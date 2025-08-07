ایران
جزئیات دیدار احتمالی پوتین و ترامپ از زبان دستیار ولادیمیر پوتین
یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه در سخنانی گفت که روسیه و ایالات متحده در مورد توافق برای دیدار بین پوتین و ترامپ در روزهای آینده به توافق رسیده‌اند.
هفته آینده به عنوان گزینه ای برای این دیدار تعیین شده است، اما گفتن اینکه مقدمات این دیدار چند روز طول خواهد کشید دشوار است.محل برگزاری این دیدار نیز مورد توافق قرار گرفته است و کمی بعد اعلام خواهد شد.ویتکاف به ایده دیدار سه جانبه بین پوتین، ترامپ و زلنسکی اشاره کرد، اما مسکو این ایدا را بدون اظهار نظر رها کرد.روسیه شرکای خود را در مورد نتایج دیدار پوتین و ویتکاف مطلع می‌کند.دیدار بین پوتین و ویتکاف سازنده بود و در این دیدار مورد کار مشترک بیشتر برای حل بحران اوکراین بحث شد.
جزئیات دیدار احتمالی پوتین و ترامپ از زبان دستیار ولادیمیر پوتین

11:57 07.08.2025
دیدار پوتین و ویتکاف: فرصت‌های گفتگو در سایه چالش‌های حل‌نشده
دیدار پوتین و ویتکاف: فرصت‌های گفتگو در سایه چالش‌های حل‌نشده - اسپوتنیک ایران , 1920, 07.08.2025
یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه در سخنانی گفت که روسیه و ایالات متحده در مورد توافق برای دیدار بین پوتین و ترامپ در روزهای آینده به توافق رسیده‌اند.
هفته آینده به عنوان گزینه ای برای این دیدار تعیین شده است، اما گفتن اینکه مقدمات این دیدار چند روز طول خواهد کشید دشوار است.
محل برگزاری این دیدار نیز مورد توافق قرار گرفته است و کمی بعد اعلام خواهد شد.
ویتکاف به ایده دیدار سه جانبه بین پوتین، ترامپ و زلنسکی اشاره کرد، اما مسکو این ایدا را بدون اظهار نظر رها کرد.
روسیه شرکای خود را در مورد نتایج دیدار پوتین و ویتکاف مطلع می‌کند.
دیدار بین پوتین و ویتکاف سازنده بود و در این دیدار مورد کار مشترک بیشتر برای حل بحران اوکراین بحث شد.
