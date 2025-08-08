https://spnfa.ir/20250808/دولت-اسرائیل-تصمیم-نتانیاهو-در-مورد-غزه-را-تیید-کرد-24437038.html
دولت اسرائیل تصمیم نتانیاهو در مورد غزه را تأیید کرد
دولت اسرائیل تصمیم نتانیاهو در مورد غزه را تأیید کرد
اسپوتنیک ایران
باراک راوید، روزنامهنگار، گزارش داد که کابینه نظامی-سیاسی اسرائیل تصمیم بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر، برای اشغال شهر غزه را تأیید کرده است. 08.08.2025, اسپوتنیک ایران
2025-08-08T08:44+0430
2025-08-08T08:44+0430
2025-08-08T08:44+0430
اسرائیل
فلسطین
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/01/24101524_0:62:1280:782_1920x0_80_0_0_5650ac4d3f938d4a3086c6e70b0a8ce6.jpg
باراک راوید، روزنامهنگار، گزارش داد که کابینه نظامی-سیاسی اسرائیل تصمیم بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر، برای اشغال شهر غزه را تأیید کرده است.رسانه اسرائیلی بعداً با استناد به بیانیهای از دفتر نتانیاهو، این بیانیه را تأیید کرد. به نوشته روزنامه تایمز اسرائیل، اسرائیل به غیرنظامیان خارج از مناطق جنگی کمکهای بشردوستانه ارائه خواهد کرد. علاوه بر این، کابینه دولت یهود پنج خواسته را مطرح کرده است که در ازای پایان جنگ با جنبش حماس فلسطین مطرح خواهد کرد:خلع سلاح سازمان حاکم بر نوار غزه؛بازگشت همه 50 گروگان؛غیرنظامیسازی منطقه محصور؛کنترل اسرائیل بر امنیت نوار غزه؛حضور یک دولت جایگزین سوم، علاوه بر حماس و تشکیلات خودگردان فلسطین.
اسرائیل
فلسطین
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/01/24101524_78:0:1202:843_1920x0_80_0_0_11b724b667a24a9790e3818d80111c70.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسرائیل, فلسطین
باراک راوید، روزنامهنگار، گزارش داد که کابینه نظامی-سیاسی اسرائیل تصمیم بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر، برای اشغال شهر غزه را تأیید کرده است.
رسانه اسرائیلی بعداً با استناد به بیانیهای از دفتر نتانیاهو، این بیانیه را تأیید کرد. به نوشته روزنامه تایمز اسرائیل، اسرائیل به غیرنظامیان خارج از مناطق جنگی کمکهای بشردوستانه ارائه خواهد کرد. علاوه بر این، کابینه دولت یهود پنج خواسته را مطرح کرده است که در ازای پایان جنگ با جنبش حماس فلسطین مطرح خواهد کرد:
خلع سلاح سازمان حاکم بر نوار غزه؛
غیرنظامیسازی منطقه محصور؛
کنترل اسرائیل بر امنیت نوار غزه؛
حضور یک دولت جایگزین سوم، علاوه بر حماس و تشکیلات خودگردان فلسطین.