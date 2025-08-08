https://spnfa.ir/20250808/دولت-اسرائیل-تصمیم-نتانیاهو-در-مورد-غزه-را-تیید-کرد-24437038.html

دولت اسرائیل تصمیم نتانیاهو در مورد غزه را تأیید کرد

دولت اسرائیل تصمیم نتانیاهو در مورد غزه را تأیید کرد

باراک راوید، روزنامه‌نگار، گزارش داد که کابینه نظامی-سیاسی اسرائیل تصمیم بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، برای اشغال شهر غزه را تأیید کرده است. 08.08.2025, اسپوتنیک ایران

باراک راوید، روزنامه‌نگار، گزارش داد که کابینه نظامی-سیاسی اسرائیل تصمیم بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، برای اشغال شهر غزه را تأیید کرده است.رسانه اسرائیلی بعداً با استناد به بیانیه‌ای از دفتر نتانیاهو، این بیانیه را تأیید کرد. به نوشته روزنامه تایمز اسرائیل، اسرائیل به غیرنظامیان خارج از مناطق جنگی کمک‌های بشردوستانه ارائه خواهد کرد. علاوه بر این، کابینه دولت یهود پنج خواسته را مطرح کرده است که در ازای پایان جنگ با جنبش حماس فلسطین مطرح خواهد کرد:خلع سلاح سازمان حاکم بر نوار غزه؛بازگشت همه 50 گروگان؛غیرنظامی‌سازی منطقه محصور؛کنترل اسرائیل بر امنیت نوار غزه؛حضور یک دولت جایگزین سوم، علاوه بر حماس و تشکیلات خودگردان فلسطین.

