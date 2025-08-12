ایران
آلاسکا مقدمات دیدار پوتین و ترامپ را مهیا می‌سازد
آلاسکا مقدمات دیدار پوتین و ترامپ را مهیا می‌سازد
لورن لمن، معاون فرماندار سابق آلاسکا، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت آلاسکا، جایی که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، روسای جمهور روسیه و آمریکا، روز جمعه با هم دیدار... 12.08.2025, اسپوتنیک ایران
لورن لمن، معاون فرماندار سابق آلاسکا، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت آلاسکا، جایی که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، روسای جمهور روسیه و آمریکا، روز جمعه با هم دیدار خواهند کرد، می‌تواند خیلی سریع برای این اجلاس آماده شود و تمام قابلیت‌های لازم برای تضمین امنیت را دارد.کرملین و کاخ سفید هفته گذشته اعلام کردند که پوتین و ترامپ در 15 آگوست در آلاسکا دیدار خواهند کرد.
آلاسکا مقدمات دیدار پوتین و ترامپ را مهیا می‌سازد

08:32 12.08.2025
© Fotolia / Chris Boswellآلاسکا
آلاسکا - اسپوتنیک ایران , 1920, 12.08.2025
© Fotolia / Chris Boswell
لورن لمن، معاون فرماندار سابق آلاسکا، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت آلاسکا، جایی که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، روسای جمهور روسیه و آمریکا، روز جمعه با هم دیدار خواهند کرد، می‌تواند خیلی سریع برای این اجلاس آماده شود و تمام قابلیت‌های لازم برای تضمین امنیت را دارد.
کرملین و کاخ سفید هفته گذشته اعلام کردند که پوتین و ترامپ در 15 آگوست در آلاسکا دیدار خواهند کرد.
