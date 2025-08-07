https://spnfa.ir/20250807/جزئیات-دیدار-احتمالی-پوتین-و-ترامپ-از-زبان-دستیار-ولادیمیر-پوتین--24424846.html
جزئیات دیدار احتمالی پوتین و ترامپ از زبان دستیار ولادیمیر پوتین
جزئیات دیدار احتمالی پوتین و ترامپ از زبان دستیار ولادیمیر پوتین
اسپوتنیک ایران
یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه در سخنانی گفت که روسیه و ایالات متحده در مورد توافق برای دیدار بین پوتین و ترامپ در روزهای آینده به توافق رسیدهاند. 07.08.2025, اسپوتنیک ایران
2025-08-07T11:57+0430
2025-08-07T11:57+0430
2025-08-07T11:57+0430
سیاسی
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/06/24414386_0:29:550:338_1920x0_80_0_0_799510a7b9f97135575e9ca59b9b2107.jpg
هفته آینده به عنوان گزینه ای برای این دیدار تعیین شده است، اما گفتن اینکه مقدمات این دیدار چند روز طول خواهد کشید دشوار است.محل برگزاری این دیدار نیز مورد توافق قرار گرفته است و کمی بعد اعلام خواهد شد.ویتکاف به ایده دیدار سه جانبه بین پوتین، ترامپ و زلنسکی اشاره کرد، اما مسکو این ایدا را بدون اظهار نظر رها کرد.روسیه شرکای خود را در مورد نتایج دیدار پوتین و ویتکاف مطلع میکند.دیدار بین پوتین و ویتکاف سازنده بود و در این دیدار مورد کار مشترک بیشتر برای حل بحران اوکراین بحث شد.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/06/24414386_31:0:520:367_1920x0_80_0_0_cff419d033628d2b8d8f7bafc8f9da84.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سیاسی
جزئیات دیدار احتمالی پوتین و ترامپ از زبان دستیار ولادیمیر پوتین
یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه در سخنانی گفت که روسیه و ایالات متحده در مورد توافق برای دیدار بین پوتین و ترامپ در روزهای آینده به توافق رسیدهاند.
هفته آینده به عنوان گزینه ای برای این دیدار تعیین شده است، اما گفتن اینکه مقدمات این دیدار چند روز طول خواهد کشید دشوار است.
محل برگزاری این دیدار نیز مورد توافق قرار گرفته است و کمی بعد اعلام خواهد شد.
ویتکاف به ایده دیدار سه جانبه بین پوتین، ترامپ و زلنسکی اشاره کرد، اما مسکو این ایدا را بدون اظهار نظر رها کرد.
روسیه شرکای خود را در مورد نتایج دیدار پوتین و ویتکاف مطلع میکند.
دیدار بین پوتین و ویتکاف سازنده بود و در این دیدار مورد کار مشترک بیشتر برای حل بحران اوکراین بحث شد.