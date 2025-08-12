https://spnfa.ir/20250812/روسیه-در-جنگ-علیه-هژمونی-غرب-پیروز-شده-است-24507547.html

روسیه در جنگ علیه هژمونی غرب پیروز شده است

روسیه در جنگ علیه هژمونی غرب پیروز شده است

نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، با اشاره به بحران عمیق در سازمان‌های بین‌المللی گفت که روسیه در جنگ اقتصادی، نظامی، سیاسی و دیپلماتیک علیه هژمونی غرب که سعی... 12.08.2025, اسپوتنیک ایران

نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، با اشاره به بحران عمیق در سازمان‌های بین‌المللی گفت که روسیه در جنگ اقتصادی، نظامی، سیاسی و دیپلماتیک علیه هژمونی غرب که سعی در مطیع کردن اقتصاد جهانی و نقض قوانین بین‌المللی دارد، پیروز شده است.این سیاستمدار با اشاره به مطالعه‌ای که توسط دلسی رودریگز، معاون رئیس جمهور، در دادگاه کیفری بین‌المللی ارائه شد، خاطرنشان کرد که تحریم‌های یکجانبه غرب آسیب‌های جدی به سلامت و زندگی مردم وارد می‌کند. در همین راستا، او به مرگ سازمان تجارت جهانی به دلیل "تنبلی و بزدلی" اشاره کرد و تأکید کرد که "هیچ قانون بازی در اقتصاد جهانی وجود ندارد".

