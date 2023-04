https://spnfa.ir/20230426/آزمایشات-فنی-هواپیمای-ssj-new--در-ماه-می-آغاز-می-شود-15711807.html

آزمایشات فنی هواپیمای SSJ new در ماه می آغاز می شود

تست طول عمر و قابلیت های فنی هواپیمای سوخو سوپر جت نسل جدید از اول ماه می عملیاتی می شود . 26.04.2023

روسیه

جهان

به گزارش خبرنگار اسپوتنیک، رئیس بخش عمر و قابلیت اطمینان مؤسسه مرکزی آیرودینامیک به نام پروفسور ژوکوفسکی اعلام کرد : آزمایش عمر هواپیمای داخلی SSJ New جایگزین شده نمونه های خارجی از ماه می آغاز خواهد شد. ویچسلاو دوبینسکی گفت: در جریان آزمایش‌های عمر آزمایشگاهی بر روی ساختار هواپیما در مقیاس کامل، طیف کاملی از بارهای پروازی که هواپیما در حین عملیات تجربه می‌کند، اجرا می شود. در حال حاضر، دوفروند هواپیمای داخلی تحت آزمایشات حیات هستند، یکی از آنها SSJ New است. دوبینسکی افزود : "در اولین روزهای ماه می، آزمایش‌های حیاتی را آغاز خواهیم کرد وآن را تا پایان سال جاریادامه خواهیم داد. تا زمانی که به هواپیمای SSJ اجازه 10000 پروازبدهد. همچنین یک محفظه بدنه با بال ساخته شده از کامپوزیت روسی هواپیمای MS-21 در حال آزمایش است. بر اساس نتایج این آزمایشات، در پایان سال گذشته، ثبت هوانوردی فدراسیون روسیه تغییر اصلی گواهینامه نوع MS-21-300 را برای نسخه جایگزین شده با واردات تأیید کرد. SSJ New یک هواپیمای باریک بدنه امیدوارکننده روسی است، نسخه جدیدی از سوخو سوپرجت 100 که با حداکثر جایگزینی وارداتی قطعات تولید شده. MS-21 یک هواپیمای مسافربری متوسط ​​داخلی از نسل جدید با ظرفیت 163 تا 211 مسافر است. این لاینر روی پرتقاضاترین بخش بازار حمل و نقل مسافر متمرکز شده است که بر اساس آخرین تکنولوژی ها در زمینه ساخت هواپیما ایجاد شده است. روس تک در اوایل آوریل اعلام کرد که آغاز تحویل انبوه MS-21 برای سال 2024 برنامه ریزی شده و تا کنون شش هواپیما به خطوط هوایی تحویل داده شده است.

