https://spnfa.ir/20250626/وزارت-دفاع-روسیه-تبادل-اسیران-با-اوکراین--را-تیید-کرد-23301461.html

وزارت دفاع روسیه تبادل اسیران با اوکراین را تأیید کرد

وزارت دفاع روسیه تبادل اسیران با اوکراین را تأیید کرد

اسپوتنیک ایران

طبق توافقات روسیه و اوکراین که در تاریخ 2 ژوئن در استانبول حاصل شد، گروه دیگری از نظامیان روسیه از اراضی تحت کنترل رژیم کی یف بازگردانده شدند. 26.06.2025, اسپوتنیک ایران

2025-06-26T17:47+0430

2025-06-26T17:47+0430

2025-06-26T17:54+0430

سیاسی

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/06/1a/23301931_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f85cef98fbc5052e6921e4ec2a089918.jpg

در عوض، گروهی از اسرای جنگی نیروهای مسلح اوکراین به طرف مقابل تحویل داده شدند. در حال حاضر، نظامیان روسیه در خاک جمهوری بلاروس هستند و در آنجا کمک‌های روانی و پزشکی لازم را دریافت می‌کنند. تمام نظامیان روسیه برای درمان و توانبخشی در موسسات پزشکی وزارت دفاع روسیه به فدراسیون روسیه منتقل خواهند شد.

2025

خبرها

fa_FA

Russia and Ukraine conducted another prisoner exchange on June 26: MoD

اسپوتنیک ایران

Russia and Ukraine conducted another prisoner exchange on June 26: MoD

2025-06-26T17:47+0430

true

PT0M22S