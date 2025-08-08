ایران
گزارش و تحلیل
صلح در واشنگتن، فرصت ثبات یا آغاز رقابت‌های تازه در قفقاز جنوبی
صلح در واشنگتن، فرصت ثبات یا آغاز رقابت‌های تازه در قفقاز جنوبی
گرجستان نیز با ثبات نسبی قفقاز جنوبی، شانس بیشتری برای ایفای نقش به‌عنوان گذرگاه انرژی و تجارت بین دریای خزر و اروپا خواهد داشت. 08.08.2025, اسپوتنیک ایران
به گزارش اسپوتنیک- سميه ماندگار پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره توافق نامه صلح بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان که امروز با حضور رهبران 2 کشور در کاخ سفید واشنگتن و تحت نظارت ترامپ امضا می شود به اسپوتنیک گفت: توافق‌نامه صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان از یک سو در ظاهر به‌عنوان پایان رسمی مناقشه قره‌باغ و آغاز فصل جدیدی از روابط دوجانبه مطرح می‌شود، اما از سوی دیگر آغازگر یک دوران جدید است که آینده آن به مهارت بازیگران در حفظ موازنه میان منافع متضاد وابستگی دارد.
ماندگار در ادامه گفت، قرارداد صلح واشنگتن برای ایران و روسیه ابعادی بسیار فراتر از یک توافق مرزی دارد. ایران به‌عنوان کشوری که هم با ارمنستان و هم با آذربایجان مرز مشترک دارد، از یک سو ثبات در شمال مرزهای خود را یک فرصت اقتصادی و ترانزیتی می‌بیند، اما از سوی دیگر، نگران نفوذ مستقیم آمریکا و ناتو به قفقاز جنوبی است.
وی افزود، روسیه نیز که تا امروز نقش اصلی میانجی و حافظ موازنه قوا را در این منطقه داشته، این توافق را نوعی حاشیه‌راندن نفوذش از سوی واشنگتن ارزیابی خواهد کرد و حتی ممکن است در واکنش، حضور امنیتی و نظامی خود را در دیگر نقاط منطقه تقویت کند.
ماندگار ضمن اشاره به ابعاد منطقه‌ای این صلح تصريح کرد، این توافق‌نامه برای سایر کشورهای منطقه مانند ترکیه و گرجستان احتمالا یک فرصت ژئوپولیتیکی مهم است. ترکیه، که از حامیان اصلی باکو بوده، احتمالاً از کاهش تنش استقبال می‌کند چون راه را برای پروژه‌های بزرگ انرژی و ترانزیت به‌ویژه کریدور زنگزور هموار می‌سازد، اما همزمان، ممکن است با حساسیت بیشتری حضور آمریکا در همسایگی خود را دنبال کند.
گرجستان نیز با ثبات نسبی قفقاز جنوبی، شانس بیشتری برای ایفای نقش به‌عنوان گذرگاه انرژی و تجارت بین دریای خزر و اروپا خواهد داشت.
ماندگار خاطرنشان کرد، به نظر می‌رسد سایر قدرت‌های منطقه‌ای مانند عربستان، امارات و حتی اسرائیل، این توافق‌نامه را دروازه‌ای برای نفوذ نرم و سرمایه‌گذاری اقتصادی در قفقاز جنوبی بدانند و این منطقه را به مقصدی تازه برای سرمایه‌گذاری ارزیابی کنند.
با این حال، میل به رقابت قدرت‌های بزرگ آمریکا، روسیه و چین همچنان بر سر این توافق سایه افکنده است و مديريت بازی در آینده بسیار تعیین کننده است و حتی خطر فروپاشی توافق در صورت تغییر موازنه قدرت، همچنان وجود دارد.
