توافق صلحی که می تواند جنگها در پی داشته باشد

بحث حاکمیت ملی ارمنستان و غیرت مردم این کشور در باره تمامیت ارضی شان مطرح می باشد. 08.08.2025, اسپوتنیک ایران

2025-08-08T13:52+0430

2025-08-08T13:52+0430

2025-08-08T13:52+0430

گزارش و تحلیل

ایران

الهام علی اف و نیکول پاشینیان امروز در واشنگتن حضور پیدا کرده اند تا زیر سایه کاخ سفید توافق صلح میان آذربایجان و ارمنستان را امضا کنند.بحث امضای توافق صلح بسیار مطلوب است و همه از آن استقبال می کنند اما در لابه لای این موضوع یک مین آمریکایی گنجانده شده که بر اساس آن قرار شده که دالانی با عنوان "مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی جهانی" با مخفف TRIPP ایجاد شود که همان دالان زنگزور است ولی با نامی دیگر.ارمنستان که قبلتر اعلام کرده بود حاضر نخواهد بود خاک خود را به کسی بدهد طبق این توافق بخش هایی از استان سیونیک خود را به آمریکا اجاره طولانی مدت (نوشته می شود اجاره اما واقعیت امر واگذاری است) خواهد داد که مسئولیت ایجاد این دالان را به عهده خواهد گرفت و به صورت طولانی مدت این دالان در اختیار این شرکت خواهد بود.گذشته از اینکه بحث حاکمیت ملی ارمنستان و غیرت مردم این کشور در باره تمامیت ارضی شان مطرح می باشد هنوز بحث خودداری دولت پاشینیان از حمایت از ارامنه قره باغ و از دست دادن قره باغ در دل مردم ارمنستان التیام پیدا نکرده که امروز این طرح مطرح می شود.عملا در صورت اجرای این طرح می توان گفت مردم ارمنستان حق حاکمیت خود را از دست خواهند داد و در محاصره دالان های آمریکایی و ناتو قرار خواهند گرفت والبته که از شرق آذربایجان و با توجه به دشمنی تاریخی و دیرینه ارامنه با ترکیه و آذربایجان عملا می توان گفت که پاشینیان با پذیرش این طرح عملا گلوی مردم ارمنستان را دست دشمنان قرار خواهد داد.البته موضوع فقط به این مساله محصور نخواهد بود، یعنی بحث ایجاد چنین دالانی فقط محصور در منافع آذربایجان و ارمنستان نیست بلکه این ماجرا می تواند تاثیرات ژئوپولیتیک منطقه ای ای داشته باشد که امنیت دیگر کشورهای منطقه از جمله روسیه و ایران را تهدید کند و بدیهی است که ایران و روسیه به هیچ وجه اجازه نخواهند داد ناتو از طریق این دالان خود را به دریای خزر برساند.مانور اخیر میان ایران و روسیه در دریای خزر یک اخطار به حساب می آمد اما ظاهرا برخی در آذربایجان و ارمنستان متوجه این اخطار نشدند و تصور می کنند که می توانند با حمایت آمریکا هر کاری که بخواهند در منطقه انجام دهند و منافع استراتژیک دیگر بازیگران بزرگ منطقه ای را به خطر بیاندازند.فراموش نکنید که زلنسکی هم با همین تصور موجبات راه افتادن درگیری خانمانسوز در اوکراین شده و منطقه و جهان تا به امروز تاوان سیاست های آمریکا و سر سپردگی زلنسکی به آمریکا را می دهند.بحث دالان زنگزور، با قرار دادن نام دیگری روی آن موجب آن نخواهد شد که کشورهای منطقه ای از تهدید های امنیتی نسبت به منافع شان بگذرند و این ماجرا می تواند حتی موجب آن شود که کشورهای متضرر از این دالان حتی کار را به رویارویی نظامی برسانند.شاید به نفع آذربایجان و ارمنستان می بود که فقط به امضای معاهده صلح میان یکدیگر بسنده می کردند و با رعایت اصول روابط منطقه ای و جهانی با دیگر شرکای منطقه ای تعامل می کردند.

ایران