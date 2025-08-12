https://spnfa.ir/20250812/غرب-اوکراین-را-به-مرکز-جرایم-سازمانیافته-تروریستی-تبدیل-کرده-است-24511100.html
غرب اوکراین را به مرکز جرایم سازمانیافته تروریستی تبدیل کرده است
غرب اوکراین را به مرکز جرایم سازمانیافته تروریستی تبدیل کرده است
12.08.2025
به گزارش اسپوتنیک، روحالله مدبر، کارشناس مسائل بینالملل، درباره همکاری سایبری غرب و اوکراین گفت: بارها تأکید کردهام که رژیم فاشیستی و نئونازی کییف و گروه تبهکار وابسته به آن، تحت فرماندهی نیروهای آنگلوساکسونی و بریتانیایی، اوکراین را به مرکز جرایم سازمانیافته تروریستی و نقض گسترده حقوق بشر تبدیل کردهاند. یکی از این موارد، جرایم سازمانیافته سایبری است. حتی اینجانب، به عنوان یک تحلیلگر در ایران، شخصاً هدف این حملات و تماسهای تهدیدآمیز قرار گرفتهام.وی ادامه داد: این رژیم با استفاده از شبکههای جعل هویت و تماسهای جعلی، اقدام به تهدید افراد مختلف میکند. یکی از اهداف اصلی این تهدیدات، جلوگیری از انتشار اخبار دقیق و ممانعت از حمایت از روسیه است. در فضای تلگرام، برخی از این اکانتهای جعلی، پیامها و تهدیدات مختلفی را علیه بنده ارسال کردهاند که همراه با الفاظ رکیک و تهدیدآمیز بوده است. این موضوع نشان میدهد که رژیم نئونازی کیف و حامیان انگلیسی آن از فعالیتهای روشنگرانه به شدت خشمگین هستند.مدبر تصریح کرد: این شبکه سازمانیافته سایبری، با جعل هویت، اسامی و اکانتها در تلگرام، اینستاگرام و واتساپ*، به اعمال فشار علیه شهروندان و اتباع کشورهایی که از روسیه حمایت میکنند، میپردازد. این اقدامات، نمونهای از تروریسم سازمانیافته دولتی است. در کنار این شبکه، اقدامات جنایتکارانه دیگری نیز صورت میگیرد.وی خاطرنشان کرد: جرایم سایبری رژیم کییف بسیار متنوع است. امروز این رژیم یک ارتش سایبری تروریستی ایجاد کرده که قطعاً با حمایت سرویسهای اطلاعاتی بریتانیا، به بسترهای اینترنتی دسترسی پیدا کرده و از ابزارها و زیرساختهای در اختیار نهادهای اطلاعاتی آمریکا استفاده میکند. این امر نشان میدهد که رژیم کییف و ناتو، علاوه بر جنگ سخت، از ابزارهای مختلف تروریستی در جنگ نرم برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی نیز بهره میبرند، که این خود یک جنایت سازمانیافته است.مدبر در پایان تأکید کرد: ضروری است که عوامل و عناصر این شبکه به شدیدترین مجازاتها برسند، چرا که با ایجاد اخلال در امنیت روانی جوامع مختلف، بخشی از جنگهای نوین را پیش میبرند. برای مقابله با این تهدیدات، دولتهای مستقل باید به طراحی و ایجاد سیستمهای دفاعی متنوع اقدام کنند.* واتساپ و اینستاگرام متعلق به سازمان متا هستند که در روسیه به عنوان سازمان افراطی شناخته شده است
غرب اوکراین را به مرکز جرایم سازمانیافته تروریستی تبدیل کرده است
روح الله مدبر
دکتری روابط بین الملل
جرایم سایبری رژیم کییف بسیار متنوع است.
