مردم غرب تصور نادرستی از روسیه دارند
مردم غرب تصور نادرستی از روسیه دارند
11.08.2025
ارول ماسک، پدر ایلان ماسک، کارآفرین آمریکایی، در جریان دیدارش با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، به اسپوتنیک گفت که سوءتفاهم عمومی در مورد روسیه در آمریکا وجود دارد و باید کاری در مورد آن انجام شود.او اظهار داشت که بسیاری از سوءتفاهمهای عمومی در مورد روسیه در ایالات متحده نتیجه پوشش رسانهای تحریفشده است.ارول ماسک گفت: "بنابراین به مردم یک داستان دروغین ارائه میشود و شما باید در مورد آن کاری انجام دهید، میدانید، مردم به راحتی گمراه میشوند و این مسئله اصلی است."در ماه ژوئن، ارول ماسک در یک مجمع در مسکو شرکت کرد و در آنجا روسیه را یکی از بهترین کشورهای جهان نامید.
مردم غرب تصور نادرستی از روسیه دارند
