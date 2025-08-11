https://spnfa.ir/20250811/اولین-سفر-دبیر-شورای-عالی-امنیت-ملی-جدید-ایران-مشخص-کننده-رویکرد-جدید--24498753.html

اولین سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی جدید ایران مشخص کننده رویکرد جدید

امروز آقای دکتر علی لاریجانی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی ایران در اولین سفر رسمی خود در سمت جدید را به عراق و لبنان شروع کرد تا به نوعی نمادین نشان دهد که اولویت کار این شورا روابط با کشورهای جبهه مقاومت و تقویت آن می باشد.این سفر در شرایطی اتفاق می افتد که آمریکایی ها و اسرائیلی ها تلاش دارند که نفوذ منطقه ای ایران را محدود کنند و ایران را از همه جهت محاصره نمایند.طرح هایی مانند جمع آوری سلاح های جبهه مقاومت دولت دولت های لبنان و عراق با فشار آمریکا و همچنین سرنگونی دولت بشار الاسد و قدرت گرفتن نیروهای همسو با اسرائیل و امریکا در سوریه از یک سو و الزام آذربایجان و ارمنستان به امضای معاهده صلح و واگذاری دالان زنگزور به آمریکا همه در راستای سیاست شعار "نه غزه نه لبنان" می باشد، شعاری که توسط مزدوران اسرائیل و آمریکا روی زبان برخی افراد در ایران رواج داده شد تا با سوء استفاده از افرادی که طوطی وار بدون فکر کردن وتحلیل سیاسی شعارهایی که به آنها القا می شد را تکرار می کردند فضای اجتماعی داخلی ایران را بر علیه نفوذ منطقه ای ایران تحریک کنند.آنقدر تاثیر نفوذ روانی و رسانه ای مزدوران اسرائیل و آمریکا روی اذهان داخلی ایران زیاد بود که حتی تکرار کنندگان این شعار متوجه نبودند و حاضر نبودند بشنوند که اگر احیانا حضور ایران در غزه و لبنان و عراق و سوریه نباشد مجبور خواهیم بود در تهران با مزدوران آمریکا و اسرائیل بجنگیم.البته علیرغم همه این مسایل ایرانی ها نشان دادند که شاید برخی بخش اول شعاری که برخی تکرار می کردند را بدون فکر کردن تکرار می کردند اما بخش دوم آن یعنی "جانم فدای ایران" را با تمام وجود به آن پایبند بودند و هستند.یکی از مزیت های جنگ موسوم به جنگ 12 روزه این بود که مردم ایران متوجه شدند اگر ایران مرز های مجازی خود را گسترش ندهد به سرعت آمریکا و اسرائیل مزدوران خود را به تهران و دیگر شهرهای ایران می فرستند و کشت و کشتار مردم ایران را شروع می کنند.فقط یک ابله می تواند باور کند هدف اینها مبارزه با حکومت ایران است و نه مردم چون بمب و موشک پرتاب شده توسط اینها و عملیات تروریستی انجام شده در 99% مواقع مردم را هدف قرار می دهد.البته نتانیاهو به صراحت در کاخ سفید روی همان صندلی های زرد سالن بیضی اظهار داشت که سناریوی مطلوب برای اسرائیل و آمریکا همان سناریوی لیبی می باشد و کافی است نگاهی به شرایط لیبی انداخت تا متوجه شد چه نقشه ای در ذهن آنها برای ایران و مردم ایران وجود دارد.شرایطی که کشور تجزیه شود و جنگ های بی پایان میان گروه های سیاسی و قومی مختلف راه بیافتد و در نهایت آمریکا و اسرائیل و... منابع کشور را راحت به سرقت ببرند و مردم ایران همه آواره شوند، همه.کافی است نگاه کنید ببینید شرایط مردم لیبی قبل از پیاده سازی طرح اسرائیل و آمریکا و کشورهای اروپایی چه بود و الان چه است.اگر به اروپا بروید می بینید که مردم لیبی به عنوان آواره در بد ترین شرایط مجبور هستند به عنوان پناهنده در به در شوند در حالی که روزی روزگاری کشورشان ثروتمندترین کشور آفریقا بود و آنها فقط برای تفریح به اروپا سفر می کردند.همزمان هم آمریکایی ها واروپایی ها از سالاران جنگ سوء استفاده می کنند و با تغذیه کشت و کشتار و جنگ میان لیبیایی ها شرایطی ایجاد کرده اند که نفت و گاز لیبی را شبه مجانی از آنجا بدزدند.به هر حال به نظر می رسد دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به دنبال آن خواهد بود که میز را بر سر آمریکایی ها و اسرائیلی ها و پروژه های آنها بر علیه ایران و جبهه مقاومت برگرداند و هدف از سفر او این خواهد بود که حکومت های این کشورها را متقاعد کند به جای تقابل با نیروهای مقاومت که می تواند موجب رویارویی میان این حکومت ها و جبهه مقاومت شود و مطلوب اسرائیل و آمریکا است به تعامل با نیروهای مقاومت بپردازند.البته موضوعی که برای ایران درباره عراق نیز بسیار مهم است این می باشد که طبق توافق های امنیتی سابق میان ایران و عراق باید نیروهای امنیتی عراق همکاری های مستمری با ایرانی ها می داشتند ولی متاسفانه در جنگ 12 روزه معلوم شد که تعداد زیادی از تروریست های اسرائیلی و آمریکایی و تسلیحاتشان از عراق وارد ایران شده بودند و نیروهای امنیتی عراق کنترلی روی تردد این تروریستها نداشته اند.مضاف بر اینها اسرائیلی ها از آسمان عراق برای حمله به ایران استفاده کرده اند و مضاف بر اینها دولت آمریکا پشیزی اعتبار برای حاکمیت ملی عراق قایل نشده و نه فقط اجازه نداده دولت عراق از تسلیحات آمریکایی اش برای حفاظت از حریم هوایی خود استفاده کند بلکه گزارش های زیادی وجود دارد که آمریکایی ها مضاف بر نقض حاکمیت عراق برخی پایگاه های خود را در اختیار اسرائیلی ها برای حمله به ایران قرار داده اند و هواپیماهای آمریکایی از خاک عراق بلند می شدند تا به هواپیماهای اسرائیلی سوخت رسانی کنند و همچنین برخی پهباد ها و هواپیماهای اسرائیلی از پایگاه های آمریکایی در عراق بلند شده اند و به ایران حمله کرده اند.البته برخی هم ادعا می کنند که این پهباد ها و هواپیماها آمریکایی بوده اند ولی با چتر نام اسرائیل به ایران حمله کرده اند.به هر حال احتمالا آقای لاریجانی خواستار توضیحاتی در این باره خواهد بود چون شاید اگر حمله دیگری بر علیه ایران انجام شود ممکن است دفعه بعد ایران مجبور شود پایگاه های منطقه ای که توسط اسرائیل و آمریکا چه برای حمله و چه برای سوخت رسانی استفاده می شود را هدف قرار دهد و این مورد توسط همه قوانین و مقررات بین المللی حق مسلم ایران خواهد بود.

