https://spnfa.ir/20250807/حل-دیدار-پوتین-و-ترامپ-به-زودی-اعلام-می-شود--24424269.html
محل دیدار پوتین و ترامپ به زودی اعلام می شود
محل دیدار پوتین و ترامپ به زودی اعلام می شود
اسپوتنیک ایران
دو رییس جمهور روسیه و امریکا به زودی دیدار خواهند کرد. 07.08.2025, اسپوتنیک ایران
2025-08-07T11:39+0430
2025-08-07T11:39+0430
2025-08-07T11:49+0430
سیاسی
روسیه
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/491/69/4916993_0:219:2860:1828_1920x0_80_0_0_97501b51f1273f3740c9f7c9083b50e3.jpg
دستیار رئیس جمهور روسیه یوری اوشاکوف در سخنانی گفت که محل دیدار پوتین و ترامپ توافق شده است و کمی بعد اعلام خواهد شد.یوری اوشاکوف دستیار پوتین در سخنانی گفت، ویتکاف (فرستاده ویژه ترامپ) به ایده دیدار سه جانبه بین پوتین، ترامپ و زلنسکی اعتقاد دارد، اما مسکو در مورد آن اظهار نظری نکرده است..وی در ادامه گفت: هفته آینده به عنوان گزینه ای برای دیدار بین پوتین و ترامپ تعیین شده است، اما دشوار است که بگوییم مقدمات این دیدار چند روز طول خواهد کشید.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/491/69/4916993_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_2491e1284c85fc057c6320e44945ce82.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سیاسی, روسیه
محل دیدار پوتین و ترامپ به زودی اعلام می شود
11:39 07.08.2025 (بروز رسانی شده: 11:49 07.08.2025)
دو رییس جمهور روسیه و امریکا به زودی دیدار خواهند کرد.
دستیار رئیس جمهور روسیه یوری اوشاکوف در سخنانی گفت که محل دیدار پوتین و ترامپ توافق شده است و کمی بعد اعلام خواهد شد.
یوری اوشاکوف دستیار پوتین در سخنانی گفت، ویتکاف (فرستاده ویژه ترامپ) به ایده دیدار سه جانبه بین پوتین، ترامپ و زلنسکی اعتقاد دارد، اما مسکو در مورد آن اظهار نظری نکرده است..
وی در ادامه گفت: هفته آینده به عنوان گزینه ای برای دیدار بین پوتین و ترامپ تعیین شده است، اما دشوار است که بگوییم مقدمات این دیدار چند روز طول خواهد کشید.