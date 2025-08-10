https://spnfa.ir/20250810/راه-های-نفوذ-24474537.html

راه های نفوذ

راه های نفوذ

اسپوتنیک ایران

تقسیم بندی مردم به خودی و غیر خودی بر اساس معیارهای ذهنی برخی افراد شاید بزرگترین مصیبت است که امروزه بر سر ایرانی ها آمده. 10.08.2025, اسپوتنیک ایران

2025-08-10T12:40+0430

2025-08-10T12:40+0430

2025-08-10T12:40+0430

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/06/0d/22889987_0:130:1200:805_1920x0_80_0_0_5e2370d753ea9e6ff6e24c7de180e4ed.jpg

عملیات اخیر اسرائیل و آمریکا و ناتو بر علیه ایران که به جنگ 12 روزه معروف شده یک تلنگری برای کل مردم ایران بود تا متوجه شوند موجودیت آنها در خطر است و اگر به سرعت نجنبند شاید دفعه بعد دیر باشد.طبق اظهار نظر فرمانده ارتش آمریکا از سال 2009 میلادی آمریکایی ها در حال نقشه کشیدن و برنامه ریزی و تمرین برای بمباران تاسیسات هسته ای ایران بودند، یعنی حدود 16 سال برای عملیاتی که شاید چند ده دقیقه درون خاک ایران باید انجام می شد برنامه ریزی و تمرین کرده بودند.طبق اظهارات مقامات اسرائیلی آنها نیز از سال 1998 میلادی در حال برنامه ریزی برای حمله به ایران بودند و از سال 2004 عملیات اجرایی برای این عملیات کلید خورده.البته بد نیست به این نکته توجه داشت که آمریکایی ها و انگلیسی ها، طبق اسناد خارج شده از درجه بندی محرمانه خودشان، در سال 28 مرداد 1332 (1953 میلادی) موفق شدند در ایران کودتا انجام دهند و حکومت مصدق را سرنگون کنند و سال 1972 میلادی طرح تجزیه ایران توسط برنارد لوئیس تدوین و به عنوان دکترین سیاسی آمریکا در وزارت خارجه این کشور مورد استفاده قرار گرفت.طرح ضعیف وعقب افتاده نگه داشتن ایران توسط انگلیس از زمانی که انگلیسی ها موفق شدند شبه قاره هند را تصرف کنند حدود سال 1800 میلادی تدوین شده بود و طبق آن نقشه انگلیسی ها نقشه کشیده بودند که پس از هند و چین سرزمین فارس را نیز اشغال کنند اما جنگ های آنها با روسها و پرتغالی ها و فرانسوی ها و... موجب آن شد که این طرح کامل محقق نشود.منظور از اینکه کامل محقق نشود این بود که طرح سیاسی اش بود و سفارت انگلیس در حال انجام دادن آن از طریق جذب مزدور در ایران بود اما نقشه نظامی محقق نشد.اگر به تاریخ نگاه کنید بحث تصرف خاک ایران ربطی به حکومت حاکم بر آن نداشته وندارد و یک هدف استراتژیک برای کشورهای استعمار گر بوده که تا به حال به دنبال آن می باشند.برای محقق کردن این هدف هم همیشه اینها از عوامل درونی و مزدوران معروف به ستون پنجمی ها استفاده کرده اند و می کنند.اینبار هم دیدیم که همان ستون پنجمی ها بودند که از داخل سامانه های دفاعی ایران را هدف قرار دادند تا آسمان ایران برای دشمن باز شود.آنها همچنین از مدرن ترین فناوری ها و هوش مصنوعی برای نفوذ در کشور استفاده کردند.قطعا هر کشوری با چنین عملیاتی مواجه می شد طی چند ساعت با فروپاشی مواجه می شد اما در ایران چنین نشد.می توان گفت دو چیز بود که دشمنان نتوانسته بودند درست محاسبه کنند:1 – وحدت ملی و حمایت بی نظیر ملت ایران از کشور خود.2 – شجاعت غیر قابل باور نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی ایران در مقابله با حملات دشمن از خارج و مزدوران نفوذی اش در داخل.بسیار مهم است که متوجه شد این اولین بار نبود که آنها تلاش می کردند این کار را انجام دهند و حد اقل در دو سال گذشته سه بار چنین تلاشی را انجام داده بودند و این آخرین بار هم نخواهد بود که تلاش خواهند کرد و قطعا به دنبال آن خواهند بود اشتباهات خود را تصحیح کنند و دوباره دست به کار شوند و اگر ما ایرانی ها دست به دست هم ندهیم و نجنبیم شاید فرصت برای ما بسیار تنگ باشد مخصوصا که می بینیم آمریکایی ها و اسرائیلی ها تلاش دارند با طرح هایی مانند خلع سلاح مقاومت در لبنان و عراق و همچنین محاصره ایران از طریق آذربایجان و ارمنستان محاصره ایران را هم نرم افزاری و هم سخت افزاری محاصره ایران را کامل کنند.اینجا بسیار مهم است که ما به دنبال آن باشیم که وحدت ملی خودمان را تقویت کنیم و هر کاری می توانیم انجام دهیم تا نخبه هایمان از خارج کشور به داخل برگردند و همه مقررات و قوانین و... که می تواند موجب دفع نخبگان و یا اینکه شکستن وحدت ملی ایرانیان شود را برداریم و متوجه باشیم که هر فرد و یا مجموعه ای که در صدد دفع و فراری دادن نخبگان کاری انجام می دهد و یا کاری انجام می دهد که وحدت ملی ایرانیان شکسته شود و یا اختلافاتی درون کشور ایجاد شود احتمالا مزدور دشمن است، برخی دانسته و برخی شاید نا دانسته.بحث مقابله با هوش مصنوعی و فناوری های مدرن که دشمنان در اختیار دارند شاید بسیار دشوار و سخت باشد اما ایران در زمینه فناوری اطلاعات جزو کشورهای برتر جهان می باشد و قطعا جوانان و نخبگان علمی ایران توانمندی آن را دارند تا برای مقابله با این ماجرا راهکاری پیدا کنند، فقط نیاز است که کار را به کاردان سپرد.در زمینه اقتصادی که در کنار مسایل اجتماعی پاشنه آشیل ایران می باشد باید راهکاریهایی برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم پیدا کرد.برخی کشورها شرایط اقتصادی ای بسیار بد تر از ما دارند اما اجازه نداده اند که این شرایط به شکلی روی جامعه اثر بگذارد که فضای نفوذ دشمن فراهم شود.فراموش نکنید آنکه گشنه است برای یک لقمه نان ممکن است به همه عالم و آدم چنگ بزند و دین و ایمان و ملی گرایی خود را برای یک لقمه نان بفروشد.حد اقل تا به این لحظه که صحبت می کنیم ایران دارد حدود 2 ملیون بشکه نفت خود را می فروشد وبدیهی است درآمد قابل توجهی به دست می آید، نمی گویم خیلی زیاد است اما حتی اگر آمریکایی ها تحریم ها را بردارند ما فعلا بیش از این ظرفیت صادرات نفت نداریم و مجبور هستیم تلاش کنیم همین را که داریم مدیریت کنیم.مدیریت منابع و دارایی ها هم بسیار مهم است، این مدیریت هم باید توسط دولت انجام شود هم توسط مردم و باید فرهنگ مدیریت منابع در کشور ایجاد شود.معنی ندارد که 92% آب کشور برای مصارف کشاورزی و صنعتی استفاده شود و بعد دولت مجبور شود تلاش کند 8% را مدیریت کند.مدیریت این منابع نیاز به خرد جمعی دارد که این خرد باید با اجبار هم همراه شود.ادامه روند استفاده دیمی از آب دیگر نباید میسر باشد و آن کشاورز و صنعتگر باید متوجه شود که اگر روش های نوین را استفاده نکند با برخورد قاطع و جرایم مواجه خواهد شد.مثل ماجرای کمربند ایمنی بستن مردم است که زمانی هیچ کس نمی بست اما وقتی که نیروی انتظامی با قاطعیت برخورد کرد و جرایم سنگین برای آنهایی که از کمربند قرار دادند و فرهنگ استفاده از آن کمربند را ترویج دادند همه دیگر الآن کمربند ایمنی را می بندند.حالا که بحث راهنمایی و رانندگی شد بد نیست به این نکته نیز اشاره کرد که امروزه کافی است که گشتی در شهر بزنید تا ببینید هزاران موتورسیکلت با پلاک های مخدوش در خیابان ها تردد دارند، چرا؟ دلیل مخدوش بودن عمدی این پلاک ها چیست؟ آیا به این دلیل نیست که رانندگان این موتور ها به دنبال انجام کار خلافی هستند؟ کافی است از ده هزار نفر اینها ده نفر مزدور دشمن باشند و به دنبال انجام کارهای تروریستی باشند.در کدام کشور دنیا و یا منطقه خودمان اجازه می دهند وسایل نقلیه با پلاک مخدوش تردد کنند.آیا نیاز به قوانین و مقررات سفت و سخت تر نیست؟اینکه موتور را چند روز توقیف کنند ویا راننده آن را جریمه کنند که نشد کار، این ماجرا باید جرم انگاری بسیار سنگین تری داشته باشد.مثلا در همین کشورهای عرب حوزه خلیج فارس اگر فردی با ماشین یا موتور پلاک مخدوش رانندگی کند علاوه بر اینکه وی را بازداشت و محاکمه می کنند تا ثابت کند به دنبال کار خلاف نبوده و اگر هم اثبات شود که به دنبال کار خلاف نبوده چند ماهی زندان می رود و موتور را دیگر به او پس نمی دهند و می برند می اندازند در دستگاه پرس اوراق شود.یا اینکه می بینیم بسیاری وانت ها این روزها در خیابان ها تردد می کنند که اتاقک های بسته پشت خود دارند، از کجا معلوم است که اینها دارند چه چیز هایی جا به جا می کنند؟همین سهل انگاری در مسایل و احساس در اینکه این یا آن بد بخت و بیچاره است و بگذاریم زندگی اش را بکند و... است که موجب می شود دشمن سوء استفاده کند و با استفاده از موتور های مخدوش و یا وانت های پشت بسته تسلیحات و مزدور و موشک و پهباد جا به جا کند.آقای آذری جهرمی وزیر اسبق ارتباطات موضوع جالبی را مطرح کرد.اصرار کشورهای غربی بر پیاده سازی FATF در ایران که این روزها هم وزارت اقتصاد در حال برگزاری جلساتی با سازمان FATF است موجب آن شده که اطلاعات حسابهای بسیاری از شخصیت های سیاسی و امنیتی و نظامی و علمی کشور لو برود و از همان طریق دشمنان به راحتی بتوانند اطلاعات این افراد را برای ترور آنها از طریق سیستم بانکی کشور به دست بیاورند.شاید بهتر است بگوییم بسیاری سامانه هایی که به بهانه یکپارچه سازی ایجاد شد این موجبات را فراهم کرده و وقتی که درباره نفوذ صحبت می کنیم یکی از راهکارهایش استفاده از ضعف امنیتی این سامانه ها می باشد.تقسیم بندی مردم به خودی و غیر خودی بر اساس معیارهای ذهنی برخی افراد شاید بزرگترین مصیبت است که امروزه بر سر ایرانی ها آمده.جنگ 12 روزه نشان داد که خودی و غیر خودی ای وجود ندارد و آنهایی که مردم را به خودری وغیر خودی تقسیم می کردند عملا همان عوامل دشمن بودند و هستند که می خواهند میان حاکمیت و مردم جدایی بیاندازند تا دشمن بتواند از این ماجرا سوء استفاده کند.مطمئن باشید عالیرتبه ترین مزدوران اسرائیل و آمریکا همان هایی هستند که بیشترین شعارها را می دهند.نمونه بسیار ملموس همان مزدوران کامل امین که نام واقعی اش الی کوهن بود هست و این شخص آنقدر شعارهای ضد اسرائیلی و... میداد که حتی کاندیدای وزارت دفاع سوریه هم شده بود ولی معلوم شد یکی از عالیرتبه ترین مزدوران اسرائیل بوده.آنهایی که در جاهایی مثل سوریه و لبنان و فلسطین و... کار کرده اند به خوبی می دانند که موساد اسرائیل جاسوسان خود را اینگونه به سمت های بالا می فرستند و مهم نیست که آنها چه قدر بر علیه اسرائیل شعار دهند، مهم این است که آنها به جایی برسند تا بتوانند اهداف اسرائیل را محقق کنند.البته این شگرد را انگلیسی ها قرن ها در جاهای مختلف جهان استفاده کردند و آمریکایی ها هم با همین شگرد موفق شدند درون اتحاد جماهیر شوروی نفوذ کنند و موجبات فروپاشی آن را فراهم کنند.البته اگر بخواهیم بشمریم شاید ده ها مورد دیگر است که می توانیم بشمریم اما لب مطلب این است امروزه حاکمیت و مردم برای بقای کشور باید دست به دست هم بدهند تا همه روزنه ها را ببندند چون قطعا دشمن تلاش خواهد کرد تا وحدت ملی ایرانی ها را هدف قرار دهد.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

ایران