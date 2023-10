تمرین نیروهای استراتژیک بازدارنده هسته ای روسیه به رهبری ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور در تصاویر

© Sputnik / Ministry of Defense of the Russian Federation

پرتاب موشک بالستیک قاره پیما یارس از میدان آزمایشات دولتی پلستسک به سوی میدان آزمایش کورا در جریان تمرین نیروهای استراتژیک بازدارنده هسته ای به رهبری ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور و فرمانده کل قوای روسیه