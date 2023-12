https://spnfa.ir/20231217/برگزیدگان-دهمین-دوره-جشنواره-بینالمللی-فیلم-دهوک-معرفی-شدند-19042776.html

برگزیدگان دهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم "دهوک" معرفی شدند

سینماگران ایرانی توانستند 2 جایزه و 2 تقدیر ویژه این رویداد سینمایی را از دریافت کنند. 17.12.2023, اسپوتنیک ایران

به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران برگزیدگان بخش‌های مسابقه "سینمای جهان" و "سینمای کُردی" دهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم "دهوک" معرفی شدند و سینماگران ایرانی توانستند 2 جایزه و 2 تقدیر ویژه این رویداد سینمایی را از دریافت کنند.مراسم اختتامییه دهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم "دهوک" Duhok با یاد "یولماز گونای" کارگردان سرشناس برنده جایزه نخل طلای جشنواره بین‌‌المللی فيلم "کن" فرانسه (1982) و با حضور دکتر "علی ته‌ته‌ر" استاندار دهوک، "امیرعلی محمدطاهر" رئیس جشنواره بین‌المللی فیلم "دهوک"، "شوکت امین کورکی" مدیر هنری این جشنواره، اعضای هیئت داوران بخش‌ رقابتی "سینمای جهان" و بخش‌ رقابتی "سینمای کُردی"، سینماگران حاضر در این رویداد سینمایی و علاقمندان به هنر سینما، در ساعت 17 بعدازظهر روز شنبه 25 آذر ماه جاری (16 دسامبر 2022) در سالن "کنگره" دانشگاه دهوک در شهر دهوک در اقليم کردستان عراق برگزار شد و برگزیدگان بخش‌های مختلف اعلام شدند و تندیس زرین "برگ مو" و تندیس نقره‌ای "برگ مو" جشنواره، لوح تقدیر و جوایز نقدی به آنان اهدا شد.اجرای "نظام‌الدین آریچ" خواننده سرشناس کُرددر ابتدای این مراسم، "نظام‌الدین آریچ" Nizamettin Ariçآهنگساز و خواننده سرشناس کُرد مقیم آلمان، به همراه گروه موسیقی دهوک؛ چندین قطعه موسیقی کُردی اجرا کردند و در ادامه، جوایز بخش‌های مختلف مسابقه اهدا شد.از طرف اعضای هیئت داوران بخش‌ رقابتی "سینمای جهان" این جشنواره، تندیس، لوح تقدیر و جایزه 10 هزار دلاری "یولماز گونای" به بهترین فیلم سینمایی، جایزه 5 هزار دلار برای بهترین کارگردانی فیلم‌ سینمایی، جایزه 5 هزار دلاری برای بهترین فیلم کوتاه بین‌الملل، جایزه 5 هزار دلاری برای استعداد جدید، جایزه 1500 دلاری ویژه اعضای هیئت داوران به بهترین فیلم کوتاه و جایزه 5 هزار دلاری انستیتوی "گوته" آلمانی به بهترین فیلم مستند بین‌الملل، اهدا شد.بخش مسابقه "سینمای جهان":اعضای هیئت داوران فیلم‌های بلند سینمایی بخش "سینمای جهان" دهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم "دهوک" که عبارت بودند از؛ "امین آلپر" Emin Alperبه عنوان رئیس هیئت داوران، کارگردان و فیلمنامه‌نویس از کشور ترکیه و خانم "مهسا محب‌علی" نویسنده و فیلمنامه‌نویس از ایران، "نیرمال دهل" Nirmal Dhal بازیگر از هندوستان، "آرتور زبورسکی" Artur Zaborski روزنامه‌نگار سینمایی از کشور لهستان، و خانم "شبنم زریاب" Chabname Zariab فیلمنامه‌نویس و کارگردان افغانستانی مقیم کشور فرانسه، آرای خود را بدین گونه اعلام کردند:ـ جایزه "یولماز گونای" Yılmaz Güney به فیلم سینمایی "بین انقلاب" Between Revolutions به کارگردانی "ولاد پتری" Vlad Petriاز کشور رومانی اهدا شد.ـ جایزه استعداد جدید این دوره از جشنواره به خانم "ملنا آبویان" Milena Aboyanبرای کارگردانی فیلم سینمایی "الهه" Elahaبه کارگردانی از کشور آلمان تعلق گرفت.ـ تقدیر ویژه هیئت داوران به فیلم سینمایی "بی‌پایان" No endبه کارگردانی "نادر ساعی‌ور" محصول مشترک کشورهای ایران، ترکیه و آلمان اهدا شد.بخش رقابتی "سینمای کُردی":اعضای هیئت داوران بخش رقابتی "سینمای کُردی" این دوره از جشنواره، که عبارت بودند از؛ "کامیلا لایمل" Camille Laemel به عنوان رئیس هیئت داوران و تهیه‌کننده از کشور فرانسه، "مریم بوبانی" بازیگر از ایران، "محمود ابوعباس" از کشور عراق، "نظام‌الدین آریچ" Nizamettin Ariç آهنگساز و خواننده سرشناس کُرد مقیم کشور آلمان و "السا راسباخ" Elsa Rassbach تهیه‌کننده از کشور آمریکا آرای خود را بدین شرح اعلام کردند:ـ جایزه بهترین فیلم این بخش به فیلم سینمایی "آلیهوپا: داستان دالکرد" Allihopa: The Dalkurd Story به کارگردانی "کُردو دوسکی" Kordo Doskiمحصول مشترک کشورهای آمریکا، کانادا، سوئد و اقلیم کردستان تعلق گرفت.ـ جایزه بهترین کارگردانی جشنواره به فیلم سینمایی "الیفِ مادر" MOTHER ELIF به کارگردانی "کاظم اوز" Kazim Özو "سمیر اصلان یارک" Semir Aslanyürekاز کردستان ترکیه، اهدا شد.ـ جایزه بهترین فیلمنامه به خانم "عایشه پولات" Ayşe Polat برای نگارش فیلمنامه "نقطه تاریک" In The Blind Spotبه کارگردانی از کشور آلمان تقدیم شد.ـ "احمد محمد" برای بازی در فیلم سینمایی "مسی بغداد" Baghdad Messi محصول مشترک بلژیک، هلند و اقلیم کردستان جایزه بهترین بازیگر مرد را از کشور عراق از آن خود کرد.ـ خانم "پروین رجبی" از ایران، برای بازی در فیلم سینمایی "شادی گذرا" Transient Happiness جایزه بهترین بازیگر زن این جشنواره را تصاحب کرد.ـ تقدیر ویژه هیئت داوران به خانم "شیما ملایی" برای بازی در فیلم سینمایی "بیان" BEYANاز ایران اهدا شد.بخش رقابتی "فیلم‌های کوتاه":اعضای هیئت داوران بخش رقابتی "فیلم‌های کوتاه" نهمین جشنواره بین‌‌المللی فيلم "دهوک" که عبارت بودند از؛ "کارمن گری" Carmen Grayبه عنوان رئیس هیئت داوران و روزنامه‌نگار از نیوزلند، "کامران بیتاسی" Kamiran Betasi کارگردان از اقلیم کردستان و خانم "سهیلا شونک" Süheyla Schwenk کارگردان از آلمان، آرای خود را بدین گونه اهدا کردند:ـ جایزه بهترین فیلم بخش بین‌الملل به فیلم کوتاه "بازی جوانمردانه" Fair playبه کارگردانی "زوئل اشباخر" Zoel Aeschbacherمحصول مشترک کشورهای سوئیس و فرانسه تعلق گفت.ـ جایزه بهترین فیلم کُردی به فیلم کوتاه چیزهایی ناشناخته" Things Unheard ofبه کارگردانی "رمضان قلیچ" Ramazan Kılıçاز ترکیه اهدا شد.ـ تقدیر ویژه هیئت داوران به خانم "ژینو هادی حسن" برای کارگردانی فیلم کوتاه "مثلث" TRIANGLEاز اقلیم کردستان اهدا شد.بخش "رقابتی مستند":اعضای هیئت داوران بخش "رقابتی مستند" این دوره از جشنواره بین‌المللی فيلم "دهوک"، که عبارت بودند از؛ "رودنی چارلز" Rodney Charles به عنوان رئیس هیئت داوران، بازیگر و تهیه‌کننده از انگلستان، خانم "آنایس بولِک" Anaïs Boelicke مدیر هنری از آلمان و "ریکش شهباز" Rekesh Shahbaz بازیگر و کارگردان از اقلیم کردستان، آرای خود را بدین شرح اعلام کردند:ـ جایزه بهترین مستند بین‌الملل این دوره از جشنواره به فیلم مستند بلند "آسمان مال من است" The sky is mine به کارگردانی "ایوب ناصری" از کشور ایتالیا اهدا شد.ـ فیلم مستند بلند "زیبایی پنهان عراق" Iraq's Invisible Beauty به کارگردانی مشترک "سهیم عمر خلیفه" و "یورگن بودتس"Jurgen Buedts محصول مشترک بلژیک، فرانسه و اقلیم کردستان، جایزه بهترین مستند کُردی را گرفت.ـ تقدیر ویژه هیئت داوران، به فیلم مستند "ارن" Erenبه کارگردانی "ماریا بیندر" Maria Binderاز کشور ترکیه اهدا شد.جایزه فیپرشی:اعضای هیئت داوران فدراسیون بین‌المللی منتقدان فیلم "فیپرشی" FIPRESCI که عبارت بودند از؛ "کاترینا دوکهورن" Katharina Dockhorn از کشور آلمان، "آینا راندریاناتوندرو" Aina Randrianatoandro از کشور ماداگاسکار و "سعید تاراکچی اوغلو" Sait Tarakcioglu از کردستان ترکیه، این جایزه را به فیلم سینمایی "نقطه تاریک" In The Blind Spotبه کارگردانی "عایشه پولات" Ayşe Polat از کشور آلمان، اهدا کردند.به همه سینماگرانی که امشب جایزه گرفتند تبریک می‌گویمدر بخش پایانی مراسم اختتامییه دهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم "دهوک"، "امیرعلی محمدطاهر" مدیر این رویداد سینمایی خاورمیانه گفت: کارهای جشنواره، نتیجه یکسال کار مداوم همکار بنده در دبیرخانه جشنواره است؛ از تلاش، پشتکار و زحمات آنها تشکر و قدردانی می‌کنم. به همه سینماگرانی که امشب جایزه گرفتند؛ تبریک می‌گویم. از حکومت اقلیم کردستان، استانداری دهوک، رسانه‌های گروهی، دانشگاه دهوک و همچنین اسپانسرهای جشنواره تشکر می‌کنم که با حمایت دلسوزانه خود، ما را در برگزاری این جشنواره یاری دادند.دهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم "دهوک" Duhok با یاد "یولماز گونای" Yılmaz Güney کارگردان سرشناس کُرد برنده جایزه نخل طلای جشنواره بین‌‌المللی فيلم "کن" فرانسه (1982) به ریاست "امیرعلی محمدطاهر" مدیر جشنواره بین‌المللی فیلم "دهوک" و با مدیر هنری "شوکت امین کورکی" کارگردان سرشناس کُرد، با شعار "زبان کُردی" و با نمایش 116اثر از کارگردانان 34 کشور جهان، در قالب فیلم‌های بلند سینمایی، کوتاه و مستند در بخش‌های رقابتی و غیررقابتی و با حمایت حکومت اقلیم کردستان، از روزهای 18 تا 25 آذر ماه جاری (9 تا 16 دسامبر 2023) در سالن "کنگره" دانشگاه دهوک و مجموعه سینمایی "دهوک مول" در شهر دهوک در اقليم کردستان عراق برگزار شد.

