پنج کارمند الجزیره در حمله اسرائیل کشته شدند

تلویزیون الجزیره مستقر در قطر گزارش داد که تعداد کارمندان کشته شده آن در حمله اسرائیل به غزه به پنج نفر رسیده است. 11.08.2025, اسپوتنیک ایران
تلویزیون الجزیره مستقر در قطر گزارش داد که تعداد کارمندان کشته شده آن در حمله اسرائیل به غزه به پنج نفر رسیده است.پیش از این در روز دوشنبه، این کانال گزارش داد که چهار نفر از کارمندانش، از جمله خبرنگارش، انس الشریف، در حمله اسرائیل به چادر خبرنگاران در خارج از بیمارستانی در شهر غزه کشته شدند. ارتش اسرائیل گزارش داد که انس الشریف، خبرنگار الجزیره، مورد اصابت گلوله قرار گرفته و او را به همکاری با جنبش حماس فلسطین متهم کرد.
پیش از این در روز دوشنبه، این کانال گزارش داد که چهار نفر از کارمندانش، از جمله خبرنگارش، انس الشریف، در حمله اسرائیل به چادر خبرنگاران در خارج از بیمارستانی در شهر غزه کشته شدند. ارتش اسرائیل گزارش داد که انس الشریف، خبرنگار الجزیره، مورد اصابت گلوله قرار گرفته و او را به همکاری با جنبش حماس فلسطین متهم کرد.