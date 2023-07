https://spnfa.ir/20230709/اسرائیل-سامانه-دفاع-موشکی-sling-of-david-را-با-موفقیت-آزمایش-کرد-16784283.html

اسرائیل سامانه دفاع موشکی Sling of David را با موفقیت آزمایش کرد

روابط عمومی وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که این کشور دو ماه پس از استفاده از این سامانه در عملیات "سپر و تیر" اسرائیل در نوار غزه، مجموعه ای از آزمایشات پیچیده... 09.07.2023, اسپوتنیک ایران

به گزارش اسپوتنیک، در بیانیه وزارت دفاع اسرائیل که روز یکشنبه منتشر شد، آمده است:"وزارت دفاع به همراه نیروی هوایی اسرائیل و رافائل (سازنده سیستم) با موفقیت یک سری تمرینات و آزمایشات را در جنوب اسرائیل انجام دادند که طی آن سامانه دفاع هوایی و موشکی Sling of David اهداف را در سناریوهای پیچیده رهگیری کرد. این سناریوها تهدیدات رو به جلو را شبیه‌سازی و قابلیت‌های این سیستم را افزایش می‌دادند و همچنین سیستم چندلایه دفاع هوایی و موشکی دولت اسرائیل را به‌طور چشمگیری بهبود می‌دادند".به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع این کشور، دو ماه پس از اولین استفاده رزمی برای رهگیری اهداف در جریان تبادل آتش با شبه نظامیان در غزه، "Sling of David" در برابر تهدیداتی مانند موشک های بالستیک و کروز، هواپیما و پهپاد با موفقیت آزمایش شد. خاطرنشان می شود که شرکت های دفاعی Israel Aerospace Industries (IAI) و Elbit Systems نیز در این آزمایش ها شرکت کردند.سامانه دفاع موشکی Sling of David به طور مشترک توسط سازمان دفاع موشکی اسرائیل و آژانس دفاع موشکی ایالات متحده در سال 2009 با سیستم های دفاع پیشرفته رافائل اسرائیل به عنوان پیمانکار اصلی توسعه یافت. این سامانه که سرانجام در سال 2017 توسط ارتش اسرائیل پذیرفته شد، برای رهگیری اهداف هوایی از جمله موشک های بالستیک، هواپیما، پهپاد و موشک های کوتاه برد تا متوسط ​​طراحی شده است.برای رهگیری موشک های نوار غزه معمولا از سامانه گنبد آهنین که برای موشک های کوتاه برد طراحی شده است استفاده می شود. سیستم دفاع هوایی چند لایه اسرائیل همچنین شامل سامانه دفاع موشکی هتز است که برای رهگیری موشک های بالستیک و موشک های دوربرد طراحی شده است.

