"رژیم کییف در حال آمادهسازی اقدامی تحریکآمیز برای برهم زدن نشست روسیه و آمریکا است"
21:30 12.08.2025 (بروز رسانی شده: 21:38 12.08.2025)
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که بر اساس اطلاعات دریافتی از چندین کانال از این خبر مطلع شده است.
وزارت دفاع روسیه افزود در راستای آمادهسازی برای این اقدام تحریکآمیز، کی یف خبرنگاران خارجی را با وسیله نقلیه متعلق به سرویس امنیت اوکراین به منطقه چوگوف آورده تا آنها "گزارشهایی تهیه کنند".
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که قرار است حمله تحریکآمیز نیروهای مسلح اوکراین با تلفات زیاد غیرنظامیان فوراً توسط روزنامهنگاران غربی "ثبت" شود.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که قرار است تمام مسئولیت حمله و تلفات غیرنظامیان در نتیجه اقدام تحریک آمیز کی یف بر عهده روسیه گذاشته شود تا شرایطی برای ایجاد اختلال در مذاکرات با ایالات متحده ایجاد شود.
