گرانبها ترین تصاویر جهان

سر التون جان در طول یک کنفرانس خبری در نیویورک در 11 آوریل 2000 در مقابل "Noire et Blanche" من ری، یک چاپ نقره ژلاتین 1926 ایستاده است. این تصویر که یکی از 380 عکس سر التون است، از نوامبر 2000 در موزه های برتر در آتلانتا به نمایش گذاشته خواهد شد. تصویر برای نمایشگاه "Chorus of Light: Photographs from the Sir Elton John Collection" از مجموعه بیش از 2000 عکس سر التون توسط برخی از مشهورترین عکاسان جهان از جمله هنری کارتیه برسون، آلفرد استیگلیتز، ادوارد وستون و ایروینگ پن انتخاب شده‌اند که بسیاری از آنها در خانه های او در آتلانتا، لندن و نیس، فرانسه به نمایش گذاشته شده اند.

