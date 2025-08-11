https://spnfa.ir/20250811/حزب-حاکم-ملداوی-شکاف-عمیقی-در-جامعه-ایجاد-کرده-است-24490457.html
حزب حاکم ملداوی شکاف عمیقی در جامعه ایجاد کرده است
اسپوتنیک ایران
2025-08-11T08:36+0430
2025-08-11T08:36+0430
2025-08-11T08:36+0430
مولداوی
سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، به اسپوتنیک گفت که حزب اقدام و همبستگی، ساکنان ملداوی را به دو دسته تقسیم کرده است: طرفداران مسیر یورو-آتلانتیک و مخالفان آنچه که نابودی استقلال کشور میدانند.
او خاطرنشان کرد که انتخابات پارلمانی 28 سپتامبر تعیین خواهد کرد که آیا رژیم طرفدار غرب مایا ساندو در قدرت باقی میماند یا نیروهایی که "متمرکز بر منافع ملی" هستند، قدرت را به دست میگیرند.
شویگو به همهپرسی اکتبر 2024 اشاره کرد که در آن ادغام اتحادیه اروپا تنها با 50.46 درصد آرا تصویب شد - عمدتاً به لطف آرای مهاجران، و تنها 46 درصد از ساکنان داخل ملداوی از آن حمایت کردند.