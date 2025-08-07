https://spnfa.ir/20250807/حل-دیدار-پوتین-و-ترامپ-به-زودی-اعلام-می-شود--24424269.html

محل دیدار پوتین و ترامپ به زودی اعلام می شود

محل دیدار پوتین و ترامپ به زودی اعلام می شود

اسپوتنیک ایران

دو رییس جمهور روسیه و امریکا به زودی دیدار خواهند کرد. 07.08.2025, اسپوتنیک ایران

2025-08-07T11:39+0430

2025-08-07T11:39+0430

2025-08-07T11:49+0430

سیاسی

روسیه

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/491/69/4916993_0:219:2860:1828_1920x0_80_0_0_97501b51f1273f3740c9f7c9083b50e3.jpg

دستیار رئیس جمهور روسیه یوری اوشاکوف در سخنانی گفت که محل دیدار پوتین و ترامپ توافق شده است و کمی بعد اعلام خواهد شد.یوری اوشاکوف دستیار پوتین در سخنانی گفت، ویتکاف (فرستاده ویژه ترامپ) به ایده دیدار سه جانبه بین پوتین، ترامپ و زلنسکی اعتقاد دارد، اما مسکو در مورد آن اظهار نظری نکرده است..وی در ادامه گفت: هفته آینده به عنوان گزینه ای برای دیدار بین پوتین و ترامپ تعیین شده است، اما دشوار است که بگوییم مقدمات این دیدار چند روز طول خواهد کشید.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

سیاسی, روسیه