پنج کارمند الجزیره در حمله اسرائیل کشته شدند
پنج کارمند الجزیره در حمله اسرائیل کشته شدند
08:40 11.08.2025
© East News / Polaris Imagesشبکه تلویزیونی الجزیره
تلویزیون الجزیره مستقر در قطر گزارش داد که تعداد کارمندان کشته شده آن در حمله اسرائیل به غزه به پنج نفر رسیده است.
پیش از این در روز دوشنبه، این کانال گزارش داد که چهار نفر از کارمندانش، از جمله خبرنگارش، انس الشریف، در حمله اسرائیل به چادر خبرنگاران در خارج از بیمارستانی در شهر غزه کشته شدند. ارتش اسرائیل گزارش داد که انس الشریف، خبرنگار الجزیره، مورد اصابت گلوله قرار گرفته و او را به همکاری با جنبش حماس فلسطین متهم کرد.
