معاون وزیر خارجه ارمنستان فردا به ایران می آید

بقایی در خصوص صلح ارمنستان و آذربایجان گفت که این موافقتنامه صلح میتواند نقطه عطفی در تثبیت صلح و ثبات در قفقاز جنوبی باشد.
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در آغاز نشست خبری هفتگی خود با اشاره به کشتار خبرنگار توسط اسرائیل در غزه آنرا مصداق بارز جنایت جنگی دانست و گفت:
۲۴ ساعت گذشته دهها فلسطینی به شهادت رسیدند و متأسفیم که جامعه جهانی این فجایع را میبیند، میشنود ولی همچنان با بی عملی رژیم صهیونیستی را در انجام این جنایات جری میکند
سخنگوی وزارت خارجه ضمن تاکید بر ابنکه نمیتوانیم بگوییم مذاکرات ایران با سه کشور اروپایی متوقف شده است، افزود:
در نشست استانبول که حدود دو هفته پیش برگزار شد طرفین توافق کردند که گفتوگوها ادامه پیدا کند ولی در مورد زمان و مکان آن تصمیمگیری نشده است و این به این معنا نیست که مذاکرات متوقف شده است.
وی در ادامه میزبانی نروژ برای دور بعدی مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و ایالات متحده را تکذیب کرد.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در مورد سفر هیات آژانس به ایران گفت:
قرار است که گفتوگوها از صبح امروز شروع شود و با وزارت خارجه نیز دیداری خواهند داشت.
از همین الان نمیتوانیم پیشبینی کنیم که نتیجه این گفتوگوها چه خواهد بود؟ و زود است که در این ارتباط صحبت کنیم.
بحثها در این زمینه فنی و پیچیده است و ما اکنون با وضعیتی روبرو هستیم که منحصر به فرد است. در تاریخ فعالیت آژانس تاکنون این موضوع را شاهد نبودهایم که تاسیسات صلح آمیز هستهای یک کشور که ۲۴ ساعته تحت نظر آژانس است مورد حمله قرار بگیرد و آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز آن طور که لازم است این موضوع را محکوم نکند و ما از این بابت از آژانس گلایهمند هستیم.
وی افزود : هیچ روش و شیوهنامه جدیدی برای این موارد وجود ندارد و این سفر و رایزنیهایی که در جریان آن انجام میشود، قاعدتاً معطوف به نحوه تعامل ایران و آژانس در آینده خواهد بود در پرتو اتفاقاتی که در این مدت رخ داده و با در نظر گرفتن مصوبه مجلس شورای اسلامی.
اسماعیل بقایی همچنین در خصوص سبقه مذاکراتی آقای لاریجانی و احتمال انتقال پرونده مذاکرات هستهای از وزارت خارجه به شورای عالی امنیت، گفت:
موضوع پرونده هستهای و مذاکرات مربوط به آن همیشه با هماهنگی و زیر نظر شورای عالی امنیت ملی انجام شده است و وزارت خارجه به عنوان متولی مذاکرات با توجه به سیاستهای ابلاغی، این پرونده را به پیش برده است و اکنون نیز کار به همان شکل ادامه پیدا میکند.
امیدواریم که با حضور دکتر لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی ما بتوانیم در همه موضوعاتی که مربوط به دیپلماسی کشور است به مانند قبل فعالانه مسائل را به پیش ببریم.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین از سفر فردای معاون وزیر خارجه ارمنستان به تهران و گفتگوی تلفنی رئیسجمهور ایران و نخستوزیر ارمنستان خبر داد و اظهار داشت:
ما در تماس نزدیک با کشورهای همسایه در منطقه قفقاز جنوبی بودیم و هستیم. با هر دو کشور جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان رابطه خوبی داریم و برای رابطه دوستانه و مبتنی بر حسن همجواری و منافع متقابل ارزش بسیار زیادی قائل هستیم.
انتظار ما این است و رویه هم این بوده در مورد تحولاتی که ممکن است منافع ایران به صورت مستقیم و غیرمستقیم در آن درگیر شود، در تماس با این کشورها باشیم.
در مورد اصل موضوع انعقاد توافق صلح؛ این موضوع جدیدی نیست. اگر خاطرتان باشد ما در گفتوگوهای قبلی، دو طرف را ترغیب کردیم برای اینکه در امضای موافقتنامه صلح تسریع کنند.
معتقدیم که این موافقتنامه صلح میتواند نقطه عطفی در تثبیت صلح و ثبات در قفقاز جنوبی باشد.
امروز و فردا هم رایزنیهای سطح بالا بین مقامات ایران و ارمنستان انجام خواهد شد، برای اینکه دقیقتر در جریان ماوقع قرار بگیریم و احیاناً ملاحظات و نگرانیهای خودمان را با آنها به اشتراک بگذاریم.
مرز ایران با ارمنستان یکی از امنترین مرزهاست
منطقه قفقاز جنوبی برای ایران ارزش بسیار بالایی از لحاظ ژئوپلیتیک، سیاسی، اقتصادی و روابط همسایگی دارد. بنابراین طبیعی است که ما در روندهایی که به هر نحوی، تحولات آنجا را ممکن است شکل یا تحت تاثیر قرار دهد، دخیل هستیم.
وی تاکید کرد: در تماس نزدیک با هر دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان بودیم؛ سفر فردای معاون وزیر خارجه ارمنستان به تهران در همین راستاست و همان طور که اشاره شد امروز قرار است که نخستوزیر ارمنستان با رئیسجمهور برای توضیح در مورد همین تحولات گفتوگویی داشته باشند. وزیر خارجه ارمنستان اخیرا تاکید کردند ارمنستان از اقدامی که به نوعی ناسازگار یا نگرانیآور برای جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری خواهد کرد.
بقائی تاکید کرد: ما مرز کوچکی با ارمنستان داریم اما یکی از امنترین مرزهاست. روابط دوستانه، تاریخی و دیرینهای با ارمنستان داریم. از نزدیک مواضع خود را مطرح میکنیم.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: ما همواره از رفع انسداد و گسترش مسیرهای ارتباطی با کشورهای منطقه بهعنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی استقبال کردیم و همچنین اعلام کردهایم که تحولات نباید مغایر با حقوق بینالملل باشد، نباید مرزهای بینالمللی را نقض کند، نباید حاکمیت ملی کشورها را نقض کند. این موضع ثابت ماست و دو کشور همسایه به خوبی از آن مطلع هستند.
بقائی گفت: مداخله قدرتهای فرامنطقهای را به هیچ عنوان و به هر شکلی برای امنیت و ثبات این منطقه مفید نمیدانیم. در این مورد مخالفت خودمان را صریحاً ابراز کردیم و در تماسهای آیندهای هم که با مقامهای ارمنستان خواهیم داشت، این موضوع را خیلی روشن بیان خواهیم کرد.
وی در ادامه بار دیگر بر بی اعتمادی ایران به آمریکا تاکید کرد و گفت:
ما موقعی هم که مذاکره میکردیم اعتمادی به آمریکا نداشتیم آنچه که در میان مذاکرات صورت گرفت یعنی حمله رژیم صهیونیستی به ایران و مشارکت آمریکا در این حمله ، جایی حتی برای اعتماد صفر باقی نگذاشته است.
آنچه که تضمین کننده استقلال ایران است توانمندیهای خودمان است که از جمله این توانمندیها توانمندیهای نظامی است که ما با جدیت دنبال میکنیم و در عرصه دیپلماسی نیز با وزارت خارجه با تمام توان خود از ابزار دیپلماسی به موقع و به هنگام برای پیشبرد منافع کشور استفاده میکند .
اسماعیل بقائی همچنین میانجیگری مصر میان ایران و آژانس را تکذیب کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود که در مورد دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا تاکنون هیچ تصمیمی اتخاذ نشده و توضیح داد:
گفتوگوها بین ایران و آمریکا در مورد موضوعات مختلف از طریق واسطهها در صورت لزوم ادامه دارد از جمله از طریق حافظ منافع آمریکا در ایران و کشورهایی که در یک سال گذشته پیامهایی را در مواردی رد و بدل کرده اند ولی همانطور که اشاره کردم در مورد انجام مذاکره تاکنون هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در ارتباط با نگاه ایران به مصوبه هیئت دولت لبنان در ارتباط با خلع سلاح حزبالله و واکنشی که مقامات لبنان به اظهارات اخیر آقایان عراقچی و ولایتی در این ارتباط داشته اند، گفت:
حفظ استقلال، یکپارچگی سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان موضع اثباتشده ماست. دوستی ما با مردم لبنان موضوع ثابتشدهای است. ما همواره بر ضرورت حفظ استقلال و یکپارچگی سرزمینی لبنان و حق لبنان برای دفاع از خود در برابر شرارتهای رژیم صهیونیستی تاکید میکنیم.
ما دشواریهای مجاور بودن با یک موجودیت اشغالگر که هیچ حدومرزی در ارتکاب تجاوز و جنایت نمیشناسد را درک میکنیم. ما همواره برای دفاع از خود، در کنار لبنان بودهایم.
آنچه بیان شده، موضع اصولی ایران در دفاع از حریم استقلال ملی و تمامیت سرزمینی لبنان بوده است. ما فهم و نگاه خود را نسبت به تحولات لبنان گفتیم. تجربه زیست در این منطقه به ما نشان میدهد هیچ چیزی نمیتواند مانع از تعدی و تعرضات رژیم صهیونیستی شود، جز تجهیز کشورها به توان و تسلیحات لازم برای دفاع از خود و ما این موضوع را حق ذاتی لبنان میدانیم.
اعمال این حق ذاتی بدون برخورد از توان نظامی و سلاح ممکن نیست، البته همانطور که ما تاکید کردیم تصمیمگیری در ارتباط با این موضوع مربوط به خود لبنان است و مردم لبنان و گروههای مختلف لبنانی از طریق روندهای تثبیت شده حتما میتوانند به بهترین نحو مصالح و منافع لبنان را تشخیص دهند و در ارتباط با آن عمل کنند.
وی در مورد صحبتهای علی اکبر صالحی وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران در مصاحبهای درباره کمیته موازی در پشت پرده مذاکرات گفت:
درباره موضوعات مختلف، دیدگاههای مختلفی مطرح میشود. درباره مذاکرات مرتبط با موضوع هستهای، وزارت خارجه بر مبنای تصمیمگیری مراجع صلاحیتدار نظام و سلسله مراتب روشن و قانونی که دارد، اقدام میکند و دیدادگاههای خود را به نحو مقتضی به مراجع تصمیمگیر در این خصوص اعلام میکند.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران همچنین در این جلسه نیز مانند چند جلسه اخیر مطبوعاتی خود در پاسخ به سوالی در ارتباط با تلاش اروپاییها برای استفاده از مکانیزم ماشه به عنوان ابزاری جهت اعمال فشار به ایران گفت: ابزارسازی از سازوکار موسوم به ماشه برای اعمال فشار علیه ایران، نشانه تمایل سه کشور اروپایی برای عدم نقش آفرینی سازنده و جدی در این موضوع است. تاکید ما این هست که اروپا سه کشور اروپایی به دلایل روشن، هم به جهت اینکه در ایفای تعهدات خود طبق برجام قصور دارند، هم به دلیل رویکردشان بعد از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران و خودداری از موضعگیری منطقی و قانونی در برابر این قانون شکنی آشکار، عملاً خودشان را از مزایای عضویت در برجام محروم کردند.
وی افزود: اروپا اگر تمایل به نقشآفرینی سازنده و اثرگذار و معتبر در فرایندهای مذاکراتی مرتبط با موضوع هستهای دارد، باید رویکرد خود را بازبینی کند.
بقائی تاکید کرد: قطعاً استفاده از این موضوع به عنوان تهدیدی برای فشار علیه ایران پاسخ نخواهد داد، جز اینکه اروپا را بیشتر از گذشته به حاشیه براند.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اظهارات "دونالد ترامپ" رییسجمهور آمریکا که مدعی شده قصد اشغال غزه را نداریم و میخواهیم آن را از دست حماس نجات دهیم و همچنین مصوبه کابینه رژیم صهیونیستی مبنی بر اشغال کامل نظامی غزه توسط این رژیم اظهار کرد: از ابتدا مشخص بود که رژیم صهیونیستی به دنبال تسخیر غزه و کرانه باختری و محو فلسطین به عنوان یک هویت و ملت و به عنوان یک کشور بوده است.
ببهانههایی که هر از گاه برای توجیه کشتار مطرح میشود سخیف است که هیچ کس باور نمیکند. شما واکنش کشورها را مطالعه کنید اغلب کشورها آن را محکوم و با آن مخالفت کردند چون میدانند در راستای آوارگی اجباری مردم فلسطین و یک گام دیگر در جهت تکمیل طرح نسلکشی در غزه و فلسطین اشغالی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: این طرح از نظر ما چیزی نیست جز ادامه تعدی و نسلکشی در غزه و امیدواریم جامعه بینالمللی با اقدامی معتبر و جدی مانع از تحقق چنین شرارتی شود و فراتر از آن هر چه سریعتر اقدام عملی برای توقف جنایت صورت گیرد و محاکمه و مواخذه جنایتکاران عملیاتی شود.
بقائی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی در خصوص اخبار منتشر شده در روز های گذشته مبنی بر دعوت گروه ویژه مالی موسوم به FATF از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشورمان برای مذاکره، گفت: در این خصوص، لازم است اشاره کنم که جزئیات بیشتر را میتوان از وزارت امور اقتصادی و دارایی جویا شد؛ زیرا "واحد اطلاعات مالی" که متولی این موضوع است، در آن وزارتخانه مستقر بوده و مسئولیت اصلی را بر عهده دارد. وزارت امور خارجه نیز بخشی از کار را انجام میدهد.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: مهمترین تحول اخیر، که البته لزوماً مرتبط با FATF نیست، بلکه بهعنوان یک تصمیم حاکمیتی و بر اساس تشخیص مصالح کشور از سوی مراجع تصمیمگیر اتخاذ شده، عضویت جمهوری اسلامی ایران در "کنوانسیون مقابله با جرایم سازمانیافته فراملی" موسوم به کنوانسیون پالرمو است. پس از تأیید این عضویت در مراجع ذیصلاح، سند الحاق ایران به این کنوانسیون توسط دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع شد. این اقدام در تاریخ ۱۵ مرداد (۶ اوت) انجام گرفت و بدینترتیب، ایران رسماً به عضویت این کنوانسیون درآمد.
بقائی همچنین گفت: کنوانسیون پالرمو، که از سال ۲۰۰۳ لازمالاجراست، یکی از معاهدات بینالمللی مهم در زمینه مقابله و همکاری بینالمللی علیه جرایم سازمانیافته فراملی محسوب میشود. ایران نیز از نخستین امضاکنندگان این معاهده بوده است. عضویت در این سند، از جمله موضوعاتی بوده که در تعاملات میان ایران و FATF مطرح بوده و امیدواریم این تحول بتواند به پیشبرد کار همکاران ما در واحد اطلاعات مالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در زمینههای مرتبط با دستور کار آنها، کمک کند..
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره آخرین وضعیت مستندسازی و پیگیری تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران اظهار کرد: ما از ابتدا پیگیری حقوقی تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران را بهطور جدی در دستور کار قرار دادیم.
یک بخش عمده این کار مستندسازی است و وزارت امور خارجه اقدامهای زیادی را در این زمینه از همان ابتدای شروع این تجاوز آغاز کرد؛ بخش بینالملل ما مکاتبات و مستندات لازم را با سازمان ملل و دیگر نهادهای ذیربط انجام داده است؛ متن انگلیسی و فارسی این اقدامات آماده شده که قابل بهره برداری رسانهای است.
ببخشی از این موضوع مربوط به وزارت امور خارجه و بخشی دیگر به قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاستجمهوری مربوط است که ما در ارتباط نزدیک به آنها کمک میکنیم برای اینکه ببینیم به چه شکلی میتوانیم موضوع طرح دعوا را نزد مراجع ذیصلاح بینالمللی پیش ببریم؛ لازم است از حیث کیفری و طرح کیفرخواست علیه عاملان و مشارکتکنندگان در تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی در محاکم داخلی اقدام شود، احکام لازم صادر شود و براساس آنها ما بتوانیم در سطح بینالمللی هم موضوع را پیگیری کنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره تحریمهای آمریکا علیه ایران و تاثیر آن بر روابط اقتصادی با چین گفت: این تحریمها فقط علیه یک یا دو کشور نیست. آمریکا همه قواعد و مقررات بینالمللی در زمینه تجارت آزاد را تضعیف کرده؛ چه از طریق اعمال تعرفههای تجاری علیه کشورها و چه بدتر از آن، از طریق اعمال تحریم علیه روابط مشروع و قانونی کشورهای مختلف.
تردیدی نیست که اقدام آمریکا یک اقدام خلاف قانون و مغایر مقررات حقوق بینالملل است، زیرا تصمیم ایران و چین به عنوان دو کشور مستقل و عضو سازمان ملل متحد را مورد تعرض قرار میدهد. این به هیچ عنوان قابل توجیه نیست. رابطه ما با جمهوری خلق چین، رابطهای مستحکم است و هر دو کشور بر اساس تشخیص مصالح و منافع خود، حتماً در این زمینه تصمیم خواهند گرفت و به روابط خوب خود ادامه خواهند داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگر این خبرنگار چینی مبنی بر نظر ایران در ارتباط با دیدار آتی روسای جمهور آمریکا و روسیه چیست؟ گفت: ما ورودی در ملاقاتهای دیگران نداریم. آنچه مهم است، تمرکز بر پیگیری منافع و مصالح خود و منطقهی خودمان است. ما با مقامات روسیه دربارهی موضوعاتی که در دستور کار روابط دوجانبه و رایزنیهای چندجانبه ما قرار دارد، از جمله موضوع هستهای در تعامل و رایزنی هستیم
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در مورد سفر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به عراق و لبنان و هدف از این سفر در این موقعیت حساس گفت: اتفاقاً چون شرایط حساس است، اقتضا میکند که رایزنیهای جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه، با هدف روشنِ صیانت از صلح، ثبات و امنیت در منطقه غرب آسیا، بیشتر شود. هدف هم در عراق و هم در لبنان، گفتوگو با مقامات ذیربط این دو کشور با هدف تبادل نظر در مورد آخرین تحولات منطقه و کمک به حفظ و تقویت صلح و ثبات در منطقه است.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران درباره ادعای اخیر " مارکو روبیو" وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه حمله به تأسیسات هستهای ایران با نیت جلوگیری از تبدیل درگیری میان اسرائیل و ایران به یک جنگ منطقهای و فراگیر بوده است، اظهار کرد: خیلی روشن است که این یک ادعای مضحک است. آنها برای توجیه یک قانونشکنی آشکار، تجاوز و تعرض به تمامیت سرزمینی یک کشور و نقض حاکمیت ملی ایران، چنین بهانه سخیفی را مطرح میکنند و این به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.
واقعیت امر که نباید به هیچ عنوان مخدوش شود، این است که آمریکا در میانه مذاکرات، در شرایطی که قرار بود دو روز بعد دور ششم مذاکرات را برگزار کنیم، به نوعی رژیم صهیونیستی را بهعنوان نایب خود به جنگ با ایران فرستاد و بعد از آن، بدتر از همه، خودش در این تجاوز نظامی آشکار علیه جمهوری اسلامی ایران مشارکت کرد.
این بهانهها و ادعاها به هیچ عنوان بار سنگین مسئولیت آمریکا بهخاطر ارتکاب این عمل متخلفانه و مجرمانه را کم نمیکند.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سوالی در خصوص زمان احیای کامل روابط دیپلماتیک ایران و مصر با توجه به رایزنیهای مستمری که بین وزیران امور خارجه دوکشور برقرار است، اظهار کرد: در مورد روابط با مصر، مطمئناً اخبار تماسهای وزیر امور خارجه با همتای مصری را دنبال میکنید. طی این یک سال، تماسهای مستمر و نزدیکی با مصر داشتهایم، هم در زمینه مسائل دوجانبه و هم در خصوص موضوعات منطقهای. پس از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران، شاهد بودید که مصر نقش مهمی در ایجاد نوعی اجماع منطقهای علیه این تجاوز ایفا کرد. بنابراین، تماسهای ما با مصر بهصورت مستمر ادامه دارد.
بقائی خاطرنشان کرد: در زمینه روابط دوجانبه، همانطور که آقای عراقچی در گفت وگوی تلویزیونی خود اعلام کردند، به تفاهمهای لازم رسیدهایم؛ اما در نهایت، تصمیمگیری نهایی درباره این موضوع بر عهده هر دو طرف خواهد بود. ما اعلام کردهایم که در این زمینه عجلهای نداریم.
وی افزود: البته هماکنون ما با مصر رابطه داریم و دفتر حفاظت منافع ما در قاهره و دفتر حفاظت منافع مصر در تهران فعال هستند. اما اگر منظور شما احیای رابطه متعارف دیپلماتیک و اعزام سفیر است، این مسئلهای است که دو طرف باید در زمان مناسب درباره آن تصمیم بگیرند