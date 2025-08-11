https://spnfa.ir/20250811/حزب-حاکم-ملداوی-شکاف-عمیقی-در-جامعه-ایجاد-کرده-است-24490457.html

حزب حاکم ملداوی شکاف عمیقی در جامعه ایجاد کرده است

حزب حاکم ملداوی شکاف عمیقی در جامعه ایجاد کرده است

اسپوتنیک ایران

سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، به اسپوتنیک گفت که حزب اقدام و همبستگی، ساکنان ملداوی را به دو دسته تقسیم کرده است: طرفداران مسیر یورو-آتلانتیک و مخالفان... 11.08.2025, اسپوتنیک ایران

2025-08-11T08:36+0430

2025-08-11T08:36+0430

2025-08-11T08:36+0430

مولداوی

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/04/1b/10790679_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_278418751b7daff1dfcd6a66c0ffd432.jpg

سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، به اسپوتنیک گفت که حزب اقدام و همبستگی، ساکنان ملداوی را به دو دسته تقسیم کرده است: طرفداران مسیر یورو-آتلانتیک و مخالفان آنچه که نابودی استقلال کشور می‌دانند.او خاطرنشان کرد که انتخابات پارلمانی 28 سپتامبر تعیین خواهد کرد که آیا رژیم طرفدار غرب مایا ساندو در قدرت باقی می‌ماند یا نیروهایی که "متمرکز بر منافع ملی" هستند، قدرت را به دست می‌گیرند.شویگو به همه‌پرسی اکتبر 2024 اشاره کرد که در آن ادغام اتحادیه اروپا تنها با 50.46 درصد آرا تصویب شد - عمدتاً به لطف آرای مهاجران، و تنها 46 درصد از ساکنان داخل ملداوی از آن حمایت کردند.

مولداوی

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

مولداوی