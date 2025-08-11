https://spnfa.ir/20250811/نشست-آلاسکا-آغازگر-یک-صلح-سرد-24498630.html
نشست آلاسکا آغازگر یک صلح سرد
به گزارش اسپوتنیک- اندیشه کاظمی پژوهشگر مسائل بینالملل درباره ابعاد نشست 15 اوت میان ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در آلاسکا در گفتوگو با اسپوتنیک گفت: این دیدا احتمالا فراتر از یک گفتوگوی دوجانبه درباره جنگ اوکراین است و به نظر میرسد بستری برای شکلگیری یک توافق بزرگتر میان مسکو و واشنگتن باشد.کاظمی گفت، اظهارات اخیر پیتر کوزنیک مدیر مؤسسه مطالعات هستهای در دانشگاه آمریکایی واشنگتن، حاکی از آن است که با توجه به فرسایش توان نظامی، مالی و انسانی اوکراین، کییف ناچار خواهد شد در نقطهای از مسیر، برخی واقعیتهای میدانی را در قالب توافق بپذیرد. هرچند چنین امری از منظر سیاسی برای دولت زلنسکی به معنای یک شکست سنگین خواهد بود.وی تصريح کرد، در واقع ترکیب شرایط کنونی نشان میدهد که همزمان با کاهش تمایل و توان غرب برای تأمین بیپایان کمکهای نظامی و مالی و تثبیت موقعیت روسیه در میدان نبرد، فشارها برای رسیدن به یک توافق حداقلی رو به افزایش است.در این چارچوب، محتمل است که محور مذاکرات نه تنها بر خطوط مرزی و آینده سرزمینهای تصرف سده متمرکز باشد، بلکه به موضوعات راهبردی نظیر تضمین عدم عضویت اوکراین در ناتو، تنظیم روابط امنیتی در اروپا و تعیین چارچوبی برای کاهش تنش میان دو قدرت بپردازد.این کارشناس در پايان گفت، با این حال، شواهد حاکی از آن است که گفتوگوی آلاسکا میتواند بخشی از یک بسته معامله جامع باشد که ابعاد اقتصادی، تحریمی و ژئوپلیتیک را نیز در بر گیرد. کاهش تدریجی برخی تحریمها علیه روسیه، بازگشت محدود این کشور به بازارهای جهانی و تعامل بر سر نقش مسکو در مناطق دیگری چون خاورمیانه و قفقاز، از جمله سناریوهای قابل تصور در پس این مذاکرات است.به این ترتیب، نتیجه نشست آلاسکا ممکن است نه یک صلح کامل، بلکه آغاز یک صلح سرد یا توافق مرحلهای باشد که در آن، واقعیتهای میدانی و منافع راهبردی قدرتهای بزرگ، چارچوب آینده بحران اوکراین را تعیین میکند
