آلاسکا مقدمات دیدار پوتین و ترامپ را مهیا میسازد
آمریکا
لورن لمن، معاون فرماندار سابق آلاسکا، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت آلاسکا، جایی که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، روسای جمهور روسیه و آمریکا، روز جمعه با هم دیدار خواهند کرد، میتواند خیلی سریع برای این اجلاس آماده شود و تمام قابلیتهای لازم برای تضمین امنیت را دارد.کرملین و کاخ سفید هفته گذشته اعلام کردند که پوتین و ترامپ در 15 آگوست در آلاسکا دیدار خواهند کرد.
