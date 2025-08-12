https://spnfa.ir/20250812/پنتاگون-حدود-800-سرباز-گارد-ملی-را-به-واشنگتن-اعزام-میکند-24510007.html
پنتاگون حدود 800 سرباز گارد ملی را به واشنگتن اعزام میکند
2025-08-12T13:15+0430
2025-08-12T13:15+0430
2025-08-12T13:15+0430
این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد: "امروز تقریباً 800 سرباز گارد ملی به عنوان بخشی از گروه ویژه برای ایمن و زیبا کردن واشنگتن دی سی مستقر شدند که تقریباً 100 تا 200 نفر از آنها از نیروهای انتظامی حمایت میکنند."ترامپ روز قبل از آن یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد و در آنجا اقدامات جدیدی را برای مبارزه با جرم و جنایت در واشنگتن اعلام کرد. ترامپ پلیس محلی را تحت کنترل مستقیم دولت فدرال قرار داد و دستور اعزام گارد ملی به شهر را داد.رئیس جمهور همچنین تهدید کرد که در صورت لزوم، نیروهایی را به آنجا اعزام خواهد کرد و از برنامههایی برای برقراری نظم در نیویورک و لسآنجلس خبر داد.
