر شدند که تقریباً... 12.08.2025
2025-08-12T13:15+0430
2025-08-12T13:15+0430
آمریکا
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/08/24443568_0:54:800:504_1920x0_80_0_0_d8554ef4ff7ed7aacd2e4a0f263271fd.jpg
این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: "امروز تقریباً 800 سرباز گارد ملی به عنوان بخشی از گروه ویژه برای ایمن و زیبا کردن واشنگتن دی سی مستقر شدند که تقریباً 100 تا 200 نفر از آنها از نیروهای انتظامی حمایت می‌کنند."ترامپ روز قبل از آن یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد و در آنجا اقدامات جدیدی را برای مبارزه با جرم و جنایت در واشنگتن اعلام کرد. ترامپ پلیس محلی را تحت کنترل مستقیم دولت فدرال قرار داد و دستور اعزام گارد ملی به شهر را داد.رئیس جمهور همچنین تهدید کرد که در صورت لزوم، نیروهایی را به آنجا اعزام خواهد کرد و از برنامه‌هایی برای برقراری نظم در نیویورک و لس‌آنجلس خبر داد.
خبرها
fa_FA
آمریکا
آمریکا

پنتاگون حدود 800 سرباز گارد ملی را به واشنگتن اعزام می‌کند

13:15 12.08.2025
پنتاگون - اسپوتنیک ایران , 1920, 12.08.2025
این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: "امروز تقریباً 800 سرباز گارد ملی به عنوان بخشی از گروه ویژه برای ایمن و زیبا کردن واشنگتن دی سی مستقر شدند که تقریباً 100 تا 200 نفر از آنها از نیروهای انتظامی حمایت می‌کنند."
ترامپ روز قبل از آن یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد و در آنجا اقدامات جدیدی را برای مبارزه با جرم و جنایت در واشنگتن اعلام کرد. ترامپ پلیس محلی را تحت کنترل مستقیم دولت فدرال قرار داد و دستور اعزام گارد ملی به شهر را داد.
رئیس جمهور همچنین تهدید کرد که در صورت لزوم، نیروهایی را به آنجا اعزام خواهد کرد و از برنامه‌هایی برای برقراری نظم در نیویورک و لس‌آنجلس خبر داد.
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
