https://spnfa.ir/20250812/روسیه-در-جنگ-علیه-هژمونی-غرب-پیروز-شده-است-24507547.html
روسیه در جنگ علیه هژمونی غرب پیروز شده است
روسیه در جنگ علیه هژمونی غرب پیروز شده است
اسپوتنیک ایران
نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، با اشاره به بحران عمیق در سازمانهای بینالمللی گفت که روسیه در جنگ اقتصادی، نظامی، سیاسی و دیپلماتیک علیه هژمونی غرب که سعی... 12.08.2025, اسپوتنیک ایران
2025-08-12T08:37+0430
2025-08-12T08:37+0430
2025-08-12T08:37+0430
آمریکا
ونزوئلا
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/109/42/1094284_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_81122ca4a26101db4df847231216e318.jpg
نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، با اشاره به بحران عمیق در سازمانهای بینالمللی گفت که روسیه در جنگ اقتصادی، نظامی، سیاسی و دیپلماتیک علیه هژمونی غرب که سعی در مطیع کردن اقتصاد جهانی و نقض قوانین بینالمللی دارد، پیروز شده است.این سیاستمدار با اشاره به مطالعهای که توسط دلسی رودریگز، معاون رئیس جمهور، در دادگاه کیفری بینالمللی ارائه شد، خاطرنشان کرد که تحریمهای یکجانبه غرب آسیبهای جدی به سلامت و زندگی مردم وارد میکند. در همین راستا، او به مرگ سازمان تجارت جهانی به دلیل "تنبلی و بزدلی" اشاره کرد و تأکید کرد که "هیچ قانون بازی در اقتصاد جهانی وجود ندارد".
ونزوئلا
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/109/42/1094284_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_6a09036c5298f1be9ca6a380195daf18.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
آمریکا, ونزوئلا
روسیه در جنگ علیه هژمونی غرب پیروز شده است
نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، با اشاره به بحران عمیق در سازمانهای بینالمللی گفت که روسیه در جنگ اقتصادی، نظامی، سیاسی و دیپلماتیک علیه هژمونی غرب که سعی در مطیع کردن اقتصاد جهانی و نقض قوانین بینالمللی دارد، پیروز شده است.
این سیاستمدار با اشاره به مطالعهای که توسط دلسی رودریگز، معاون رئیس جمهور، در دادگاه کیفری بینالمللی ارائه شد، خاطرنشان کرد که تحریمهای یکجانبه غرب آسیبهای جدی به سلامت و زندگی مردم وارد میکند. در همین راستا، او به مرگ سازمان تجارت جهانی به دلیل "تنبلی و بزدلی" اشاره کرد و تأکید کرد که "هیچ قانون بازی در اقتصاد جهانی وجود ندارد".