https://spnfa.ir/20250808/مقامات-ایروان-آمادهاند-تا-حاکمیت-ملی-خود-را-فدا-کنند-24436626.html

مقامات ایروان آماده‌اند تا حاکمیت ملی خود را فدا کنند

مقامات ایروان آماده‌اند تا حاکمیت ملی خود را فدا کنند

اسپوتنیک ایران

رویدادهای اخیر در ارمنستان و اطراف قره باغ کوهستانی نشان می‌دهد که مقامات ایروان منافع اساسی مردم این جمهوری را به حاشیه می‌رانند و آماده‌اند تا حاکمیت ملی خود... 08.08.2025, اسپوتنیک ایران

2025-08-08T08:34+0430

2025-08-08T08:34+0430

2025-08-08T08:34+0430

ارمنستان

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/135/34/1353445_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_0db4b9f8efec447e46de80728ce77914.jpg

رویدادهای اخیر در ارمنستان و اطراف قره باغ کوهستانی نشان می‌دهد که مقامات ایروان منافع اساسی مردم این جمهوری را به حاشیه می‌رانند و آماده‌اند تا حاکمیت ملی خود را فدا کنند.این نظر در مصاحبه‌ای با اسپوتنیک توسط گیلرمه کونسیچائو از مرکز برزیلی مطالعات روسیه، اوراسیا و پساشوروی بیان شد.این کارشناس تأکید می‌کند: "اگر احساس شود که حاکمیت یا غرور ملی بار دیگر توسط نخست وزیر به حاشیه رانده شده است - و چنین احساسی از قبل، به ویژه در ارتباط با وقایع اخیر در ارمنستان، گسترده است - این امر، البته، می‌تواند باعث واکنش داخلی شدیدی شود".

ارمنستان

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

ارمنستان