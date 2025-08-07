https://spnfa.ir/20250807/جزئیات-دیدار-احتمالی-پوتین-و-ترامپ-از-زبان-دستیار-ولادیمیر-پوتین--24424846.html

جزئیات دیدار احتمالی پوتین و ترامپ از زبان دستیار ولادیمیر پوتین

جزئیات دیدار احتمالی پوتین و ترامپ از زبان دستیار ولادیمیر پوتین

اسپوتنیک ایران

یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه در سخنانی گفت که روسیه و ایالات متحده در مورد توافق برای دیدار بین پوتین و ترامپ در روزهای آینده به توافق رسیده‌اند. 07.08.2025, اسپوتنیک ایران

2025-08-07T11:57+0430

2025-08-07T11:57+0430

2025-08-07T11:57+0430

سیاسی

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/06/24414386_0:29:550:338_1920x0_80_0_0_799510a7b9f97135575e9ca59b9b2107.jpg

هفته آینده به عنوان گزینه ای برای این دیدار تعیین شده است، اما گفتن اینکه مقدمات این دیدار چند روز طول خواهد کشید دشوار است.محل برگزاری این دیدار نیز مورد توافق قرار گرفته است و کمی بعد اعلام خواهد شد.ویتکاف به ایده دیدار سه جانبه بین پوتین، ترامپ و زلنسکی اشاره کرد، اما مسکو این ایدا را بدون اظهار نظر رها کرد.روسیه شرکای خود را در مورد نتایج دیدار پوتین و ویتکاف مطلع می‌کند.دیدار بین پوتین و ویتکاف سازنده بود و در این دیدار مورد کار مشترک بیشتر برای حل بحران اوکراین بحث شد.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

سیاسی