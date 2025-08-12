https://spnfa.ir/20250812/علمی-که-نمی-بینیم-اما-حس-می-کنیم-24513003.html
علمی که نمی بینیم اما حس می کنیم
دکتر وحید جانثاری، سرپرست ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان کوانتوم، لیزر و فوتونیک ایران در پاسخ به اسپوتنیک در خصوص سطح فعالیت های کوانتوم در ایران چنین گفت:
دکتر وحید جانثاری، سرپرست ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان کوانتوم، لیزر و فوتونیک ایران در پاسخ به اسپوتنیک در خصوص سطح فعالیت های کوانتوم در ایران چنین گفت:
حوزه کوانتوم شامل سه شاخه اصلی میشود، محاسبات و رایانش کوانتومی، ارتباطات و اسکنینگ.
در هر کدام از این حوزهها هم در دنیا و هم در ایران سطح علوم و فناوری متفاوت است برخی از حسگرها با گرید ۹ تجاری شدهاند اما برخی از فناوریها هنوز در تحقیق و توسعه هستند.
در نتیجه فناوری هایی که هنوز در مرحله تحقیق و توسعه هستند موضوع نظری بسیار مهم میشود.
ما در ایران همانند بسیاری از کشورهای پیشرو در حوزه کوانتوم، از سال 2900 فعالیتهای نظری را آغاز کردیم؛ از این بابت جایگاه خوبی داریم.
تعداد مقالات ما به نسبت سرمایهگذاریهای صورت گرفته جایگاه خوبی دارد و میتوان گفت در موضوعات نظری بین 20 الی 30 کشور اول دنیا هستیم، اما در زمینه تجربی از آنجایی که فناوری کوانتومی زیرساخت بسیار گرانی نیاز دارد (به طوری که مجموع سرمایهگذاری صورت گرفته در این حوزه در جهان56 الی 57 میلیارد دلار است، که مربوط به بخش دولتی میباشد و بخشهای خصوصی نظیر شرکتهایی چون گوگل و آی بی ام سرمایهگذاریهای کلانی انجام دادهاند) فلذا با سرمایهگذاریهای چند ده میلیون دلاری نمیتوان جایگاه خوبی در حوزه تجربی به دست آورد.
علاوه بر اینکه ما به تازگی به حوزه تجربی ورود کردیم و در حال تلاش هستیم تا با توجه به فعال بودن بخش نظری بتوانیم به سرعت در حوزه تجربی هم دستاوردهای خوبی داشته باشیم.
سرپرست دبیری ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان کوانتوم، لیزر و فوتونیک ایران ملموسترین دستاوردهای فناوری کوانتومی را مربوط به حوزه حسگرها و ارتباطات عنوان کرد و اظهار داشت:
خوشبختانه توانستهایم در هر دو حوزه در آزمایشگاهها و شرکتهای دانش بنیان محصولات خوبی را تولید کنیم اما اینکه انتظار داشته باشیم فناوریهای کوانتومی در روزمره مردم نمود داشته باشد انتظاری دور از تصور است.
دستاوردهای حوزه کوانتوم در موضوع ارتباطات مربوط به زیرساختهای ارتباطی است که شاید مردم چندان آن را متوجه نشوند اما قطعاً پیشرفت آن مشهود خواهد بود.
دستاوردهای حوزه کوانتوم در موضوع حسگرها هم بیشتر به صنعت برمیگردد و شاید در زندگی روزمره مردم ملموس نشود، اما قطعاً تاثیرات آن برای مردم قابل لمس خواهد بود.
برای مثال زمانی که امنیت کشور افزایش پیدا کند یا کیفیت تولیدات متفاوت شود مردم وجود دستاوردهای حوزه کوانتوم در زیرشاخههای ارتباطات و حسگرها را مشاهده میکنند که این نوع از ملموس شدن حوزه کوانتوم احتمالاً در دو الی سه سال آینده در کشور ما رخ خواهد داد.
در حوزه نظری ما با کشورهای مختلف دنیا ارتباط داریم اما در حوزه تجربی این ارتباط در حال شکل گرفتن است برای مثال ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان کوانتوم، لیزر و فوتونیک از ارتباط شرکتهای دانش بنیان با کشور روسیه برای تبادل تجربیات حمایت کرده و این ارتباط در حال افزایش است.