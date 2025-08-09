https://spnfa.ir/20250809/آیا-یخ-های-قطبی-در-آلاسکا-خواهد-شکست-24459747.html

آیا یخ های قطبی در آلاسکا خواهد شکست

آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است روز 15 اوت در آلاسکا با هم ملاقات داشته باشند. 09.08.2025

این ملاقات اولین ملاقات دوجانبه رسمی بین طرفین پس از بازگشت ترامپ به قدرت در ایالات متحده به حساب می آید.اما انتخاب آلاسکا برای این جلسه از نظر نمادین بسیار معنا دار می باشد.آلاسکا که زمانی جزو خاک روسیه بود امروزه جزو خاک ایالات متحده است و روسیه سال 1867 این سرزمین را به آمریکا فروخت.آلاسکا با تنگه برینگ از روسیه جدا می شود که به دلیل تملک آن توسط آمریکا عملا می توان گفت تقریبا فاصله آمریکا و روسیه در این تنگه چیزی حدود 84 کیلومتر است.در واقع خاک اصلی روسیه به آلاسکا نزدیک تر است تا خاک اصلی آمریکا.به هر حال فاصله رسمی میان آمریکا و روسیه در این تنگه بسیار محدود تر نیز می باشد چرا که روسیه بر جزیره دایمید بزرگ کنترل دارد و ایالات متحده بر جزیده دایمید کوچک وعملا فاصله رسمی بین روسیه و آمریکا همان فاصله این دو جزیره یعنی حدود 4 کیلومتر است و معمولا در زمستان این 4 کیلومتر به دلیل یخ زدن دریا به هم متصل می شوند و حتی می توان از نظر سمبلیک پیاده از روسیه به آمریکا رفت.بسیاری تصور می کردند که آمریکا و روسیه شاید در یکی از کشورهایی که با هر دو رابطه خوبی دارند مانند امارات عربی متحده ملاقات کنند اما دو کشور تصمیم گرفتند که ملاقات را در آلاسکا انجام دهند تا هم نزدیکی به همدیگر را نشان دهند هم سردی موجود روابط را.طبق برنامه ریزی قبلی قرار است که دو رئیس جمهوری در این ملاقات درباره نحوه پایان دادن به جنگ اوکراین صحبت کنند، جنگی که به دلیل زیاده خواهی های ناتو وضعف بینش برخی سیاستمداران در کشورهای غربی اتفاق افتاده و امروزه ترامپ تلاش دارد که آن نادانی سیاسی سیاستمداران غربی را تصحیح کند.البته معمولا قبل از اینکه روسای جمهوری با هم ملاقات داشته باشند کارشناسان مربوطه درباره مسایلی که مورد توجه دو طرف است گفتگو می کنند و سعی می کنند همه چیز را به نتیجه برسانند تا در نهایت رهبران بنشینند و با هم توافق کنند واینگونه نیست که تصور کنیم که ملاقات دو رئیس جمهوری بدون هیچ مقدمه ای برگزار می شود.بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، مسکو طرحی دو مرحله‌ای پیشنهادداده:ابتدا خروج نیروهای اوکراینی از شرق دونتسک و تثبیت خط جبهه فعلی، و سپس امضای توافق صلح کامل. ترامپ هم آشکارا گفته که آماده است کی‌یف را به پذیرش واگذاری بخشی از خاک خود به روسیه مجبور کند تا بتواند این توافق را به رأی‌دهندگان آمریکایی به عنوان آوردن صلح بدون درگیر کردن آمریکا در جنگ معرفی کند.برای روسیه، چنین توافقی فرصتی است تا دستاوردهای میدانی را رویکاغذ تثبیت کند و آن را با امضای رئیس‌جمهور آمریکا رسمیت ببخشد؛ امضایی که به مراتب مهم‌تر از رضایت یا مخالفت زلنسکی ویا دولت اوکراین تلقی می‌شود. گفته می‌شود حتی ممکن است زلنسکی به مذاکرات نهایی دعوت نشود و بعداً فقط در برابر واقعیت موجود قرار گیرد.دوما وعلاوه بر پرونده اوکراین، انتظار می‌رود در آلاسکا درباره تقسیمحوزه‌های نفوذ جهانی، توافقات تجاری و انرژی، به‌ویژه در قطب شمال، و مسیرهای جدید حمل‌ونقل نیز بحث شود.به همین دلیل برخی این نشست را "یالتای جدید" می‌نامند و معتقدند که می‌تواند نقشه قدرت جهانی را برای دهه‌های آینده ترسیم کند.در واقع بخش دوم بحث شاید از بحث اول هم مهم تر باشد چرا که به نظر می رسد که دو ابر قدرت حالا تصمیم گرفته اند که حوزه ها را مجددا و همانند زمان جنگ سرد تقسیم کنند تا جلوی مقابله دو ابر قدرت نظامی گرفته شود.فراموش نکنید تا همین چند صباح قبل بسیاری دلواپس بودند که تحرکات تحریک آمیز آمریکا و برخی کشورهای غربی و واکنش های روسیه به آنها ممکن است به یکباره و حتی به دلیل یک اشتباه کوچک همه را به سمت یک جنگ هسته ای بزرگ بکشاند، جنگی که همه در آن نابود می شوند.حالا همه نشسته اند ببینند آیا یخ های دو قطب قدرت در آلاسکا شکسته خواهد شد یا نه؟به هر حال دیگر جهان تک قطبی از بین رفته و آمریکا باید بپذیرد که قرار است از این بعد جهان چند قطبی شود و نمی تواند هر کاری دلش بخواهد در جاهای مختلف جهان انجام دهد

