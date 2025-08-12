https://spnfa.ir/20250812/متن-کامل-بیانیه-وزارت-دفاع-روسیه-درباره-آماده-سازی--اقدام-تحریکآمیز-رژیم-کی-یف--24519688.html

متن کامل بیانیه وزارت دفاع روسیه درباره آماده سازی اقدام تحریک‌آمیز رژیم کی یف

متن کامل بیانیه وزارت دفاع روسیه درباره آماده سازی اقدام تحریک‌آمیز رژیم کی یف

طبق اطلاعات موجود که از طریق چندین کانال دریافت شده است، رژیم کی یف در حال آماده‌سازی یک اقدام تحریک‌آمیز برای ایجاد اختلال در مذاکرات روسیه و آمریکا است که...

به همین منظور، گروهی از روزنامه‌نگاران رسانه‌های خارجی روز دوشنبه 11 آگوست با خودروهای سرویس امنیت اوکراین تحت پوشش "تهیه مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره ساکنان شهر در منطقه خط مقدم" به شهر چوگوف در منطقه خارکف منتقل شدند.بلافاصله قبل از اجلاس در روز جمعه، نیروهای مسلح اوکراین یک حمله تحریک‌آمیز با استفاده از پهپادها و موشک‌ها به یکی از مناطق مسکونی پرجمعیت یا بیمارستانی با تعداد زیادی تلفات غیرنظامی برنامه‌ریزی کردند که روزنامه‌نگاران غربی که به آنجا آورده شده‌اند باید فوراً آن را "ثبت" کنند.در نتیجه اقدام تحریک‌آمیز رژیم کی یف، تمام مسئولیت این حمله و تلفات غیرنظامیان بر عهده نیروهای مسلح فدراسیون روسیه گذاشته خواهد شد تا زمینه رسانه‌ای منفی ایجاد شود و شرایط برای ایجاد اختلال در همکاری روسیه و آمریکا در مورد مسائل مربوط به حل مناقشه در اوکراین فراهم شود.همچنین احتمال وقوع تحریکات در سایر مناطق پرجمعیت تحت کنترل رژیم کی یف وجود دارد.چگویف شهری در استان خارکف است. این شهر در 28 کیلومتری جنوب شرقی شهر خارکف، مرکز استان خارکف واقع شده است.

