ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20250808/مقامات-ایروان-آمادهاند-تا-حاکمیت-ملی-خود-را-فدا-کنند-24436626.html
مقامات ایروان آماده‌اند تا حاکمیت ملی خود را فدا کنند
مقامات ایروان آماده‌اند تا حاکمیت ملی خود را فدا کنند
اسپوتنیک ایران
رویدادهای اخیر در ارمنستان و اطراف قره باغ کوهستانی نشان می‌دهد که مقامات ایروان منافع اساسی مردم این جمهوری را به حاشیه می‌رانند و آماده‌اند تا حاکمیت ملی خود... 08.08.2025, اسپوتنیک ایران
2025-08-08T08:34+0430
2025-08-08T08:34+0430
ارمنستان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/135/34/1353445_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_0db4b9f8efec447e46de80728ce77914.jpg
رویدادهای اخیر در ارمنستان و اطراف قره باغ کوهستانی نشان می‌دهد که مقامات ایروان منافع اساسی مردم این جمهوری را به حاشیه می‌رانند و آماده‌اند تا حاکمیت ملی خود را فدا کنند.این نظر در مصاحبه‌ای با اسپوتنیک توسط گیلرمه کونسیچائو از مرکز برزیلی مطالعات روسیه، اوراسیا و پساشوروی بیان شد.این کارشناس تأکید می‌کند: "اگر احساس شود که حاکمیت یا غرور ملی بار دیگر توسط نخست وزیر به حاشیه رانده شده است - و چنین احساسی از قبل، به ویژه در ارتباط با وقایع اخیر در ارمنستان، گسترده است - این امر، البته، می‌تواند باعث واکنش داخلی شدیدی شود".
ارمنستان
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/135/34/1353445_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ab4b2c6de25150c0913ee06c8e4954a6.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ارمنستان
ارمنستان

مقامات ایروان آماده‌اند تا حاکمیت ملی خود را فدا کنند

08:34 08.08.2025
© Sputnik / Iliya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر ایروان
ایروان - اسپوتنیک ایران , 1920, 08.08.2025
© Sputnik / Iliya Pitalev
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
رویدادهای اخیر در ارمنستان و اطراف قره باغ کوهستانی نشان می‌دهد که مقامات ایروان منافع اساسی مردم این جمهوری را به حاشیه می‌رانند و آماده‌اند تا حاکمیت ملی خود را فدا کنند.
این نظر در مصاحبه‌ای با اسپوتنیک توسط گیلرمه کونسیچائو از مرکز برزیلی مطالعات روسیه، اوراسیا و پساشوروی بیان شد.
این کارشناس تأکید می‌کند: "اگر احساس شود که حاکمیت یا غرور ملی بار دیگر توسط نخست وزیر به حاشیه رانده شده است - و چنین احساسی از قبل، به ویژه در ارتباط با وقایع اخیر در ارمنستان، گسترده است - این امر، البته، می‌تواند باعث واکنش داخلی شدیدی شود".
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала